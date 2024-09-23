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    Anlık Bildirim

    Microsoft'un PS5 Pro'ya karşı bir cevabı olmayacak

    Sony, mevcut PlayStation 5 konsolunun güçlendirilmiş ve iyileştirilmiş versiyonu olan PlayStation 5 Pro’yu tanıttı. Ancak aktarılanlara göre Microsoft'un PS5 Pro'ya karşı bir cevabı olmayacak.
    Microsoft'un PS5 Pro'ya karşı bir cevabı olmayacak Tam Boyutta Gör
    Sony geçtiğimiz haftalarda PlayStation 5 Pro orta nesil konsol yenilemesini duyurmuştu. Orijinal PlayStation 5 konsolunun güçlendirilmiş ve iyileştirilmiş versiyonu olan PS5 Pro, yüksek fiyatıyla da tepki çekmişti. Öte yandan Microsoft’un Xbox için tamamen farklı bir strateji üzerinde durduğu ve PS5 Pro'ya karşı bir cevap vermeyeceği belirtiliyor.

    PS5 Pro'ya cevap yok

    Mevcut bilgilere göre Microsoft, bir sonraki konsol nesline kadar Sony gibi bir orta nesil güncellemesi yapmayacak. Bunun yerine firma tamamen yeni nesil donanıma odaklanmış durumda. Ek olarak Xbox Başkanı Sarah Bond, bu yılın başlarında konsol nesilleri arasında şimdiye kadar görülen en büyük teknolojik sıçramayı sunacaklarını belirtmişti: “…biz de yeni nesil yol haritasına yatırım yapıyoruz. Ve burada asıl odaklandığımız şey, bir donanım neslinde görebileceğiniz en büyük teknik sıçramayı sağlamak…”

    Microsoft’un bu büyük ve cesur hedefe ulaşmak için yoğun bir şekilde makine öğrenimi tekniklerini gelecek Xbox konsoluna entegre edeceğine inanılıyor. Aksi durumda sadece silikon bazlı kas gücüyle bu iddianın gerçekleştirilemeyeceği belirtiliyor. Ek olarak yeni nesil Xbox konsollarının iki form faktöründe olacağı aktarılıyor; Xbox Series X’in selefi, geleneksel bir konsol ve Steam Deck benzeri Xbox el konsolu. Dolayısıyla Series S yerine el konsolu gelmiş olacak.

    Xbox el konsolu için hem Microsoft kanadından bazı açık söylemler hem de firmaya yakın isimlerden böyle bir cihazın gerçekten de geliştirildiği duyduk. Microsoft Gaming CEO'su Phil Spencer, kendilerinin bir el konsoluna sahip olmaları gerektiğini geçtiğimiz aylarda söylemişti. Şimdilik bu planların gerçeğe dönüşmesi için uzunca bir zaman var. Mevcut bilgilere göre Microsoft'un yeni nesil Xbox konsolu 2026 yılının sonlarında çıkacak.

    Kaynakça https://www.tweaktown.com/news/100644/microsoft-wont-have-response-to-ps5-pro-instead-we-wait-until-xbox-next-and-portable/index.html https://www.windowscentral.com/gaming/xbox/were-building-plans-for-the-25th-anniversary-of-halo-and-xbox-microsoft-confirms-in-a-new-interview-we-have-such-a-rich-heritage-you-have-to-celebrate-that
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    34savas34 1 gün önce

    Son derece farklı bir alet :D

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 1 hafta önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 2 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 2 hafta önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 2 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 3 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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