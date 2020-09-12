Xbox Series V konsoluna hazır olun

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Kasım ayı itibariyle konsol dünyasında fırtınalar estirmeye hazırlanan yeni nesil Xbox Series X şaşırtmaya devam ediyor. Daha düşük performansa sahip Xbox Series S konsolunun ardından şimdi de Xbox Series V konsolu gündemde.

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Xbox Series V neler sunacak?

Bilindiği üzere Xbox Series X konsolu Project Scarlett kod adıyla geliştiriliyordu. Sonrasında Project Lockheart şeklinde yeni bir kod adı ortaya çıkmış ve bunun Xbox Series S olduğu sonradan anlaşılmıştı. Microsoft da yakın zamanda bunu doğruladı.

Şimdilerde ise bir kod adı daha ortalıkta dolaşıyor. Project Edinburgh olarak sızdırılan kod adının Xbox Series V konsoluna ait olduğu iddia ediliyor. Bu konsol Xbox Series X modelinin disk sürücüsüz versiyonu olacak.

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Sızdırılan görselin ne kadar gerçek olduğu bilinmiyor ancak şu durumda Microsoft’un 3 farklı yeni nesil konsol hazırladığı anlaşılıyor. Xbox Series S konsolu da disk sürücüsüz idi ancak 2K çözünürlüğe kadar çıkabilmesi 4K seviyesinde tercih dışı kalmasına neden olmuştu. Microsoft’un bu anlamda Xbox Series X konsolunu yalnız bırakmak istemediği düşünülüyor. Net bilgiler olmasa da Xbox Series V konsolunun 449$ gibi bir seviyede rekabetçi olması bekleniyor.

https://www.gamesradar.com/xbox-series-v-is-a-rumoured-all-digital-series-x/

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