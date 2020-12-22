Xbox Live Gold üyelerine Ocak ayında verilecek ücretsiz oyunlar belli oldu

Microsoft'un Xbox Live Gold üyelerine aylık olarak verdiği oyunların Ocak listesi belli oldu. Bu ay verilen oyunlar Xbox One, Xbox 360 ve Xbox konsolu için.

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Her ne kadar verilen oyunlar arasında Xbox Series konsolları için oyun bulunmasa da bu oyunları geriye uyumluluk sayesinde Xbox Series S veya Xbox Series X'te de oynayabileceğinizi hatırlatalım. Bu ay verilen oyunları ve yayınlanan videoyu aşağıda bulabilirsiniz.

Xbox One

Little Nightmares - (1 Ocak ve 31 Ocak tarihleri arasında erişime açık)

Dead Rising - (16 Ocak ve 15 Şubat tarihleri arasında erişime açık)

Xbox 360

The King of Fighters XIII - (1 Ocak - 15 Ocak tarihleri arasında erişime açık)

Xbox

Stacking - (16 Ocak ve 31 Ocak tarihleri arasında erişime açık)

Verilen oyunları parantez içinde belirtilen tarihlerde hesabınıza eklerseniz, Xbox Live Gold üyeliğiniz olduğu sürece ücretsiz olarak oynayabilirsiniz.

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