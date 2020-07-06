Xbox Series X oyunları 23 Temmuz'da ortaya çıkıyor

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Yeni nesil konsol hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Microsoft, Xbox Series X için bu ay büyük bir etkinlik düzenlemeye hazırlanıyor. Bugün resmi bir duyuru yapan şirket, Series X oyunlarının 23 Temmuz'da tanıtılacağını açıkladı.

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Xbox Twitter hesabı üzerinden yapılan duyuruya göre etkinlik Türkiye saatiyle 19.00'da start verecek. Canlı yayının YouTube, Twitch ve Facebook gibi platformlarda izlenebileceği belirtiliyor. Microsoft, etkinlikte Xbox Series X için özel olarak hazırlanmış yeni oyun duyurularının yapılacağını şimdiden onayladı.

Microsoft bildiğiniz gibi geçtiğimiz Mayıs ayında da bir etkinlik düzenlemişti. Ancak Mayıs ayındaki etkinlikte daha küçük ölçekli ve daha çok üçüncü parti oyunlara odaklanılmıştı. 23 Temmuz etkinliği içinse beklentiler daha yüksek. Microsoft'un birinci parti oyunlara ağırlık vermesi bekleniyor.

Etkinliğin yıldızı büyük bir ihtimalle Halo: Infinite olacak. Halo serisinin yeni oyunu büyük bir heyecanla bekleniyor. Bunun haricinde ise Hellblade 2'nin yine etkinlikte kesinlikle yer alacağını söyleyebiliriz. Ayrıca bir dönemlerin popüler serileri Fable ve Perfect Dark'ın da yeni oyunlarla geri dönmesi bekleniyor.

Microsoft son yıllarda önemli birçok oyun stüdyosunu bünyesine katmıştı. 23 Temmuz'da bu satın alımların ilk meyvelerini görmeye başlayabiliriz.

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