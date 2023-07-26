Xbox'ta kan kaybı sürüyor: Satışlar düşerken Game Pass yükselişte

Tam Boyutta Gör Playstation 5 ve Xbox Series X/S arasındaki rekabet sürerken, oyun pazarına büyük satın alımların ve abonelik servislerinin hakim olmaya başladığını görüyoruz. Son olarak Microsoft, Xbox satışları ve oyun gelirlerini içeren 2023 4.çeyrek mali sonuçlarını paylaştı. Peki konsol pazarında durumlar nasıl? Gelin detaylara hep birlikte göz atalım.

Xbox satışları düşerken Game Pass yükselişte

Aktarıldığı kadarıyla Xbox Series X/S satışları yıllık bazda yüzde 13 düşüş gösterirken, Nintendo Switch ve Playstation 5 karşısında zayıflamaya devam ediyor. Öyle ki bu düşüşün birkaç çeyrektir devam ettiğini hatırlatalım. Bu noktada Microsoft'tan Amy Hood, birinci ve üçüncü taraf oyun satışlarının çeyrek için beklenenden daha zayıf olduğunu da kabul etti. Ancak yetkili isim, bu oyunların neler olduğuna değinmedi.

Ayrıca geçtiğimiz haftalarda Microsoft, Xbox Series X/S'in 21 milyon, Xbox One'ın ise toplam 58 milyon adet sattığını duyurmuştu. PS5 ise, 40 milyonu geride bırakmış durumda.

Microsoft'un Xbox içeriği ve hizmet gelirleri ise yıllık bazda yüzde 5 olmak üzere çeyrekte yüzde 1 oranında arttı. Bunun arkasında ise kuşkusuz olarak Xbox Game Pass yer alıyor. Microsoft, abonelik servisinin abone sayısı gibi ayrıntılarına değinmemiş olsa da, Game Pass'ta oynanan saatler yıllık bazda yüzde 22 artış gösterdi. Ayrıca bu gelirleri artırmak için Microsoft, Xbox Live'ı ''Game Pass Core'' hizmetine dahil ederek abonelik fiyatlarını güncellemeye devam ediyor.

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Xbox satışları beklenen seviyede olmasa da, Xbox bölümünün geleceği iyimser görünüyor. Öyle ki Amy Hood'a göre Microsoft, 2024 mali yılında ''tek haneli orta ve yüksek'' gelir artışı bekliyor. Tabii ki bu rakamlara Bathesda imzalı Starfield'ın katkı sağlayacağını belirtelim. Ayrıca Microsoft'un Activision Blizzard satın alımını da unutmamak gerek.

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