Xbox Series X tüm önceki nesillerle uyumlu olacak

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2015 yılında Xbox One için önceki nesil Xbox konsollarına geriye dönük uyumluluk sunan Microsoft büyük beğeni toplamıştı. Bu kez Xbox Series X için çalışmalar erken başladı ve çıkış tarihine yetişecek.

Tüm önceki nesillere destek

Xbox Series X konsoluna geriye dönük uyumluluk kazandırmak için Xbox One uyumluluk ekibi kolları sıvamış durumda. Bugüne kadar 100 bin saat test süreci geçiren ekip kış dönemine kadar 200 bin saat daha test yapacak.

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Microsoft yapılan çalışmalar ile binlerce oyunun konsolun çıkış tarihinde uyumluluk kazanmış olacağını belirtiyor. Uyumlu oyunlar yerleşik olarak konsol donanımını kullanacak. Bileşenlere tam erişim sağlayan oyunlar böylece performans kaybı yaşamayacak.

Hatta Microsoft pek çok uyumlu oyunda HDR desteği, 120 fps seviyesine kadar hızlar ve daha hızlı yükleme ekranları mümkün olacak. Yani Xbox Series X ile gelen avantajlardan sadece yeni oyunlar değil eski oyunlar da yararlanacak.

Microsoft ayrıca kendi stüdyolarının çıkış için çalışmalarını sürdürdüğünü belirtiyor. Toplam 15 stüdyo konsol piyasaya çıktığında özel yapımlarla hazır olacak. Böylece oyuncuların önünde çok geniş bir katalog bulunacak.

https://news.xbox.com/en-us/2020/05/28/xbox-series-x-next-generation-backward-compatibility/

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