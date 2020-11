Xbox Series X ve S'in çıkışında erişilebilir olacak "eğlence" uygulamaları açıklandı

Tam Boyutta Gör

Bu yılın en çok beklenen gününe, yani yeni nesil konsolların çıkışına çok kısa bir süre kaldı. Her geçen gün de konsollar ile ilgili son detaylar paylaşılmaya devam ediyor. Bu sefer paylaşılan detaylar ise Xbox Series X ve Xbox Series S'in çıkış gününde erişilebilir olacak olan eğlence uygulamaları.

Yapılan açıklamaya göre Xbox Series X ve Xbox Series S'in çıkış gününde erişime açık olacak olan eğlence uygulamaları şöyle: Amazon Prime Video, Apple TV, Disney+, FandangoNow, HBO Max, Hulu, NBC Peacock, NOW TV, Netflix, Sky Go, Sky Tİcket, Spotify, Twitch, Vudu, YouTube, YouTube TV ve daha fazlası.

Uygulamarın arasında Türkiye'de erişime açık olmayan uygulamalar var. HBO Max ve Disney+ gibi uygulamalar ne yazık ki ülkemizde erişime açık olmadığı için en azından konsolun çıkışında büyük ihtimalle kullanılamayacaktır.

Ayrıca yayınlanan raporda bazı öne çıkan özellikler de şöyle: Microsoft Store artık daha hızlı, uygulamanın başlatma süresi 2 saniyeye düşürülmüş, artık yeni bir eğlence bloğu var ve Netflix, Disney+ gibi uygulamalar Dolby Vision ve Dolby Atmos destekleyecek.

Xbox Series ailesi 10 Kasım'da tüm dünyada çıkış yapacak.

