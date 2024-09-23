Microsoft'un PS5 Pro'ya karşı bir cevabı olmayacak

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Tam Boyutta Gör Sony geçtiğimiz haftalarda PlayStation 5 Pro orta nesil konsol yenilemesini duyurmuştu. Orijinal PlayStation 5 konsolunun güçlendirilmiş ve iyileştirilmiş versiyonu olan PS5 Pro, yüksek fiyatıyla da tepki çekmişti. Öte yandan Microsoft’un Xbox için tamamen farklı bir strateji üzerinde durduğu ve PS5 Pro'ya karşı bir cevap vermeyeceği belirtiliyor.

PS5 Pro'ya cevap yok

Mevcut bilgilere göre Microsoft, bir sonraki konsol nesline kadar Sony gibi bir orta nesil güncellemesi yapmayacak. Bunun yerine firma tamamen yeni nesil donanıma odaklanmış durumda. Ek olarak Xbox Başkanı Sarah Bond, bu yılın başlarında konsol nesilleri arasında şimdiye kadar görülen en büyük teknolojik sıçramayı sunacaklarını belirtmişti: “…biz de yeni nesil yol haritasına yatırım yapıyoruz. Ve burada asıl odaklandığımız şey, bir donanım neslinde görebileceğiniz en büyük teknik sıçramayı sağlamak…”

Microsoft’un bu büyük ve cesur hedefe ulaşmak için yoğun bir şekilde makine öğrenimi tekniklerini gelecek Xbox konsoluna entegre edeceğine inanılıyor. Aksi durumda sadece silikon bazlı kas gücüyle bu iddianın gerçekleştirilemeyeceği belirtiliyor. Ek olarak yeni nesil Xbox konsollarının iki form faktöründe olacağı aktarılıyor; Xbox Series X’in selefi, geleneksel bir konsol ve Steam Deck benzeri Xbox el konsolu. Dolayısıyla Series S yerine el konsolu gelmiş olacak.

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Xbox el konsolu için hem Microsoft kanadından bazı açık söylemler hem de firmaya yakın isimlerden böyle bir cihazın gerçekten de geliştirildiği duyduk. Microsoft Gaming CEO'su Phil Spencer, kendilerinin bir el konsoluna sahip olmaları gerektiğini geçtiğimiz aylarda söylemişti. Şimdilik bu planların gerçeğe dönüşmesi için uzunca bir zaman var. Mevcut bilgilere göre Microsoft'un yeni nesil Xbox konsolu 2026 yılının sonlarında çıkacak.

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