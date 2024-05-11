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    Xbox’ın mobil mağazası duyuruldu: Temmuz ayında geliyor

    Dünyanın en büyük oyun markalarından biri olan Xbox, Activision ile birleşmesinin ardından yeni projeler hayata geçiriyor. Marka, temmuz ayında mobil oyun mağazasını hayata geçirecek.
    Xbox Cloud Gaming Tam Boyutta Gör
    Activision-Blizzard ve Bethesda Softworks’ü satın alması ile dünyanın en büyük oyun markalarından biri haline gelen Microsoft Xbox; konsol ve oyun geliştirme konusundaki başarısını farklı platformlara taşımak için çalışmalara devam ediyor. Geçtiğimiz yıllarda tekrar tekrar mobil oyun sektörüne yatırım yapacağını belirten Xbox, bu konuda yeni bir adım atmaya hazırlanıyor.

    Xbox’ın yeni mağazası temmuz ayında geliyor

    Xbox’ın başkanı Sarah Bond, Bloomberg Tech röportajında markanın gelecek planları hakkında konuştu. Röportaj sırasında Bond, Xbox’ın mobil mağazasınınbu yılın temmuz ayında yayınlanacağı belirtti. Geçtiğimiz aylarda Phil Spencer tarafından duyurulan Xbox mobil mağazası, görünüşe göre yıl bitmeden oyuncularla buluşacak. Bu mağaza, Apple ve Google’ın katı kuralları ile uğraşmamak için web/tarayıcı temelli olacak.

    Xbox mobil oyun mağazası duyuruldu Tam Boyutta Gör
    Sarah Bond, konuşması sırasında mobil oyuncuların oldukça önemli olduğunu ve yeni Xbox mağazası ile oyuncuların, her platformda ortak bir oyun kütüphanesi ve ekosistemine erişebileceklerini belirtti. Bunların yanı sıra Bond, Activision’ın mobil oyun pazarındaki başarısının bu mağazanın kurulmasında önemli olduğunu da belirtti. Xbox’ın web temelli mobil mağazası, temmuz ayında Candy Crush ve Minecraft yapımları ile hayata geçirilecek. Başta Xbox Game Studios oyunları eklenecek olan mağaza, daha sonraki dönemde üçüncü parti geliştirici ve dağıtıcılara açılacak. Xbox’ın mobil mağazası, Xbox’ın bulut platformunu da daha önemli bir yere getirecek.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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