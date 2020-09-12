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    Xbox Series V konsoluna hazır olun

    Project Edinburgh kod adını taşıyan Xbox Series V oyun konsolunun Xbox Series X modeline disk sürücüsüz bir alternatif olması bekleniyor. Böylece fiyatı da bir miktar aşağıda olacak.
    10 sa.
    2,9b
    19
    28
    Oyun Konsolları
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Xbox Series V konsoluna hazır olun
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    Kasım ayı itibariyle konsol dünyasında fırtınalar estirmeye hazırlanan yeni nesil Xbox Series X şaşırtmaya devam ediyor. Daha düşük performansa sahip Xbox Series S konsolunun ardından şimdi de Xbox Series V konsolu gündemde.

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    Xbox Series V neler sunacak?

    Bilindiği üzere Xbox Series X konsolu Project Scarlett kod adıyla geliştiriliyordu. Sonrasında Project Lockheart şeklinde yeni bir kod adı ortaya çıkmış ve bunun Xbox Series S olduğu sonradan anlaşılmıştı. Microsoft da yakın zamanda bunu doğruladı.

    Şimdilerde ise bir kod adı daha ortalıkta dolaşıyor. Project Edinburgh olarak sızdırılan kod adının Xbox Series V konsoluna ait olduğu iddia ediliyor. Bu konsol Xbox Series X modelinin disk sürücüsüz versiyonu olacak.

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    Sızdırılan görselin ne kadar gerçek olduğu bilinmiyor ancak şu durumda Microsoft’un 3 farklı yeni nesil konsol hazırladığı anlaşılıyor. Xbox Series S konsolu da disk sürücüsüz idi ancak 2K çözünürlüğe kadar çıkabilmesi 4K seviyesinde tercih dışı kalmasına neden olmuştu. Microsoft’un bu anlamda Xbox Series X konsolunu yalnız bırakmak istemediği düşünülüyor. Net bilgiler olmasa da Xbox Series V konsolunun 449$ gibi bir seviyede rekabetçi olması bekleniyor.



    https://www.gamesradar.com/xbox-series-v-is-a-rumoured-all-digital-series-x/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    FatihTSFC 8 sa. en beğenilen
    Z çıkmazsa almam.



    Şaka bir yana disksiz PS5'in bir rakibe ihtiyacı var, Xbox akıllıca oynuyor.
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    Deswaaa (Sercan Toprak) 7 sa. Return to Monke
    Ps satıp beklemeden pc toplayıp kurtardım kendimi ama konsol kullanıcak olsam bu ülke de kesinlikle xbox tercih ederdim game pass gibi bi nimeti görmez den gelinmicek kadar çok değerli ve microsoft ea play ve game pass birleşmesiyle birlik de zaten oyunculara yönelik çok güzel işler yaptı ve bu yaptığı dünya genelin de çok olumlu karşılandı ve tebrik edil di yabancı basını takip ediyormusun bilmiyorum yemişim exc oyunlarını bu saat den sonra da zaten bi önemi kalmadı bence
    Ps satıp beklemeden pc toplayıp kurtardım kendimi ama konsol kullanıcak olsam bu ülke de kesinlikle xbox tercih ederdim game pass gibi bi nimeti görmez den geli...
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    1 Yanıt Yanıtla +4
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    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 9 sa.
    Ps5 digital 400-450 usd olursa yüksek ihtimal xsv gelir
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    Yorumlar (18) Yorum Yaz Forumda Gör
    maşık (ahmet sever) 30 dk.
    Xbox bu nesilde psnin aklını alacak.Adamların 25.yılında fiyat açıkladı.Sony hala uyuyor.Series s Series xKlavye mouse desteğiGamepass(içinde ea access bile var)Eski kollara bile uyumGoldun kalkma ihtimali var
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    Gerdik2 1 sa.
    2020de şu diskler kalksın bea
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    wither 2 sa.
    İlk başta fake gibi dursa da Ps5'in disksiz versiyonuna karşı hamle olarak mutlaka çıkması gereken konsol.Bir çok oyuncu için disk sürücü önemsiz , Ps5 disksiz versiyonla Series X'i fiyat olarak karşılaştıracak bu insanlar doğal olarak şu an.
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    devmanetihad 2 sa. wither
    kesinlikle disksiz versiyonu cikmali ama guc olarak Series X ile ayni olmali !!! 8 teraflops olacagi konusuluyor :@
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    akilsizadam (Selim Berkay Koş) 2 sa.
    Bir de diskli series s gelsin series m diye
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    AribyAriana 2 sa. (düzenlendi)
    Gelişmekte olan ülkeler için Series S güzel bir hamle. Yeni nesil oyunları herkes en iyi donanımla oynamak ister, ancak herkes fazla para yatır(a)mayabilir. Ağabeyi ile 200$ fiyat farkı -bu ülkelerde- fiyat hassasiyeti olan kullanıcıların satın alma kararını daha iyi hissettirir.
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    BekirHan (Bekir Han) 4 sa.
    Sadece disk sürücüsünü çıkaracağı bir konsol için yeniden soğutucu tasarımına gidecek olmaları ilginç. (boyutların küçülmesi ile o tepe fanı o kasaya sığmayacaktır keza) Ya aynı soğutucu bloğa daha küçük bir fan ekleyecekler, ya da tasarımı değiştirecekler.
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    Artizt (Mert ) 6 sa.
    Disksiz bir konsolda maliyet max 50 dolar düşer deniyor yani 450 dolardan daha aşağı bir fiyatı olması beklenmiyor, Series S'in potansiyel müşterisini çalma gibi bir durum yok ortada.
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    arslan0058 (- -) 6 sa.
    Adanlar konsol cikarmaya doyamadi 2 den fazlasi zarar arkadasim kullanicinin kafasi karisirsa gider ps5 alir en azindan 1 tane(dijitali ile normali ayni ozellikte sadece bluray destegi yok)
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    Greylights (THE E ) 2 sa. arslan0058
    Kafanın karışacağı durum yok. Biri diskli, biri disksiz, biri de 4k kullanmayacaklar için ucuz versiyon. Bence çok akıllıca hareket.
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    -MoDeStUs- 7 sa.
    xboxseries s i çıkmadan öldürdü bu konsolla.
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    FatihTSFC 8 sa. en beğenilen
    Z çıkmazsa almam.



    Şaka bir yana disksiz PS5'in bir rakibe ihtiyacı var, Xbox akıllıca oynuyor.
    Yanıtla +8
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