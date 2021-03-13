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    Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xbox Series X/S kontrolcüsü için bildirilen sorunlar düzeltildi

    Geçtiğimiz hafta Xbox sahiplerinin bildirdiği Xbox kontrolcüsü ile ilgili şikayetlerin ardından Xbox, geçtiğimiz gün sessiz bir şekilde sorunlar çözüldü.
    13 Mart 2021, 17:30 (2 gün)
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    Oyun Konsolları
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Xbox Series X/S kontrolcüsü için bildirilen sorunlar düzeltildi
    Tam Boyutta Gör

    PlayStation 5 kontrolcüsü ile ilgili gelen şikayetlerden kısa bir süre sonra Xbox Series X/S kontrolcüsü için de şikayetler gelmişti. Ancak Xbox, kısa bir süre içerisinde bu sorunları çözdü.

    İlginizi Çekebilir Avatar Xbox Series X/S'in Quick Resume özelliği ile ilgili ciddi şikayetler var

    Ayrıca Bkz. "GRID ve DIRT oyunlarının geliştiricisinden mobil cihazlara yarış oyunu geliyor: Racing Master"

    Geçtiğimiz haftalarda sizlere Xbox kontrolcüsü ile ilgili şikayetler olduğunu aktarmıştık. Şikayetler genel olarak kontrolcünün bazı tuşlarının tepki vermediği ile ilgiliydi. Hatta DonanımHaber takipçilerinden de bu sorunu yaşayanlar olmuştu. Xbox da bu sorunun farkında olduklarını ve kısa süre içerisinde çözeceklerini söylemişti.

    Geçtiğimiz günlerde Xbox için yayınlanan bir güncelleme ile de bu sorunlar düzeltildi. Güncelleme notlarında kontrolcüdeki sorunların da düzeltildiğine dair bir not bulunmuyor ancak Xbox program yöneticisi Jason Ronald, şahsi Twitter hesabı üzerinden bu sorunun da çözüldüğünü bildirdi. Forumlarda yazılanlara göre de bu sorunu yaşayan çoğu kullanıcı artık bir sorun yaşamıyor. 

    Yayınlanan bu güncelleme ile birlikte Xbox'ta geriye dönük uyumlulukla çalışan oyunlardaki performans da geliştirilmiş durumda. 



    https://www.gamesradar.com/xbox-update-quietly-fixes-many-of-the-controller-disconnects-players-have-reported/
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    Portakal kabuğundan bardak yapan otomat

    A
    ahmet1905_47 10 saat önce

    birbuçuk sene önce teknopırt sitesine bununla ilgili bir konu açmıştım trol diye 1 sene ban yemiştim konu da silinmişti vay ve görünce yine aklıma geldi

    napolyon94 13 saat önce

    Duyar puanım 2/10

    asenler 18 saat önce

    "mümimmat", mühimma'nın çoğuludur, yani sonuna ler lar eklenmez. İlla Osmanlıcada ısrar edecekseniz doğrusunu kullanın bari. Tercih etmediğiniz güzel Türkçemizde ise "savaş gereçleri" deyimi bulunmaktadır.

    asenler 18 saat önce

    "pound" kadar başınıza taş düşsün!

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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    haktan24 2 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    9 nesil yeni kontrolcüsünü aldım kutudan cıkardıgım gibi windows üzerinden güncellemelerini yaptım en ufak sorun sıkıntı gözlemlemedim belkide bu güncelleme ile sorunlar çözüldü demekki saglam bir kontrolcu yapmıs microsoft.
    9 nesil yeni kontrolcüsünü aldım kutudan cıkardıgım gibi windows üzerinden güncellemelerini yaptım en ufak sorun sıkıntı gözlemlemedim belkide bu güncelleme ile...
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    haktan24 2 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    9 nesil yeni kontrolcüsünü aldım kutudan cıkardıgım gibi windows üzerinden güncellemelerini yaptım en ufak sorun sıkıntı gözlemlemedim belkide bu güncelleme ile sorunlar çözüldü demekki saglam bir kontrolcu yapmıs microsoft.
    3 Yanıt Yanıtla +15
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    E Eeltorm 2 gün ( Mesaj Silindi ) haktan24
    Kontrolcünün hangi nesil olduğunu nasıl öğreniyoruz.
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    Lord Melkor (Erdinç Durmaz) 2 gün ( Mesaj Silindi ) haktan24
    Burdan sağlam olduğunu nasıl çıkardın? 3-4 senedir felan kullanıyorsun heralde
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    manesnuc (Fırat Küçük) 2 gün ( Mesaj Silindi ) haktan24
    Microsoft'un ayrı bağlantı dock'unu almadan sadece Bluetooth ile kullanmak herhangi bir aksaklığa, yavaşlığa neden oluyor mu. O dock anlamsız pahalı, güzel, mantıklı ama pahalı. Pci Bluetooth 4.2 kullanıyorum ve gayet stabil. Eğer sorunsuz kullanıyorsanız bluetooth ile ben de almayı düşünüyorum. Ayrıca bildiğim kadarıyla steam desteği var ama oyunlarda sorun var mı, daha yeni forza horizon 4 aldım ve Logitech f710 ile oynuyorum. F710 kablosuz alıcıyla çalışıyor fakat driverları sorun sanırım, arada takılarak da olsa usb uzatma ile oynayabiliyorum. Alıcısını kasanın arkasına takınca bağlantı baya sorun yaratıyor hatta.
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