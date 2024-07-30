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    Anlık Bildirim

    Xbox Mobile Store neredeyse hazır: Yakında geliyor

    Xbox Mobile Store için yeni bir web sayfası ortaya çıktı. Yeni sızıntı mağazanın yakın zamanda açılabileceğinin habercisi olabilir. Peki Microsoft'un yeni dijital mağazası neler sunacak? İşte detaylar
    Xbox Mobile Store ufukta göründü: Çok yakında geliyor Tam Boyutta Gör
    Microsoft, bir süredir kendi mobil oyun mağazası Xbox Mobile Store için çalışmalarını sürdürüyor. Bu bağlamda bekleyiş sürerken, Google Play Store ve App Store'a rakip olacak mağaza hakkında sürpriz bir gelişme paylaşıldı. Xbox Mobile Store çok yakında erişime açılabilir. 

    Xbox Mobile Store neredeyse hazır

    Kaçıranlar için Xbox Mobile Store, ilk olarak Microsoft'un Activision Blizzard satın alımı sırasında ortaya çıkmış ve şirketin mobil oyunlar için bir mağaza açacağı paylaşılmıştı. Xbox Başkanı Sarah Bond ise, bu yılın başlarında Temmuz 2024 tarihine işaret ederek, mağazanın ilk olarak web tabanlı olacağını belirtti.

    Bu yazının yazıldığı sırada Temmuz ayının sonuna geliyoruz ve Xbox Mobile Store için yeni bir web sayfası keşfedildi. Bu sayfada ise Xbox Insider programına katılan kullanıcılara teşekkür ediliyor ve erişimin yakında geleceği belirtiliyor. Dolayısıyla önümüzdeki birkaç gün içinde bir duyuru almamız mümkün.

    Xbox Mobile Store ufukta göründü: Çok yakında geliyor Tam Boyutta Gör
    Aktarıldığı kadarıyla Xbox Mobil Store, App Store ve Play Store gibi mağazalara alternatif olacak. Ayrıca mağazanın ilk olarak Minecraft, Activision Blizzard'a ait King ve Candy Crush gibi birinci taraf oyunlarla erişime açılması planlanıyor. Üçüncü taraf uygulamaların ise lansmandan sonra platforma ekleneceğini söyleyelim.

    Bu oyunların neler olacağı ise henüz paylaşılmadı. Ancak Microsoft'un elinde Diablo Mobile ve Call of Duty: Mobile gibi son derece popüler oyunların da bulunduğunu hatırlatalım. Ek olarak Xbox Cloud Gaming'in varlığı da düşünüldüğünde, Microsoft'un bu rekabete güçlü bir giriş yaptığını görebiliriz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 2 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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