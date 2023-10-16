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    Anlık Bildirim

    Xbox Mobile Store için tarih verildi: Yakında geliyor

    Bir süredir sızıntılarla gündemde olan Xbox Mobile Store için tarih verildi. Microsoft'un mobil mağazası, çok yakında kullanıma sunulabilir. İşte detaylar...   
    Xbox Mobile Store için tarih verildi: Yakında geliyor Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi Microsoft'un bir süredir Xbox Mobile Store üzerinde çalıştığı söyleniyor. Hatta geçtiğimiz Mart ayında Xbox başkanı Phil Spencer, masaüstü olduğu kadar mobil dünyada da yer almak istediklerini ve bu bağlamda bir mobil uygulama mağazası üzerinde çalıştıklarını dile getirdi. Ancak bunun için Activision-Blizzard anlaşmasının tamamlanması bekleniyordu ve 68,7 milyar dolarlık satın alım geçtiğimiz günlerde resmen onaylandı.

    Xbox Mobile Store için tarih verildi

    Bu noktada Iron Lords Podcast'inin son bölümüne konuk olarak katılan The Verge yazarı Tom Warren, yeni anlaşmada mobil pazarın önemini vurguladı ve Xbox Mobile Store'un gelecek yıl için hedeflediğini dile getirdi. Bu noktada yeni kurulacak mağazanın hangi yapımları destekleyeceği veya neler sunacağı halen bilinmiyor.

    Ancak Warren, ''Apple'ın iPhone 15 Pro'da Resident Evil Village ve benzeri oyunlar sunduğunu gördük . Mobilin çok daha ilgi çekici hale gelebileceği ve yalnızca bulutun değil yerel oyunların da yer alabileceği bir noktadayız.'' dedi. Ayrıca kıdemli yazar, mobil oyun pazarının anlaşma sürecinde vurgu yapılan bulut rekabeti gibi unsurların gölgesinde kaldığını düşünüyor.

    Bilmeyenler için Activision Blizzard, Diablo Mobile, Call of Duty: Mobile ve Candy Crush Saga başta olmak üzere son derece popüler oyunlara sahip. Ek olarak Xbox Cloud Gaming'in varlığı da düşünüldüğünde, Microsoft'un bu rekabete güçlü bir giriş yaptığını görebiliriz. Ancak tüm detaylar için önümüzdeki yıla kadar beklememiz gerekecek. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    saçmalama gel buraya 13 saat önce

    hurca parca veya komple araç alınır

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    SupremeMasterr 3 gün önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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