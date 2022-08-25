Xiaomi 12 Lite satışa çıktı: İşte Türkiye fiyatı

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Xiaomi 12'nin uygun fiyatlı versiyonu olarak karşımıza çıkan Xiaomi 12 Lite, geçtiğimiz Temmuz ayından firma tarafından tanıtılarak ön siparişe açılmıştı. Tasarımsal açıdan serinin diğer üyelerine benzeyen cihaz, orta segmenti hedefleyen özelliklerle şekillendirilmiş durumda. Ülkemizdeki kullanıcıların da merak ettiği Xiaomi 12 Lite şimdi Türkiye'de satışa çıktı ve fiyatı belli oldu.

Xiaomi 12 Lite Türkiye fiyatı

Her ne kadar Xiaomi 12 Lite uygun fiyatlı olarak nitelendirilse de ne yazık ki çıkış fiyatıyla bekleyenlerini çok sevindiremeyecek gibi. Zira çevrimiçi platformlarda satışa sunulan telefon için biçilen fiyat 16.499 TL. Bu fiyat 256 GB depolama ve 8 GB RAM versiyonu için geçerli durumda.

Xiaomi 12 Lite tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 1 ay önce eklendi

Xiaomi 12 Lite özellikleri

Xiaomi 12 Lite, Snapdragon'un orta seviye yongası olan Snapdragon 778G 5G'den gücünü alıyor. 67W hızlı şarjı destekleyen telefon, Bluetooth 5.2, WiFi 6 ve çift hat özelliklerini destekliyor. Sahip olduğu 6.55 inçlik 1080×2400 çözünürlüklü AMOLED ekranında 120 Hz yenileme hızı sunan Xiaomi 12 Lite'nin diğer özellikleri ise şu şekilde:

Ekran: 6.55 inç DotDisplay FHD+ AMOLED

İşlemci: Snapdragon 778G

GPU: Adreno 642L

Arka kamera: 108MP, 8MP ultra geniş, 2MP makro

Ön kamera: 32MP

Batarya: 4300 mAh

Bellek ve depolama: 6GB + 128GB, 8GB + 128GB, 8GB + 256GB

Ses: Dolby Atmos, çift hoparlörler

Güvenlik: Ekran altı parmak izi okuyucu, yapay zeka yüz tanıma kilidi

Android ve UI: MIUI 13, Android 12

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Xiaomi 12 Lite Türkiye satış fiyatı belli oldu