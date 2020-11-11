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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Microsoft, Türkiye'de xCloud altyapı çalışmalarına başladı: xCloud nedir?

    Microsoft'un bulut oyun sistemi Project xCloud yakında Türkiye'ye de gelebilir. Xbox Türkiye'den Halil Gökoğlu, xCloud için altyapı çalışmalarına başlandığını duyurdu.
    18 sa.
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    Oyunlar
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    4

    Microsoft, Türkiye'de xCloud altyapı çalışmalarına başladı: xCloud nedir?
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    Microsoft'un bulut oyun sistemi Project xCloud çok yakında Türkiye'ye adım atabilir. Bugün Mesut Çevik'e röportaj veren Xbox Türkiye yetkilisi Halil Gökoğlu, xCloud servisi için Türkiye'de altyapı çalışmalarının başladığını duyurdu. xCloud'un kapsama alanına en kısa sürede Türkiye'yi de ekleme hedefi var.

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    100'ün üzerinde kaliteli oyun bulut üzerinden PC ve mobil cihazlarda

    Microsoft'un xCloud servisi geçtiğimiz Eylül ayında toplam 22 ülke için kullanıma açılmıştı. xCloud şu anda Game Pass Ultimate aboneliğinin bir parçası olarak servis veriyor. Yani yalnızca xCloud satın alınmıyor. Ancak zaten oyun kütüphanesi neredeyse tamamıyla Game Pass oyunlarından oluştuğu için bu gayet normal bir durum.

    xCloud servisi sayesinde Android cihazlarınızda veya PC'nizde 100'ün üzerinde kaliteli oyunu bulut üzerinden streaming yoluyla oynayabiliyorsunuz. Burada özellikle de Android desteği çok önemli diyebiliriz. Microsoft'un en büyük amacı xCloud sayesinde mobil oyuncu kitlesini de Xbox ve Game Pass ailesine katabilmek. Örneğin FIFA 20, Battlefield V, Forza Horizon 4 gibi oyunlar şu anda Android platformunda ulaşılabilir durumda.

    xCloud servisi Apple'ın uyguladığı bazı kısıtlamalar nedeniyle henüz iOS için yayınlanamadı. Ancak Microsoft servisi iOS'e de getirebilmek için elinden geleni yapıyor. App Store olmasa bile Safari'de tarayıcı üzerinden xCloud sunma gibi bazı planlar bile var.

    Microsoft, Türkiye'deki potansiyeli değerlendirmek istiyor

    Türkiye'de bildiğiniz çok büyük bir mobil oyuncu kitlesi var. Xbox Türkiye yetkilisi Halil Gökoğlu, Microsoft olarak bu potansiyeli çok iyi bildiklerini ve xCloud ile burada var olmayı planladıklarını belirtti. Gökoğlu ayrıca Game Pass servisinin de hali hazırda Türkiye'de büyük ilgi gördüğünü de ekledi.



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    47 dakika önce
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    1 saat önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    MaximillianFoe (Cihan Çoban) 18 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Sony'nin Türk oyuncuları ile dalga geçen, değer vermeyen PlayStation Türkiye rezilliğinden sonra böyle güzel röportajlar sevindirici. Yeni nesilde zaten ben de XBOX Series X'e geçmiştim, Türkiye olarak arkasındayız böyle yatırımların. Biz de görüyoruz zaten karşılığını veriyoruz, PlayStation 5 almadım XSX aldım örneğin.
    Sony'nin Türk oyuncuları ile dalga geçen, değer vermeyen PlayStation Türkiye rezilliğinden sonra böyle güzel röportajlar sevindirici. Yeni nesilde zaten ben de ...
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    Yanıtla +22
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    Sınırsız mobil veri paketleri istiyoruz
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    Dürüstİnsan (Erhan Ünal) 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu gelirse çok iyi olur. PC'ye de ileride gelicek.
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    ulayrason 13 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Vay canına e bu iyiymiş
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    pogomania (Ömer Taştekin) 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    Mevcut Xbox One cihazıma GamePass ile 2 TB HDD aldım. Cep telefonumdan bulut olarak oynayabiliyorum ve aşırı zevk veriyor zira yatakta, iş yerinde molada veya seyahat ederken internet hızlı olduğu sürece sorunsuz kullanım sunuyor.
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    erencanyaman 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    e sonunda artık
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    Krone 14 sa. ( Mesaj Silindi )
    Gfn de aldık ama Xlcoud gelirse direk alırım. Daha derli toplu bir sistem.
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    onurfredy (onur kuru) 18 sa. ( Mesaj Silindi )
    sonunda
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    MaximillianFoe (Cihan Çoban) 18 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Sony'nin Türk oyuncuları ile dalga geçen, değer vermeyen PlayStation Türkiye rezilliğinden sonra böyle güzel röportajlar sevindirici. Yeni nesilde zaten ben de XBOX Series X'e geçmiştim, Türkiye olarak arkasındayız böyle yatırımların. Biz de görüyoruz zaten karşılığını veriyoruz, PlayStation 5 almadım XSX aldım örneğin.
    Yanıtla +22
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    lumosmaksima91 (Lumos Maksima) 18 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ahh OnLive, kapanmasaydın iyiydi. Şimdi senden araklayıp bulut mulut ayağına oyuncu kekliyorlar.
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