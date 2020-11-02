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    Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xbox Series X ve S'in çıkışında erişilebilir olacak "eğlence" uygulamaları açıklandı

    Microsoft'un yeni nesil oyun konsolları Xbox Series X ve Xbox Series S'in çıkış gününde erişime açık olacak olan eğlence uygulamaları açıklandı.
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    Oyun Konsolları
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Xbox Series X ve S'in çıkışında erişilebilir olacak
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    Bu yılın en çok beklenen gününe, yani yeni nesil konsolların çıkışına çok kısa bir süre kaldı. Her geçen gün de konsollar ile ilgili son detaylar paylaşılmaya devam ediyor. Bu sefer paylaşılan detaylar ise Xbox Series X ve Xbox Series S'in çıkış gününde erişilebilir olacak olan eğlence uygulamaları.

    Ayrıca Bkz. "Activision Blizzard tüm oyun serilerini mobile getirmek istiyor"

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    Yapılan açıklamaya göre Xbox Series X ve Xbox Series S'in çıkış gününde erişime açık olacak olan eğlence uygulamaları şöyle: Amazon Prime Video, Apple TV, Disney+, FandangoNow, HBO Max, Hulu, NBC Peacock, NOW TV, Netflix, Sky Go, Sky Tİcket, Spotify, Twitch, Vudu, YouTube, YouTube TV ve daha fazlası.

    Uygulamarın arasında Türkiye'de erişime açık olmayan uygulamalar var. HBO Max ve Disney+ gibi uygulamalar ne yazık ki ülkemizde erişime açık olmadığı için en azından konsolun çıkışında büyük ihtimalle kullanılamayacaktır.

    Ayrıca yayınlanan raporda bazı öne çıkan özellikler de şöyle: Microsoft Store artık daha hızlı, uygulamanın başlatma süresi 2 saniyeye düşürülmüş, artık yeni bir eğlence bloğu var ve Netflix, Disney+ gibi uygulamalar Dolby Vision ve Dolby Atmos destekleyecek.

    Xbox Series ailesi 10 Kasım'da tüm dünyada çıkış yapacak.



    https://www.gematsu.com/2020/11/xbox-series-x-and-xbox-series-s-launch-day-entertainment-apps-announced Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Rolls-Royce’tan en hızlı elektrikli uçak adayı: ACCEL

    ilkerinanç

    Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.

    1 saat önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    1 saat önce
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    esmerbuyucu (E. B.) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Kaynak haberde Apple TV'nin geleceği yazıyor. Burda tek kelime bile bahsedilmemiş. Haberlerin asıl kaynağına da mı bakmıyorsunuz?

    https://news.xbox.com/en-us/2020/11/02/apple-tv-and-favorite-streaming-apps-available-at-launch/
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    fhrstw 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Vlc var gerisi torrentte var neyse tam multimedia oyun cihazı :)
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    Sp!deR (M ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Discord lazım.
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