Xbox'tan PS5 Pro'nun fiyatına eleştiri: "Pazara uygun değil"

Oyun dünyasının önemli isimlerinden Sony, geçtiğimiz eylül ayında merakla beklenen PlayStation 5 Pro'yu piyasaya sürdü. Playstation 4 Pro'nun halefi olan yeni konsolun fiyatlandırması ise şimdiden eleştirilerin odağı haline gelmiş durumda. Öyle ki ABD için 699,99 dolar ve Avrupa'da 799,99 euro fiyat ile duyurulan konsol, ülkemizde ise vergiler dahil 48.899 TL'den başlıyor. Geçtiğimiz saatlerde ise Xbox CEO'su Phil Spencer, PS5 Pro'nun fiyatını eleştirdi.

PlayStation 5 Pro’ya eleştiri

Kaçıranlar için Microsoft Gaming CEO’su Phil Spencer, bu hafta önemli röportajlara imza attı. İlk olarak yeni bir Fallout oyununa ışık yakan Spencer, daha sonra "Xbox oyunlarının diğer platformlara taşınmasında herhangi bir sınır olmadığını" belirtti. Pentiment, Grounded, Sea of Thieves ve Hi-Fi Rush gibi oyunların farklı platformlara uyarlanmasının ardından Indiana Jones and the Great Circle duyurusunun da bu stratejinin bir parçası olduğu vurgulandı.

Son olarak Xbox CEO'su, Bloomberg röportajında PlayStation 5 Pro'nun fiyatlandırmasıyla ilgili dolaylı bir eleştiride de bulundu. Yeni cihazın oyuncu kitlesini genişletmeye katkı sağlamayacağını ifade ederek şu sözleri kullandı: "Pazarı 1,000 dolarlık konsollarla büyütemeyiz.". Bu açıklama, Microsoft'un şu anda Xbox Series S ve X için bir ara nesil konsol güncellemesi planlamadığını doğruluyor.

Daha önce Microsoft, Xbox One X’i PS4 Pro’dan bir yıl sonra, daha iyi donanım ve rekabetçi bir fiyatla (499 dolar) piyasaya sürmüştü. Ancak Spencer, üretim maliyetlerinin artmasıyla benzer bir stratejinin PS5 Pro’ya rakip bir konsol için uygulanabilir olmadığını düşünüyor. Ayrıca Microsoft’un odak noktası artık konsollar değil. Spencer, bir sonraki nesil konsolun "şimdiye kadarki en büyük sıçramayı" yapacağını söylüyor ve şirketin asıl önceliği multiplatform stratejisi olacak.

Sony satışlardan memnun

Diğer tarafta Sony, yeni nesil grafik teknolojileri sunma hedefiyle piyasaya sürdüğü PlayStation 5 Pro'nun, lansman dönemindeki satışlarda PlayStation 4 Pro'yu geride bıraktığını doğruladı. Sony, yeni konsolu yüksek bir fiyattan piyasaya sürerken firmanın CFO’su Hiroki Totoki’ye göre, PS5 Pro’nun fiyatına yönelik eleştiriler şirketin beklentilerini olumsuz yönde etkilemedi. Kısaca Sony, PS5 Pro satışlarından memnun gibi görünüyor.

