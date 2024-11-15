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    Xbox'tan PS5 Pro'nun fiyatına eleştiri: "Pazara uygun değil"

    Phil Spencer, Xbox’ın geleceği ve sektördeki rekabet hakkında önemli açıklamalarda bulundu. PlayStation 5 Pro'nun fiyat politikasına yönelik eleştirileri dikkat çekti.
    Xbox'tan PS5 Pro'nun fiyatına eleştiri! 'Pazara uygun değil' Tam Boyutta Gör
    Oyun dünyasının önemli isimlerinden Sony, geçtiğimiz eylül ayında merakla beklenen PlayStation 5 Pro’yu piyasaya sürdü. Playstation 4 Pro’nun halefi olan yeni konsolun fiyatlandırması ise şimdiden eleştirilerin odağı haline gelmiş durumda. Öyle ki ABD için 699,99 dolar ve Avrupa’da 799,99 euro fiyat ile duyurulan konsol, ülkemizde ise vergiler dahil 48.899 TL'den başlıyor. Geçtiğimiz saatlerde ise Xbox CEO'su Phil Spencer, PS5 Pro'nun fiyatını eleştirdi. 

    PlayStation 5 Pro’ya eleştiri

    Kaçıranlar için Microsoft Gaming CEO’su Phil Spencer, bu hafta önemli röportajlara imza attı. İlk olarak yeni bir Fallout oyununa ışık yakan Spencer, daha sonra "Xbox oyunlarının diğer platformlara taşınmasında herhangi bir sınır olmadığını" belirtti. Pentiment, Grounded, Sea of Thieves ve Hi-Fi Rush gibi oyunların farklı platformlara uyarlanmasının ardından Indiana Jones and the Great Circle duyurusunun da bu stratejinin bir parçası olduğu vurgulandı.

    Xbox'tan PS5 Pro'nun fiyatına eleştiri! 'Pazara uygun değil' Tam Boyutta Gör
    Son olarak Xbox CEO'su, Bloomberg röportajında PlayStation 5 Pro’nun fiyatlandırmasıyla ilgili dolaylı bir eleştiride de bulundu. Yeni cihazın oyuncu kitlesini genişletmeye katkı sağlamayacağını ifade ederek şu sözleri kullandı: "Pazarı 1,000 dolarlık konsollarla büyütemeyiz.". Bu açıklama, Microsoft’un şu anda Xbox Series S ve X için bir ara nesil konsol güncellemesi planlamadığını doğruluyor. 

    Daha önce Microsoft, Xbox One X’i PS4 Pro’dan bir yıl sonra, daha iyi donanım ve rekabetçi bir fiyatla (499 dolar) piyasaya sürmüştü. Ancak Spencer, üretim maliyetlerinin artmasıyla benzer bir stratejinin PS5 Pro’ya rakip bir konsol için uygulanabilir olmadığını düşünüyor. Ayrıca Microsoft’un odak noktası artık konsollar değil. Spencer, bir sonraki nesil konsolun "şimdiye kadarki en büyük sıçramayı" yapacağını söylüyor ve şirketin asıl önceliği multiplatform stratejisi olacak.

    Sony satışlardan memnun

    Diğer tarafta Sony, yeni nesil grafik teknolojileri sunma hedefiyle piyasaya sürdüğü PlayStation 5 Pro'nun, lansman dönemindeki satışlarda PlayStation 4 Pro'yu geride bıraktığını doğruladı. Sony, yeni konsolu yüksek bir fiyattan piyasaya sürerken firmanın CFO’su Hiroki Totoki’ye göre, PS5 Pro’nun fiyatına yönelik eleştiriler şirketin beklentilerini olumsuz yönde etkilemedi. Kısaca Sony, PS5 Pro satışlarından memnun gibi görünüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    coraspirin 5 saat önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 2 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 2 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 3 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 3 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 4 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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