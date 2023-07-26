Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Xbox'ta kan kaybı sürüyor: Satışlar düşerken Game Pass yükselişte

    Microsoft, konsol pazarındaki son durumları gösteren 2023 4.Çeyrek mali sonuçlarını paylaştı. Xbox satışları düşerken Game Pass'te yükseliş sürüyor. İşte detaylar...
    1
    Xbox'ta kan kaybı sürüyor: Satışlar düşerken Game Pass yükselişte Tam Boyutta Gör
    Playstation 5 ve Xbox Series X/S arasındaki rekabet sürerken, oyun pazarına büyük satın alımların ve abonelik servislerinin hakim olmaya başladığını görüyoruz. Son olarak Microsoft, Xbox satışları ve oyun gelirlerini içeren 2023 4.çeyrek mali sonuçlarını paylaştı. Peki konsol pazarında durumlar nasıl? Gelin detaylara hep birlikte göz atalım.

    Xbox satışları düşerken Game Pass yükselişte

    Aktarıldığı kadarıyla Xbox Series X/S satışları yıllık bazda yüzde 13 düşüş gösterirken, Nintendo Switch ve Playstation 5 karşısında zayıflamaya devam ediyor. Öyle ki bu düşüşün birkaç çeyrektir devam ettiğini hatırlatalım. Bu noktada Microsoft'tan Amy Hood, birinci ve üçüncü taraf oyun satışlarının çeyrek için beklenenden daha zayıf olduğunu da kabul etti. Ancak yetkili isim, bu oyunların neler olduğuna değinmedi.

    Ayrıca geçtiğimiz haftalarda Microsoft, Xbox Series X/S'in 21 milyon, Xbox One'ın ise toplam 58 milyon adet sattığını duyurmuştu. PS5 ise, 40 milyonu geride bırakmış durumda.

    Microsoft'un Xbox içeriği ve hizmet gelirleri ise yıllık bazda yüzde 5 olmak üzere çeyrekte yüzde 1 oranında arttı. Bunun arkasında ise kuşkusuz olarak Xbox Game Pass yer alıyor. Microsoft, abonelik servisinin abone sayısı gibi ayrıntılarına değinmemiş olsa da, Game Pass'ta oynanan saatler yıllık bazda yüzde 22 artış gösterdi. Ayrıca bu gelirleri artırmak için Microsoft, Xbox Live'ı ''Game Pass Core'' hizmetine dahil ederek abonelik fiyatlarını güncellemeye devam ediyor. 

    Xbox satışları beklenen seviyede olmasa da, Xbox bölümünün geleceği iyimser görünüyor. Öyle ki Amy Hood'a göre Microsoft, 2024 mali yılında ''tek haneli orta ve yüksek'' gelir artışı bekliyor. Tabii ki bu rakamlara Bathesda imzalı Starfield'ın katkı sağlayacağını belirtelim. Ayrıca Microsoft'un Activision Blizzard satın alımını da unutmamak gerek.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    BMW'den elektrikli tekne: The Icon

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    tom ford parfüm erkek yorum evlatlık olduğumu nasıl anlarım windows ses aygıtı grafik yalıtımı kırmızı tr plaka metal gear solid 5 türkçe yama

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Mi Note 10 Lite
    Xiaomi Mi Note 10 Lite
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    8.500-10.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo IdeaPad 3 15ITL6
    Lenovo IdeaPad 3 15ITL6
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    PLANET-BLOOM
    PLANET-BLOOM
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız