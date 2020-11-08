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    Xbox Series S de 4K 60 fps oyun oynatabilecek

    Ori and the Will of the Wisps oyununun geliştiricisi yukarı ölçeklendirme yöntemiyle Xbox Series S konsolunda 4K 60fps hızlarına ulaşılabileceğini belirtiyor.
    4 gün
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    Oyunlar
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Xbox Series S de 4K 60 fps oyun oynatabilecek
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    Microsoft’un kısa süre sonra piyasaya süreceği Xbox Series X ve Xbox Series S konsolları için oyunların grafik performansları da netleşmeye başladı. Xbox Series S için 4K 60fps müjdesi geldi.

    Her iki konsolda da 4K 60fps keyfi

    Xbox Series X ve Xbox Series S konsolları aynı nesil olsa da donanım olarak birbirinden farklılaşıyor. Xbox Series X konsolu 12TFLOPS’a kadar çıkabilen performans değeri ile 4K ve hatta 8K oyunları oynatabiliyor. Xbox Series S ise 4TFLOPS ile sınırlı olacak ve biraz daha 2K çözünürlüğe odaklanacak.

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    Bununla birlikte yukarı ölçeklendirme sayesinde pek çok oyunun 4K 60fps imkanı sunacağı da gelen bilgiler arasında. Beğenilen Ori and the Will of the Wisps oyununun geliştiricisi Moon Studios yukarı ölçeklendirme ile Xbox Series S konsolunda 4K 60fps hızını sunacaklarını belirtti. Diğer taraftan Full HD HDR çözünürlüğün 120 kare oranına sabitleneceği de ifade ediliyor.

    Xbox Series X konsolunda ise 4K çözünürlük 120 fps oranına sabitlenecek. Ayrıca özel bir mod sayesinde oyunun 6K çözünürlükte işleneceği ve sonrasında 4K 60fps çözünürlüğe indirgeneceği belirtiliyor. Böylece en yüksek grafikler ve görsel efektler elde edilebilecek.

    Son olarak Ori and the Will of the Wisps PC ve Xbox One sürümlerine bir güncelleme yayınlanmış durumda. Bu güncelleme keskinlik ayarları, Durdur menüsünde daha fazla seçenek ile yeni grafik ve ses modları getiriyor.



    https://www.engadget.com/ori-and-the-will-of-the-wisps-xbox-series-s-4k-series-x-195541223.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Rolls-Royce’tan en hızlı elektrikli uçak adayı: ACCEL

    ilkerinanç

    Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.

    1 saat önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    1 saat önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    BlackTower_35 (İlkay SON) 4 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Ori ve Trine gibi oyunlarda 4K verebilir Series S buna gücü yetiyor. Büyük bütçeli oyunlarda kendi kapasitesini kullanacak.
    Yanıtla +4
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Upscale diyoruz kısaca biz buna.
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    cemallbuyukk 2 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Xbox x serisi playstation 5 ile yarışır bence
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    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    iyi güzel fakirler sevinsin.
    zenginler 120 FPS de oynar :D
    1 Yanıt Yanıtla
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    BlackTower_35 (İlkay SON) 4 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Ori ve Trine gibi oyunlarda 4K verebilir Series S buna gücü yetiyor. Büyük bütçeli oyunlarda kendi kapasitesini kullanacak.
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