Xbox Mobile Store neredeyse hazır: Yakında geliyor

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Tam Boyutta Gör Microsoft, bir süredir kendi mobil oyun mağazası Xbox Mobile Store için çalışmalarını sürdürüyor. Bu bağlamda bekleyiş sürerken, Google Play Store ve App Store'a rakip olacak mağaza hakkında sürpriz bir gelişme paylaşıldı. Xbox Mobile Store çok yakında erişime açılabilir.

Xbox Mobile Store neredeyse hazır

Kaçıranlar için Xbox Mobile Store, ilk olarak Microsoft'un Activision Blizzard satın alımı sırasında ortaya çıkmış ve şirketin mobil oyunlar için bir mağaza açacağı paylaşılmıştı. Xbox Başkanı Sarah Bond ise, bu yılın başlarında Temmuz 2024 tarihine işaret ederek, mağazanın ilk olarak web tabanlı olacağını belirtti.

Bu yazının yazıldığı sırada Temmuz ayının sonuna geliyoruz ve Xbox Mobile Store için yeni bir web sayfası keşfedildi. Bu sayfada ise Xbox Insider programına katılan kullanıcılara teşekkür ediliyor ve erişimin yakında geleceği belirtiliyor. Dolayısıyla önümüzdeki birkaç gün içinde bir duyuru almamız mümkün.

Tam Boyutta Gör Aktarıldığı kadarıyla Xbox Mobil Store, App Store ve Play Store gibi mağazalara alternatif olacak. Ayrıca mağazanın ilk olarak Minecraft, Activision Blizzard'a ait King ve Candy Crush gibi birinci taraf oyunlarla erişime açılması planlanıyor. Üçüncü taraf uygulamaların ise lansmandan sonra platforma ekleneceğini söyleyelim.

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Bu oyunların neler olacağı ise henüz paylaşılmadı. Ancak Microsoft'un elinde Diablo Mobile ve Call of Duty: Mobile gibi son derece popüler oyunların da bulunduğunu hatırlatalım. Ek olarak Xbox Cloud Gaming'in varlığı da düşünüldüğünde, Microsoft'un bu rekabete güçlü bir giriş yaptığını görebiliriz.

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Xbox Mobile Store ufukta göründü: Çok yakında geliyor