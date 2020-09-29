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    Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xbox Series X'te kullanılabilir alan sadece 800 GB

    Xbox Series X'in 1TB'lık depolama alanında sadece 800 GB'lık bir kullanılabilir alan var. Yeni nesil oyunlarda bu alan yeterli olacak mı bunu zamanla göreceğiz.
    6 sa.
    1,3b
    11
    18
    Oyun Konsolları
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Xbox Series X'te kullanılabilir alan sadece 800 GB

    Xbox Series X ile ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Microsoft'un geçtiğimiz hafta ABD'li yayıncılara gönderdiği konsol ön inceleme versiyonunda bazı ilginç detaylar ortaya çıktı. IGN'in bildirdiği habere göre Xbox Series X'in 1TB'lık SSD'sinde sadece 802 GB'lık bir alan kullanıma açık. Geri kalan 198 GB ise sisteme ayrılmış durumda.

    800 GB'lık bir alan yeni nesil oyunlar için ne kadar yeterli olacak burası şu an belirsiz. Oyunların kapladığı alan bildiğiniz gibi her geçen yıl artmaya devam ediyor. Yeni nesil oyunlarda da bu trend elbette devam edecek. 

    Ek SSD fiyatı 220 dolar

    Microsoft daha fazla depolama alanı isteyenler için ek SSD satışına da yakında başlıyor. Ancak maalesef bu SSD'lerin fiyatı epey tuzlu. Seagate tarafından Series X ve Series S için özel olarak geliştirilen 1TB'lık PCIe Gen4x2 NVMe kartının fiyatı ABD'de 220 dolar, Avrupa'da ise 270 euro olarak açıklanmıştı. Yani sadece ek SSD'nin bile neredeyse Series S'in fiyatına yaklaşan bir fiyatı var.

    Series X'in rakibi PlayStation 5 ise depolama alanı konusunda daha da kaygı verici bir konumda bulunuyor. PS5'in 825 GB'lık bir depolama alanıyla geleceğini biliyoruz, ancak bu alanın ne kadarı kullanıma açık olacak henüz bir bilgimiz yok.



    https://www.ign.com/articles/xbox-series-x-hands-on-load-times-quick-resume-and-compatibility Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Editörün Seçimi Yorum
    931 GB oluyor. Nereden baksan 130gb sisteme ayrılmış. Ps4 pro 860gb, Xbox one x ise 780gb kullanılabilir geliyormuş. Xboxb tarafinda gelişme var ama yeterli değ...
    Yorumu gör »     keremec
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    symbiat (symbiat karalama) 6 sa. en beğenilen
    1 tb formatlanmis diskinde zaten 880 kusur kullanilabilir alani oluyor. bu haber mi simdi ?
    1 Yanıt Yanıtla +17
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    DH Misafiri 6 sa.
    Xbox maalesef çıkmadan patladı The Last of Us 2, Demon's Souls, Spider-Man, Ghost of Tsushima ile kapışabilecek bir oyunu yok. GOTY grafik ödülleri yine Sony'e gidecek. Ghost of Tsushima environments videolarına bakın grafik nasıl olurmuş görün ve patlayan halo ile kıyaslayın.
    Xbox maalesef çıkmadan patladı The Last of Us 2, Demon's Souls, Spider-Man, Ghost of Tsushima ile kapışabilecek bir oyunu yok. GOTY grafik ödülleri yine Sony'e...
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    2 Yanıt Yanıtla +9
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    keremec (Kerem Safa ) 5 sa. editörün seçimi symbiat
    931 GB oluyor. Nereden baksan 130gb sisteme ayrılmış. Ps4 pro 860gb, Xbox one x ise 780gb kullanılabilir geliyormuş. Xboxb tarafinda gelişme var ama yeterli değil. Sırf şu gereksiz quick resume özelliği için fazla alan ayirmamislardir umarim. Oyun yukleyemdikten sonra bir işe yaramaz o özellik. Hadi oyun yüklü olsa bile kim neden oyundan oyuna atlar ki yani?
    931 GB oluyor. Nereden baksan 130gb sisteme ayrılmış. Ps4 pro 860gb, Xbox one x ise 780gb kullanılabilir geliyormuş. Xboxb tarafinda gelişme var ama yeterli değ...
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    Yanıtla +4
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    Laazzz 4 sa.
    Aramızda 25 GB’ın lafı mı olur yahu😄
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    hezarfenhavacilik (Hezarfen Havacılık) 4 sa. yeni yorumcu
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    Spider_hip (Doğan Eray) 5 sa.
    O zaman biraz daha fazla alan isteyen 270 euro yani Türk Lirasıyla 4000 lira falan fazladan vermeyi göze alacak.
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    -BraveHeart- (Fatih ) 5 sa.
    PS5'te herhangi bir üreticinin SSD'sini takabileceğiz fakat Xbox'ta Microsoft'un insafına kalmış. Bu Xbox tarafı için hiç iyi değil.
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    joven 5 sa.
    Yeni nesilde internet kota kullananlar hızı düşük olanlar bence yeni nesile hiç bulaşmasınlar oyunları sil yükle ile epey bir vakit alacak hız ve sınırsız kota şart özellikle yeni nesilde.
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    joven 5 sa.
    Sony ps5 benzer bir durum olacak oyunlar 200 GB yaklaştı yeni nesil konsollarda bu 300 GB yaklaşırsa kim şaşırmasın
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    DH Misafiri 6 sa.
    Xbox maalesef çıkmadan patladı The Last of Us 2, Demon's Souls, Spider-Man, Ghost of Tsushima ile kapışabilecek bir oyunu yok. GOTY grafik ödülleri yine Sony'e gidecek. Ghost of Tsushima environments videolarına bakın grafik nasıl olurmuş görün ve patlayan halo ile kıyaslayın.
    2 Yanıt Yanıtla +9
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    trooe199 (Skinoski Sama) 5 sa. DH Misafiri
    Fiyatlar şu haldeyken sadece bakacağız zaten.
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    exdanples 57 dk. DH Misafiri
    Horizon da fena
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    speed001 6 sa.
    Bu iş Memory Card meselesine dönmesin, dışardan NVMe standardında 500 gb ve üstü herhangi bir marka M.2 disk takılabilmeli tüm konsollara.
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    Boş yapma beni dinle 6 sa. yeni yorumcu speed001
    Aynen hatta 5200 rpm harddisk takalım.
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    symbiat (symbiat karalama) 6 sa. en beğenilen
    1 tb formatlanmis diskinde zaten 880 kusur kullanilabilir alani oluyor. bu haber mi simdi ?
    1 Yanıt Yanıtla +17
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    keremec (Kerem Safa ) 5 sa. symbiat
    931 GB oluyor. Nereden baksan 130gb sisteme ayrılmış. Ps4 pro 860gb, Xbox one x ise 780gb kullanılabilir geliyormuş. Xboxb tarafinda gelişme var ama yeterli değil. Sırf şu gereksiz quick resume özelliği için fazla alan ayirmamislardir umarim. Oyun yukleyemdikten sonra bir işe yaramaz o özellik. Hadi oyun yüklü olsa bile kim neden oyundan oyuna atlar ki yani?
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