Xbox'tan PS5 Pro'nun fiyatına eleştiri: "Pazara uygun değil"

PlayStation 5 Pro’ya eleştiri
Kaçıranlar için Microsoft Gaming CEO’su Phil Spencer, bu hafta önemli röportajlara imza attı. İlk olarak yeni bir Fallout oyununa ışık yakan Spencer, daha sonra "Xbox oyunlarının diğer platformlara taşınmasında herhangi bir sınır olmadığını" belirtti. Pentiment, Grounded, Sea of Thieves ve Hi-Fi Rush gibi oyunların farklı platformlara uyarlanmasının ardından Indiana Jones and the Great Circle duyurusunun da bu stratejinin bir parçası olduğu vurgulandı.
Daha önce Microsoft, Xbox One X’i PS4 Pro’dan bir yıl sonra, daha iyi donanım ve rekabetçi bir fiyatla (499 dolar) piyasaya sürmüştü. Ancak Spencer, üretim maliyetlerinin artmasıyla benzer bir stratejinin PS5 Pro’ya rakip bir konsol için uygulanabilir olmadığını düşünüyor. Ayrıca Microsoft’un odak noktası artık konsollar değil. Spencer, bir sonraki nesil konsolun "şimdiye kadarki en büyük sıçramayı" yapacağını söylüyor ve şirketin asıl önceliği multiplatform stratejisi olacak.
Sony satışlardan memnun
Diğer tarafta Sony, yeni nesil grafik teknolojileri sunma hedefiyle piyasaya sürdüğü PlayStation 5 Pro'nun, lansman dönemindeki satışlarda PlayStation 4 Pro'yu geride bıraktığını doğruladı. Sony, yeni konsolu yüksek bir fiyattan piyasaya sürerken firmanın CFO’su Hiroki Totoki’ye göre, PS5 Pro’nun fiyatına yönelik eleştiriler şirketin beklentilerini olumsuz yönde etkilemedi. Kısaca Sony, PS5 Pro satışlarından memnun gibi görünüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir