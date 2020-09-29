Xbox Series X'te kullanılabilir alan sadece 800 GB

Xbox Series X ile ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Microsoft'un geçtiğimiz hafta ABD'li yayıncılara gönderdiği konsol ön inceleme versiyonunda bazı ilginç detaylar ortaya çıktı. IGN'in bildirdiği habere göre Xbox Series X'in 1TB'lık SSD'sinde sadece 802 GB'lık bir alan kullanıma açık. Geri kalan 198 GB ise sisteme ayrılmış durumda.

800 GB'lık bir alan yeni nesil oyunlar için ne kadar yeterli olacak burası şu an belirsiz. Oyunların kapladığı alan bildiğiniz gibi her geçen yıl artmaya devam ediyor. Yeni nesil oyunlarda da bu trend elbette devam edecek.

Ek SSD fiyatı 220 dolar

Microsoft daha fazla depolama alanı isteyenler için ek SSD satışına da yakında başlıyor. Ancak maalesef bu SSD'lerin fiyatı epey tuzlu. Seagate tarafından Series X ve Series S için özel olarak geliştirilen 1TB'lık PCIe Gen4x2 NVMe kartının fiyatı ABD'de 220 dolar, Avrupa'da ise 270 euro olarak açıklanmıştı. Yani sadece ek SSD'nin bile neredeyse Series S'in fiyatına yaklaşan bir fiyatı var.

Series X'in rakibi PlayStation 5 ise depolama alanı konusunda daha da kaygı verici bir konumda bulunuyor. PS5'in 825 GB'lık bir depolama alanıyla geleceğini biliyoruz, ancak bu alanın ne kadarı kullanıma açık olacak henüz bir bilgimiz yok.

https://www.ign.com/articles/xbox-series-x-hands-on-load-times-quick-resume-and-compatibility

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