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    Xbox Series X oyunları 23 Temmuz'da ortaya çıkıyor

    Etkinlikte Halo: Infinite, Hellblade 2, yeni Fable oyunu ve ayrıca sürpriz yeni yapımların tanıtılması bekleniyor.
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    Oyunlar
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Xbox Series X oyunları 23 Temmuz'da ortaya çıkıyor
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    Yeni nesil konsol hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Microsoft, Xbox Series X için bu ay büyük bir etkinlik düzenlemeye hazırlanıyor. Bugün resmi bir duyuru yapan şirket, Series X oyunlarının 23 Temmuz'da tanıtılacağını açıkladı.

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    Xbox Twitter hesabı üzerinden yapılan duyuruya göre etkinlik Türkiye saatiyle 19.00'da start verecek. Canlı yayının YouTube, Twitch ve Facebook gibi platformlarda izlenebileceği belirtiliyor. Microsoft, etkinlikte Xbox Series X için özel olarak hazırlanmış yeni oyun duyurularının yapılacağını şimdiden onayladı.

    Microsoft bildiğiniz gibi geçtiğimiz Mayıs ayında da bir etkinlik düzenlemişti. Ancak Mayıs ayındaki etkinlikte daha küçük ölçekli ve daha çok üçüncü parti oyunlara odaklanılmıştı. 23 Temmuz etkinliği içinse beklentiler daha yüksek. Microsoft'un birinci parti oyunlara ağırlık vermesi bekleniyor.

    Etkinliğin yıldızı büyük bir ihtimalle Halo: Infinite olacak. Halo serisinin yeni oyunu büyük bir heyecanla bekleniyor. Bunun haricinde ise Hellblade 2'nin yine etkinlikte kesinlikle yer alacağını söyleyebiliriz. Ayrıca bir dönemlerin popüler serileri Fable ve Perfect Dark'ın da yeni oyunlarla geri dönmesi bekleniyor. 

    Microsoft son yıllarda önemli birçok oyun stüdyosunu bünyesine katmıştı. 23 Temmuz'da bu satın alımların ilk meyvelerini görmeye başlayabiliriz.



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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    The Balance (Stigin DHli kuzeni ) 2 gün
    Bir Forza Motorsport 8 görsek bir de Steam'de ucuz fiyattan çıksa da mis gibi oynasak keşke. En büyük beklentim budur.
    2 Yanıt Yanıtla +2
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    sc4recrow 2 gün yeni yorumcu The Balance
    Yıllardır diyorum ki forza series steam gelsin epic games gelsin gears 4 hemde win32 olarak ama inatla getirmiyor mikrosoft uwp şaçmalıgı bizi mahvetti orijinal oyun magduru olduk getir steam win32 olarak yıllardır mail atıyorum oyunlar atıyor diye ama dönen yok kafasına göre canı isterse açılır yoksa açılmaz
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    esmerbuyucu (E. B.) 2 gün The Balance
    Steam'e gelmezse oynamayacak mısın?
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