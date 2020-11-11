Xbox oyunlarının Türkçe dublajlı gelmesi için çalışmalar olumlu bir şekilde devam ediyor

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Geçtiğimiz saatlerde Mesut Çevik ile konuşan Xbox Türkiye yöneticisi Halil Gökoğlu, oyuncular için sevindirici ve umut verici gelişmeler aktardı. Bu gelişmelerden biri de gelecekteki Xbox oyunlarının Türkçe dublajlı bir şekilde gelebilecek oluşu.

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Xbox tarafında zaten bir süredir bazı oyunları Türkçe altyazılı bir şekilde oynayabiliyorduk. Her ne kadar Türkçe altyazı da oyuncular için yeterli olsa da Türkçe dublaj gibi bir seçeneğin olması gerçekten güzel bir durum. Ne yazık ki henüz Türkçe dublajlı bir Xbox oyunu oynayamadık ancak bu durum ileride bozulacak gibi duruyor.

Mesut Çevik'in sorusu üzerine Xbox Türkiye yöneticisi Halil Gökoğlu, şirketin bu konudaki geri dönüşünün pozitif olduğunu ve gelecekte oyunları Türkçe dublajlı görebilme ihtimalimizin olumlu yönde ilerlediğini söyledi. Ayrıca 2018 yılında yayınlanan Forza Horizon 4'te Türkçe dublaj denediklerini ancak kalitesini beğenmedikleri için oyunu Türkçe altyazılı bir şekilde sunduklarını söyledi Halil Gökoğlu.

Umuyoruz ki ilerleyen süreçte Xbox oyunlarını da Türkçe dublajlı bir şekilde görmeye başlarız. Mesut Çevik ile Halil Gökoğlu'nun sohbetini buradan izleyebilirsiniz. Ayrıca sohbetin en önemli iki noktasına dair ayrıntılı bilgileri de aşağıdaki linklerde bulabilirsiniz.

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