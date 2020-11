Xbox Series S de 4K 60 fps oyun oynatabilecek

Tam Boyutta Gör

Microsoft’un kısa süre sonra piyasaya süreceği Xbox Series X ve Xbox Series S konsolları için oyunların grafik performansları da netleşmeye başladı. Xbox Series S için 4K 60fps müjdesi geldi.

Her iki konsolda da 4K 60fps keyfi

Xbox Series X ve Xbox Series S konsolları aynı nesil olsa da donanım olarak birbirinden farklılaşıyor. Xbox Series X konsolu 12TFLOPS’a kadar çıkabilen performans değeri ile 4K ve hatta 8K oyunları oynatabiliyor. Xbox Series S ise 4TFLOPS ile sınırlı olacak ve biraz daha 2K çözünürlüğe odaklanacak.

Bununla birlikte yukarı ölçeklendirme sayesinde pek çok oyunun 4K 60fps imkanı sunacağı da gelen bilgiler arasında. Beğenilen Ori and the Will of the Wisps oyununun geliştiricisi Moon Studios yukarı ölçeklendirme ile Xbox Series S konsolunda 4K 60fps hızını sunacaklarını belirtti. Diğer taraftan Full HD HDR çözünürlüğün 120 kare oranına sabitleneceği de ifade ediliyor.

Xbox Series X konsolunda ise 4K çözünürlük 120 fps oranına sabitlenecek. Ayrıca özel bir mod sayesinde oyunun 6K çözünürlükte işleneceği ve sonrasında 4K 60fps çözünürlüğe indirgeneceği belirtiliyor. Böylece en yüksek grafikler ve görsel efektler elde edilebilecek.

Son olarak Ori and the Will of the Wisps PC ve Xbox One sürümlerine bir güncelleme yayınlanmış durumda. Bu güncelleme keskinlik ayarları, Durdur menüsünde daha fazla seçenek ile yeni grafik ve ses modları getiriyor.

