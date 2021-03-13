Xbox Series X/S kontrolcüsü için bildirilen sorunlar düzeltildi

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PlayStation 5 kontrolcüsü ile ilgili gelen şikayetlerden kısa bir süre sonra Xbox Series X/S kontrolcüsü için de şikayetler gelmişti. Ancak Xbox, kısa bir süre içerisinde bu sorunları çözdü.

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Geçtiğimiz haftalarda sizlere Xbox kontrolcüsü ile ilgili şikayetler olduğunu aktarmıştık. Şikayetler genel olarak kontrolcünün bazı tuşlarının tepki vermediği ile ilgiliydi. Hatta DonanımHaber takipçilerinden de bu sorunu yaşayanlar olmuştu. Xbox da bu sorunun farkında olduklarını ve kısa süre içerisinde çözeceklerini söylemişti.

Geçtiğimiz günlerde Xbox için yayınlanan bir güncelleme ile de bu sorunlar düzeltildi. Güncelleme notlarında kontrolcüdeki sorunların da düzeltildiğine dair bir not bulunmuyor ancak Xbox program yöneticisi Jason Ronald, şahsi Twitter hesabı üzerinden bu sorunun da çözüldüğünü bildirdi. Forumlarda yazılanlara göre de bu sorunu yaşayan çoğu kullanıcı artık bir sorun yaşamıyor.

Yayınlanan bu güncelleme ile birlikte Xbox'ta geriye dönük uyumlulukla çalışan oyunlardaki performans da geliştirilmiş durumda.

https://www.gamesradar.com/xbox-update-quietly-fixes-many-of-the-controller-disconnects-players-have-reported/

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