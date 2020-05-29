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    Xbox Series X tüm önceki nesillerle uyumlu olacak

    Xbox Series X çıkış döneminde binlerce önceki nesil oyuna destek sunacak. Uyumlu oyunlar HDR desteği, 120 fps seviyesine kadar hızlar ve daha hızlı yükleme ekranları gibi avantajlara sahip olacak.
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    Oyun Konsolları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Xbox Series X tüm önceki nesillerle uyumlu olacak
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    2015 yılında Xbox One için önceki nesil Xbox konsollarına geriye dönük uyumluluk sunan Microsoft büyük beğeni toplamıştı. Bu kez Xbox Series X için çalışmalar erken başladı ve çıkış tarihine yetişecek.

    Tüm önceki nesillere destek

    Xbox Series X konsoluna geriye dönük uyumluluk kazandırmak için Xbox One uyumluluk ekibi kolları sıvamış durumda. Bugüne kadar 100 bin saat test süreci geçiren ekip kış dönemine kadar 200 bin saat daha test yapacak.

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    Microsoft yapılan çalışmalar ile binlerce oyunun konsolun çıkış tarihinde uyumluluk kazanmış olacağını belirtiyor. Uyumlu oyunlar yerleşik olarak konsol donanımını kullanacak. Bileşenlere tam erişim sağlayan oyunlar böylece performans kaybı yaşamayacak.

    Hatta Microsoft pek çok uyumlu oyunda HDR desteği, 120 fps seviyesine kadar hızlar ve daha hızlı yükleme ekranları mümkün olacak. Yani Xbox Series X ile gelen avantajlardan sadece yeni oyunlar değil eski oyunlar da yararlanacak.

    Microsoft ayrıca kendi stüdyolarının çıkış için çalışmalarını sürdürdüğünü belirtiyor. Toplam 15 stüdyo konsol piyasaya çıktığında özel yapımlarla hazır olacak. Böylece oyuncuların önünde çok geniş bir katalog bulunacak.



    https://news.xbox.com/en-us/2020/05/28/xbox-series-x-next-generation-backward-compatibility/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    ULYSES (Mustafa Kemal TOKATLI) 2 sa. en beğenilen
    Şu alet beni ps5 den daha çok heyecanlandırıyor. Gamepass ile şahane bir deneyim yaşatabilir. Eski güzel oyunları akıcı kare hızlarıyla yeniden deneyimlemek isterim şahsen.
    Şu alet beni ps5 den daha çok heyecanlandırıyor. Gamepass ile şahane bir deneyim yaşatabilir. Eski güzel oyunları akıcı kare hızlarıyla yeniden deneyimlemek ist...
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    Mutlak.Sıfır (Yüksel ) 2 sa.
    Hem en güçlü konsolu çıkartıyorlar, hem bünyelerine yeni oyun firmaları alıp firma sayısını 15'e çıkarıyorlar, Smart Delivery desteği varsa Series X'de oynamak için yeniden para ödettirmiyorlar ve tüm bu çıkardıkları ilk parti oyunları da ayda 5.90 tl verdiğim bir sistemde oynatıyorlar. Yeni nesilde tercih belli.
    Hem en güçlü konsolu çıkartıyorlar, hem bünyelerine yeni oyun firmaları alıp firma sayısını 15'e çıkarıyorlar, Smart Delivery desteği varsa Series X'de oynamak ...
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    Yanıtla +4
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    cemblack (cem kantarcıoglu) 6 dk.
    Bu nesilde ps4 aldım. Ps4 sattım. Ps4 pro aldim. Xbox one hiç elimi sürmedim xbox onex çikti aldım her 3 konsolu kullandım + ve - deneyimlerim oldu. Bu konsollar 1000 2000 civarıydı bir şekilde bir yerlerden kısıp aldım ama yeni nesilde işler karışık playstation kullanıcısı olarak malesef bir konsol kullanacağım. Büyük ihtimalle bu da xbox olacak gamepass satılan ucuz hesaplar sessiz fan, daha yüksek çözünürlük, yüksek fps geriye uyumlulukta tuzu biberi malum kutulu xbox oyunlarini satmak türkiyede zor elimdeki oyunları bir daha oynarım sony bir oyuna 400 500 tl verecek başka müşteriler arasın.
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    orientem (Orientus Prime) 1 sa.
    Ha gayret biraz daha ilerlerseniz yakında bilgisayarı keşfedeceksiniz.
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    Kerim5100 (Kerim Ş.) 1 sa.
    Yeter Microsoft daha toprak atma :D
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    esmerbuyucu (E. B.) 2 sa.
    Nostalji yapmak için evinde eski nesil konsolları saklamak zorunda kalmıyorsun, üstelik onları daha iyi kalitede oynayabiliyorsun. Muhteşem!
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    Hakimutata Insane (Sebastian Insane) 2 sa.
    Rekabet ne kadar, güzel bir şey yav.
    x firma diğerini ezicem, diye neler yapıyor.
    Ve bu sayede, millet adam gibi cihazlar görüyor. kullanıyor pes buna karşılık seneye verir artık. 😂
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    Mutlak.Sıfır (Yüksel ) 2 sa.
    Hem en güçlü konsolu çıkartıyorlar, hem bünyelerine yeni oyun firmaları alıp firma sayısını 15'e çıkarıyorlar, Smart Delivery desteği varsa Series X'de oynamak için yeniden para ödettirmiyorlar ve tüm bu çıkardıkları ilk parti oyunları da ayda 5.90 tl verdiğim bir sistemde oynatıyorlar. Yeni nesilde tercih belli.
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    CWaRRioR 2 sa.
    Geriye uyumluluk bence olması gereken bir özellik zaten. Sony'nin geçerli bir nedeni var mı bilmiyorum ama her seferinde geri uyumluluk konusunda oyuncuları yüz üstü bıraktı. Sony'ye göre nostalji yapmak için 30 tane konsol saklamamız gerekiyor.
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    ULYSES (Mustafa Kemal TOKATLI) 2 sa. en beğenilen
    Şu alet beni ps5 den daha çok heyecanlandırıyor. Gamepass ile şahane bir deneyim yaşatabilir. Eski güzel oyunları akıcı kare hızlarıyla yeniden deneyimlemek isterim şahsen.
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