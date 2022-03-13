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    Xbox Series kontrolcüleri için yeni güncelleme yayınlandı

    Yeni nesil Xbox kumandaları, Playstation 5’in DualSense’inin gerisinde kalsa da Microsoft, kontrolcüleri güncellemeler ile iyileştirmeye devam ediyor. Yeni güncelleme yayınlandı
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    Xbox Series kontrolcülerine yeni güncelleme
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    Yeni nesil Xbox kontrolcülerinde ve Xbox Elite Series 2 kontrolcüsünde bulunan “paylaş” tuşu ile hızlıca ekran görüntüsü alabiliyordunuz. Microsoft, yeni güncellemesi ile bu tuşu özelleştirilebilir hale getirdi. Xbox Accessories uygulamasından “paylaş” tuşunu birçok farklı fonksiyona göre ayarlayabiliyorsunuz. Televizyonu sessize almaktan, arkadaşlık ve başarı listelerini açabilmeye kadar birçok farklı fonksiyon, artık kolayca erişilebilecek.

    Xbox’ın bu güncellemesi, Microsoft’un erişilebilirlik alanında yaptığı geliştirmelere eklenmiş oluyor. Xbox Accessories uygulaması, Elite Series 2, Xbox Adaptive kontrolcüleri gibi cihazları farklı şekillerde özelleştirmenize izin veriyor. Xbox Series kontrolcüleri için bu güncelleme, Xbox ve Windows üzerinden yapılabiliyor. Ayrıca Xbox One, Xbox Elite Series 2 ve Xbox Adaptive kontrolcüleri için performans güncellemeleri de yayınlandı.

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