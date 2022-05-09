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    Xbox set üstü TV kutusu seneye çıkabilir

    Samsung akıllı televizyonlara gelecek Xbox Cloud uygulamasının yanı sıra bir Xbox akış cihazı da gündeme geldi. Bu cihaz bulut oyunları oynamanızı sağlayacak.   
    Oy Ver

    Xbox
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    Bugüne kadar Xbox konseptini hep oturma odamızda ekranların altına yerleşen bir konsol olarak görmüştük. Bulut altyapılarının da gelişmesiyle Microsoft farklı donanım seçeneklerini masaya yatırdı. 

    Xbox TV kutusu nasıl olacak?

    Xbox konsolu bugüne kadar farklı bir donanım çatısı altına girmedi ancak aynı ağdaki harici cihazlarda oyunu devam ettirebilme ve son olarak xCloud bulut oyunculuğu ile uyumlu cihazlarda oynayabilme şeklinde karşımıza çıktı. 

    Xbox yetkilileri bir akış cihazının plan dahilinde olduğunu geçen yıl dile getirmişti. Kaynaklar Microsoft’un set üstü TV kutusu şeklinde bir cihaz üzerinde çalıştığını iddia ediyor. Bu cihaz doğrudan HDMI girişine takılan bir çubuk veya kare şeklinde bir kutu olabilir. 

    Microsoft ile Samsung’un akış uygulamasını birlikte geliştirdiği ifade ediliyor. Bu uygulamada içerik ve televizyon platformları yer alacak. Ayrıca Xbox Game Pass Ultimate sayesinde bulut oyun platformuna da erişim sunacak. Samsung’un yeni nesil televizyonlarında bu uygulamaya yer vereceği daha önce dile getirilmişti. Mevcut tedarik sıkıntıları nedeniyle üretimi geciken Xbox akış cihazının en erken gelecek yıl piyasada olması bekleniyor. 
     

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    GÖKDENİZ'den hedefe tam isabet

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    daysleeperxp 1 gün önce

    Sınıra lazım bundan

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    MaDMaxiBo 2 gün önce

    Yüksek hızlı hedefi otonom vurması iyi gelişme.

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