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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xbox oyunlarının Türkçe dublajlı gelmesi için çalışmalar olumlu bir şekilde devam ediyor

    Son yıllarda sayısı gittikçe artan Türkçe altyazılı oyunlardan sonra Xbox da Türkiye'deki oyuncular için işleri bir adım ileriye götürüp oyunları Türkçe dublajlı getirmek istiyor.
    18 sa. (Son Güncelleme: 18 sa.)
    2,3b
    17
    15
    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Xbox oyunlarının Türkçe dublajlı gelmesi için çalışmalar olumlu bir şekilde devam ediyor
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    Geçtiğimiz saatlerde Mesut Çevik ile konuşan Xbox Türkiye yöneticisi Halil Gökoğlu, oyuncular için sevindirici ve umut verici gelişmeler aktardı. Bu gelişmelerden biri de gelecekteki Xbox oyunlarının Türkçe dublajlı bir şekilde gelebilecek oluşu.

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    Ayrıca Bkz. "Kiralık Xbox ister misiniz? Xbox'ın Türkiye özel planları ve fazlası"

    Xbox tarafında zaten bir süredir bazı oyunları Türkçe altyazılı bir şekilde oynayabiliyorduk. Her ne kadar Türkçe altyazı da oyuncular için yeterli olsa da Türkçe dublaj gibi bir seçeneğin olması gerçekten güzel bir durum. Ne yazık ki henüz Türkçe dublajlı bir Xbox oyunu oynayamadık ancak bu durum ileride bozulacak gibi duruyor.

    Mesut Çevik'in sorusu üzerine Xbox Türkiye yöneticisi Halil Gökoğlu, şirketin bu konudaki geri dönüşünün pozitif olduğunu ve gelecekte oyunları Türkçe dublajlı görebilme ihtimalimizin olumlu yönde ilerlediğini söyledi. Ayrıca 2018 yılında yayınlanan Forza Horizon 4'te Türkçe dublaj denediklerini ancak kalitesini beğenmedikleri için oyunu Türkçe altyazılı bir şekilde sunduklarını söyledi Halil Gökoğlu. 

    Umuyoruz ki ilerleyen süreçte Xbox oyunlarını da Türkçe dublajlı bir şekilde görmeye başlarız. Mesut Çevik ile Halil Gökoğlu'nun sohbetini buradan izleyebilirsiniz. Ayrıca sohbetin en önemli iki noktasına dair ayrıntılı bilgileri de aşağıdaki linklerde bulabilirsiniz.

    Microsoft; ülkemizde aylık ödemeli Xbox hizmetini başlatıyor

    Microsoft, Türkiye'de xCloud altyapı çalışmalarına başladı: xCloud nedir?



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    ilkerinanç

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    1 saat önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    1 saat önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Berringer (Ahmet ) 18 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Xbox'dan bir bir inciler dökülmeye başladı. Önceden söylemiştim gene söyleyeceğim adam gibi özel oyunlar çıkarırsa microsoft, sony ile rekabet etmiş olur. Onun dışında diğer detaylar güzel ama ben konsolu adam gibi oyun için alıyorum
    Xbox'dan bir bir inciler dökülmeye başladı. Önceden söylemiştim gene söyleyeceğim adam gibi özel oyunlar çıkarırsa microsoft, sony ile rekabet etmiş olur. Onun...
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    Yanıtla +6
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    Yorumlar (15) Yorum Yaz Forumda Gör
    mgundog (m gundog) 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    Microsoft Türkiye ye bunları yapacak olursa sony de atağa geçer inşallah kazanan biz oluruz yeni konsol fiyatlarına bakarsak zor ama hayırlısı
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    DH Misafiri 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    Sony ses ver
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    erencanyaman 14 sa. ( Mesaj Silindi )
    Rekabetin gözünü seveyim beee
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    tunacadirci (Tunahan Çadırcı) 15 sa. ( Mesaj Silindi )
    AAA oyunlar dublajlı olursa bence yeterli olur.
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    Deswaaa (Sercan Toprak) 16 sa. ( Mesaj Silindi )
    Microsoft akıllanmış emin adımlarla geliyor
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    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 16 sa. ( Mesaj Silindi )
    Halo dublajlı gelirse bir crysis etkisi yaratabilir. Diğer oyunlar altyazılı gelse yeter
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    DH Misafiri 16 sa. ( Mesaj Silindi )
    Altyazı olması yeterli birçok insan için dublaj işi bozar.
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    sata90 16 sa. ( Mesaj Silindi )
    Alt yazı bile yeterli
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    ErdemAlsırt (Erdem Alsırt) 17 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ben hobi olarak seslendirme yapıyorum. Oyun seslendirme konusunda bir işe girebilirim ileride diye düşünüyorum...
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    Yanfo (Yavuz ) 17 sa. ( Mesaj Silindi )
    Rekabetin gözünü seveyim.
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    2261 kez okundu.
    14 kişi, toplam 15 yorum yazdı.

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