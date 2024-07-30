Xbox Mobile Store neredeyse hazır: Yakında geliyor

Xbox Mobile Store neredeyse hazır
Kaçıranlar için Xbox Mobile Store, ilk olarak Microsoft'un Activision Blizzard satın alımı sırasında ortaya çıkmış ve şirketin mobil oyunlar için bir mağaza açacağı paylaşılmıştı. Xbox Başkanı Sarah Bond ise, bu yılın başlarında Temmuz 2024 tarihine işaret ederek, mağazanın ilk olarak web tabanlı olacağını belirtti.
Bu yazının yazıldığı sırada Temmuz ayının sonuna geliyoruz ve Xbox Mobile Store için yeni bir web sayfası keşfedildi. Bu sayfada ise Xbox Insider programına katılan kullanıcılara teşekkür ediliyor ve erişimin yakında geleceği belirtiliyor. Dolayısıyla önümüzdeki birkaç gün içinde bir duyuru almamız mümkün.
Bu oyunların neler olacağı ise henüz paylaşılmadı. Ancak Microsoft'un elinde Diablo Mobile ve Call of Duty: Mobile gibi son derece popüler oyunların da bulunduğunu hatırlatalım. Ek olarak Xbox Cloud Gaming'in varlığı da düşünüldüğünde, Microsoft'un bu rekabete güçlü bir giriş yaptığını görebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.