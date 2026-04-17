Xbox'ta iki oyun kısa süreliğine ücretsiz: 1.500 TL değerinde

Xbox'ta iki oyun kısa süreliğine ücretsiz
Aktarıldığı kadarıyla Xbox Game Pass Ultimate, Premium ve Essential aboneleri, Football Manager 2026 Console ve South Park Snow Day'e 20 Nisan'a kadar ücretsiz olarak erişlebilecek. Question tarafından geliştirilen South Park Snow Day, dört oyuncuya kadar co-op desteği ile eğlenceli bir oynanışa sahip. Football Manager 2026 Console ise, menajerlik oyunları severlere hitap ediyor.
Peki ücretsiz oyunlara nasıl ulaşılıyor?
Ücretsiz oyunlardaki ilerlemeleriniz ve satın aldığınız indirilebilir içerikler, ücretsiz sürenin sonunda oyunu satın almanız halinde devam ediyor. Yukarıda da belirttiğimiz gibi Xbox Game Pass aboneleri, üyeliklerine giriş yaparak Microsoft Store üzerinden oyunlara ulaşıp yükleyebilir. Xbox konsollarında ise Xbox Store'dan abonelikler bölümü ve "Ücretsiz Oyun Günleri" bölümüne ilerleyerek oyunlara ulaşabilirsiniz.