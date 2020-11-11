Microsoft, Türkiye'de xCloud altyapı çalışmalarına başladı: xCloud nedir?

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Microsoft'un bulut oyun sistemi Project xCloud çok yakında Türkiye'ye adım atabilir. Bugün Mesut Çevik'e röportaj veren Xbox Türkiye yetkilisi Halil Gökoğlu, xCloud servisi için Türkiye'de altyapı çalışmalarının başladığını duyurdu. xCloud'un kapsama alanına en kısa sürede Türkiye'yi de ekleme hedefi var.

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100'ün üzerinde kaliteli oyun bulut üzerinden PC ve mobil cihazlarda

Microsoft'un xCloud servisi geçtiğimiz Eylül ayında toplam 22 ülke için kullanıma açılmıştı. xCloud şu anda Game Pass Ultimate aboneliğinin bir parçası olarak servis veriyor. Yani yalnızca xCloud satın alınmıyor. Ancak zaten oyun kütüphanesi neredeyse tamamıyla Game Pass oyunlarından oluştuğu için bu gayet normal bir durum.

xCloud servisi sayesinde Android cihazlarınızda veya PC'nizde 100'ün üzerinde kaliteli oyunu bulut üzerinden streaming yoluyla oynayabiliyorsunuz. Burada özellikle de Android desteği çok önemli diyebiliriz. Microsoft'un en büyük amacı xCloud sayesinde mobil oyuncu kitlesini de Xbox ve Game Pass ailesine katabilmek. Örneğin FIFA 20, Battlefield V, Forza Horizon 4 gibi oyunlar şu anda Android platformunda ulaşılabilir durumda.

xCloud servisi Apple'ın uyguladığı bazı kısıtlamalar nedeniyle henüz iOS için yayınlanamadı. Ancak Microsoft servisi iOS'e de getirebilmek için elinden geleni yapıyor. App Store olmasa bile Safari'de tarayıcı üzerinden xCloud sunma gibi bazı planlar bile var.

Microsoft, Türkiye'deki potansiyeli değerlendirmek istiyor

Türkiye'de bildiğiniz çok büyük bir mobil oyuncu kitlesi var. Xbox Türkiye yetkilisi Halil Gökoğlu, Microsoft olarak bu potansiyeli çok iyi bildiklerini ve xCloud ile burada var olmayı planladıklarını belirtti. Gökoğlu ayrıca Game Pass servisinin de hali hazırda Türkiye'de büyük ilgi gördüğünü de ekledi.

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