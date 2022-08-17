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    PlayStation 4 satış rakamları Xbox One serisinin iki katı

    Activision-Blizzard satın alımı için Brezilya düzenleyici kurumuna rapor sunan Microsoft, Xbox One serisinin bugüne kadar PlayStation 4 serisinin yarısı kadar sattığını belirtti. 
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    Xbox One
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    Mali tablolarını açıklarken Xbox konsol satışlarının gizli kalmasına dikkat eden Microsoft bugüne kadar net bir rakam paylaşmadı ancak Activision-Blizzard satış incelemesinde oyunculara önemli bir ipucu verdi.

    Xbox One ne kadar satıldı?

    Brezilya düzenleyici kurumlarının Activison-Blizzard satın alımı konusundaki incelemesi esnasında Microsoft tarafından sağlanan bir veri satış rakamlarını ortaya koydu. Raporda Xbox One konsollarının PlayStation 4 serisinin yarısı kadar satış yaptığı ifade edilmiş.

    Net bir rakam olmasa da PlayStation 4 satışlarının 117 milyon civarında olduğu düşünüldüğünde 58 milyon elde ediliyor. Zaten pek çok kaynak da 50-55 milyon arasında satış tahminlerinde bulunuyordu. Özellikle 2020 ve 2021 yıllarında PlayStation markasının konsol oyunları pazarında önemli bir pay elde ettiğine yer verilmiş.

    Elde edilen rakamlarla aslında Xbox One serisinin listedeki yeri değişmiyor. Tüm konsollar listesinde 61.9 milyon adet satan NES/Famicom platformunun gerisinde yer alıyor. Aradaki farkı kapatabilir mi merak konusu. Konsol dünyasının lideri 155 milyon civarında satış ile PlayStation 2 iken Nintendo DS ise 154 milyon satış ile ikinci.

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