Xbox Mobile Store için tarih verildi: Yakında geliyor

Xbox Mobile Store için tarih verildi
Bu noktada Iron Lords Podcast'inin son bölümüne konuk olarak katılan The Verge yazarı Tom Warren, yeni anlaşmada mobil pazarın önemini vurguladı ve Xbox Mobile Store'un gelecek yıl için hedeflediğini dile getirdi. Bu noktada yeni kurulacak mağazanın hangi yapımları destekleyeceği veya neler sunacağı halen bilinmiyor.
Ancak Warren, ''Apple'ın iPhone 15 Pro'da Resident Evil Village ve benzeri oyunlar sunduğunu gördük . Mobilin çok daha ilgi çekici hale gelebileceği ve yalnızca bulutun değil yerel oyunların da yer alabileceği bir noktadayız.'' dedi. Ayrıca kıdemli yazar, mobil oyun pazarının anlaşma sürecinde vurgu yapılan bulut rekabeti gibi unsurların gölgesinde kaldığını düşünüyor.
Bilmeyenler için Activision Blizzard, Diablo Mobile, Call of Duty: Mobile ve Candy Crush Saga başta olmak üzere son derece popüler oyunlara sahip. Ek olarak Xbox Cloud Gaming'in varlığı da düşünüldüğünde, Microsoft'un bu rekabete güçlü bir giriş yaptığını görebiliriz. Ancak tüm detaylar için önümüzdeki yıla kadar beklememiz gerekecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hurca parca veya komple araç alınır
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.