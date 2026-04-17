Xbox'ta iki oyun kısa süreliğine ücretsiz: 1.500 TL değerinde

Tam Boyutta Gör Xbox Game Pass servisi ile konsol rekabetine geri dönen Microsoft, her hafta "Free Play Days" etkinliği kapsamında birçok oyunu kısa süreliğine ücretsiz sunmaya devam ediyor. Şimdi de Xbox ve Game Pass kullanıcıları için etkinlik boyunca 2 farklı oyun ücretsiz olarak sunulacak.

Xbox'ta iki oyun kısa süreliğine ücretsiz

Aktarıldığı kadarıyla Xbox Game Pass Ultimate, Premium ve Essential aboneleri, Football Manager 2026 Console ve South Park Snow Day'e 20 Nisan'a kadar ücretsiz olarak erişlebilecek. Question tarafından geliştirilen South Park Snow Day, dört oyuncuya kadar co-op desteği ile eğlenceli bir oynanışa sahip. Football Manager 2026 Console ise, menajerlik oyunları severlere hitap ediyor.

South Park Snow Day

Football Manager 2026 Console

Peki ücretsiz oyunlara nasıl ulaşılıyor?

Ücretsiz oyunlardaki ilerlemeleriniz ve satın aldığınız indirilebilir içerikler, ücretsiz sürenin sonunda oyunu satın almanız halinde devam ediyor. Yukarıda da belirttiğimiz gibi Xbox Game Pass aboneleri, üyeliklerine giriş yaparak Microsoft Store üzerinden oyunlara ulaşıp yükleyebilir. Xbox konsollarında ise Xbox Store'dan abonelikler bölümü ve "Ücretsiz Oyun Günleri" bölümüne ilerleyerek oyunlara ulaşabilirsiniz.

Xbox Game Pass fiyatlarında yeni dönem 3 gün önce eklendi

