Xbox’ın mobil mağazası duyuruldu: Temmuz ayında geliyor

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Tam Boyutta Gör Activision-Blizzard ve Bethesda Softworks’ü satın alması ile dünyanın en büyük oyun markalarından biri haline gelen Microsoft Xbox; konsol ve oyun geliştirme konusundaki başarısını farklı platformlara taşımak için çalışmalara devam ediyor. Geçtiğimiz yıllarda tekrar tekrar mobil oyun sektörüne yatırım yapacağını belirten Xbox, bu konuda yeni bir adım atmaya hazırlanıyor.

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Xbox’ın yeni mağazası temmuz ayında geliyor

Xbox’ın başkanı Sarah Bond, Bloomberg Tech röportajında markanın gelecek planları hakkında konuştu. Röportaj sırasında Bond, Xbox’ın mobil mağazasınınbu yılın temmuz ayında yayınlanacağı belirtti. Geçtiğimiz aylarda Phil Spencer tarafından duyurulan Xbox mobil mağazası, görünüşe göre yıl bitmeden oyuncularla buluşacak. Bu mağaza, Apple ve Google’ın katı kuralları ile uğraşmamak için web/tarayıcı temelli olacak.

Tam Boyutta Gör Sarah Bond, konuşması sırasında mobil oyuncuların oldukça önemli olduğunu ve yeni Xbox mağazası ile oyuncuların, her platformda ortak bir oyun kütüphanesi ve ekosistemine erişebileceklerini belirtti. Bunların yanı sıra Bond, Activision’ın mobil oyun pazarındaki başarısının bu mağazanın kurulmasında önemli olduğunu da belirtti. Xbox’ın web temelli mobil mağazası, temmuz ayında Candy Crush ve Minecraft yapımları ile hayata geçirilecek. Başta Xbox Game Studios oyunları eklenecek olan mağaza, daha sonraki dönemde üçüncü parti geliştirici ve dağıtıcılara açılacak. Xbox’ın mobil mağazası, Xbox’ın bulut platformunu da daha önemli bir yere getirecek.

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