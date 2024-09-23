Microsoft'un PS5 Pro'ya karşı bir cevabı olmayacak

PS5 Pro'ya cevap yok
Mevcut bilgilere göre Microsoft, bir sonraki konsol nesline kadar Sony gibi bir orta nesil güncellemesi yapmayacak. Bunun yerine firma tamamen yeni nesil donanıma odaklanmış durumda. Ek olarak Xbox Başkanı Sarah Bond, bu yılın başlarında konsol nesilleri arasında şimdiye kadar görülen en büyük teknolojik sıçramayı sunacaklarını belirtmişti: “…biz de yeni nesil yol haritasına yatırım yapıyoruz. Ve burada asıl odaklandığımız şey, bir donanım neslinde görebileceğiniz en büyük teknik sıçramayı sağlamak…”
Microsoft’un bu büyük ve cesur hedefe ulaşmak için yoğun bir şekilde makine öğrenimi tekniklerini gelecek Xbox konsoluna entegre edeceğine inanılıyor. Aksi durumda sadece silikon bazlı kas gücüyle bu iddianın gerçekleştirilemeyeceği belirtiliyor. Ek olarak yeni nesil Xbox konsollarının iki form faktöründe olacağı aktarılıyor; Xbox Series X’in selefi, geleneksel bir konsol ve Steam Deck benzeri Xbox el konsolu. Dolayısıyla Series S yerine el konsolu gelmiş olacak.
Xbox el konsolu için hem Microsoft kanadından bazı açık söylemler hem de firmaya yakın isimlerden böyle bir cihazın gerçekten de geliştirildiği duyduk. Microsoft Gaming CEO'su Phil Spencer, kendilerinin bir el konsoluna sahip olmaları gerektiğini geçtiğimiz aylarda söylemişti. Şimdilik bu planların gerçeğe dönüşmesi için uzunca bir zaman var. Mevcut bilgilere göre Microsoft'un yeni nesil Xbox konsolu 2026 yılının sonlarında çıkacak.Kaynakça https://www.tweaktown.com/news/100644/microsoft-wont-have-response-to-ps5-pro-instead-we-wait-until-xbox-next-and-portable/index.html https://www.windowscentral.com/gaming/xbox/were-building-plans-for-the-25th-anniversary-of-halo-and-xbox-microsoft-confirms-in-a-new-interview-we-have-such-a-rich-heritage-you-have-to-celebrate-that Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)