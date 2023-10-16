Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi Microsoft'un bir süredir Xbox Mobile Store üzerinde çalıştığı söyleniyor. Hatta geçtiğimiz Mart ayında Xbox başkanı Phil Spencer, masaüstü olduğu kadar mobil dünyada da yer almak istediklerini ve bu bağlamda bir mobil uygulama mağazası üzerinde çalıştıklarını dile getirdi. Ancak bunun için Activision-Blizzard anlaşmasının tamamlanması bekleniyordu ve 68,7 milyar dolarlık satın alım geçtiğimiz günlerde resmen onaylandı.

Xbox Mobile Store için tarih verildi

Bu noktada Iron Lords Podcast'inin son bölümüne konuk olarak katılan The Verge yazarı Tom Warren, yeni anlaşmada mobil pazarın önemini vurguladı ve Xbox Mobile Store'un gelecek yıl için hedeflediğini dile getirdi. Bu noktada yeni kurulacak mağazanın hangi yapımları destekleyeceği veya neler sunacağı halen bilinmiyor.

Ancak Warren, ''Apple'ın iPhone 15 Pro'da Resident Evil Village ve benzeri oyunlar sunduğunu gördük . Mobilin çok daha ilgi çekici hale gelebileceği ve yalnızca bulutun değil yerel oyunların da yer alabileceği bir noktadayız.'' dedi. Ayrıca kıdemli yazar, mobil oyun pazarının anlaşma sürecinde vurgu yapılan bulut rekabeti gibi unsurların gölgesinde kaldığını düşünüyor.

Microsoft'un Activision Blizzard anlaşması resmen onaylandı! 3 gün önce eklendi

Bilmeyenler için Activision Blizzard, Diablo Mobile, Call of Duty: Mobile ve Candy Crush Saga başta olmak üzere son derece popüler oyunlara sahip. Ek olarak Xbox Cloud Gaming'in varlığı da düşünüldüğünde, Microsoft'un bu rekabete güçlü bir giriş yaptığını görebiliriz. Ancak tüm detaylar için önümüzdeki yıla kadar beklememiz gerekecek.

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Xbox Mobile Store için tarih verildi: Yakında geliyor