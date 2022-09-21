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    Xbox Series X/S konsollar, Xbox One disklerini çevrimdışı oynatabilecek

    Yazılım devi Microsoft, yeni nesil Xbox Series X ve S konsollarının DRM korumasında değişikliğe gidiyor. Konsollar artık Xbox One disklerini çevrimdışı oynatabilecek. 
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    Xbox Series X/S, Xbox One disklerini çevrimdışı oynatabilecek
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    Günümüzde internet bağlantısı ve servis sağlayıcılarında yaşanan sorunlar, konsol kullanıcılarının oyunlara olan erişimine büyük kısıtlamalar getirebiliyor. Game Pass oyun sistemi ile yeni nesilde büyük bir ilerleme kaydeden Microsoft, yakın tarihli bir Xbox Series X güncellemesinde DRM korumasının hafifletildiğini duyurdu. 

    Xbox One diskleri çevrimdışı oynanabilecek

    Yeni değişiklik hakkında Twitter üzerinden açıklamalarda bulunan Xbox mühendislik lideri Eden Marie, Xbox Series X|S'in piyasaya sürülmesinden bu yana verilerin incelendiğini ve çoğu durumda Xbox One diskleri için çevrimiçi kontrole gerek duyulmadığını bildirdi. Böylece artık Xbox Series X/S kullanıcıları, Game Pass ve geriye dönük oyunlar haricinde belirli oyunları internet gereksinimi olmadan çalıştırabilecek.

    Ayrıca yetkili isim, çevrimdışı oyun desteğinin 2206 güncellemesinden itibaren geçerli olduğunu ve değişikliğin oyuncular tarafından yeni yeni fark edildiğini söyledi. Ancak DRM koruması her ne kadar hafifletilmiş olsa da, Xbox sahiplerinin herhangi bir oyun oynamak için Xbox hesabı oluşturması ve internete bağlı bir şekilde onay işlemini gerçekleştirmesi gerekecek. 

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    makine26 1 gün önce

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