Xiaomi 12 Lite satışa çıktı: İşte Türkiye fiyatı

Xiaomi 12'nin uygun fiyatlı versiyonu olarak karşımıza çıkan Xiaomi 12 Lite, geçtiğimiz Temmuz ayından firma tarafından tanıtılarak ön siparişe açılmıştı. Tasarımsal açıdan serinin diğer üyelerine benzeyen cihaz, orta segmenti hedefleyen özelliklerle şekillendirilmiş durumda. Ülkemizdeki kullanıcıların da merak ettiği Xiaomi 12 Lite şimdi Türkiye'de satışa çıktı ve fiyatı belli oldu.
Xiaomi 12 Lite Türkiye fiyatı
Her ne kadar Xiaomi 12 Lite uygun fiyatlı olarak nitelendirilse de ne yazık ki çıkış fiyatıyla bekleyenlerini çok sevindiremeyecek gibi. Zira çevrimiçi platformlarda satışa sunulan telefon için biçilen fiyat 16.499 TL. Bu fiyat 256 GB depolama ve 8 GB RAM versiyonu için geçerli durumda.
Xiaomi 12 Lite özellikleri
Xiaomi 12 Lite, Snapdragon'un orta seviye yongası olan Snapdragon 778G 5G'den gücünü alıyor. 67W hızlı şarjı destekleyen telefon, Bluetooth 5.2, WiFi 6 ve çift hat özelliklerini destekliyor. Sahip olduğu 6.55 inçlik 1080×2400 çözünürlüklü AMOLED ekranında 120 Hz yenileme hızı sunan Xiaomi 12 Lite'nin diğer özellikleri ise şu şekilde:
- Ekran: 6.55 inç DotDisplay FHD+ AMOLED
- İşlemci: Snapdragon 778G
- GPU: Adreno 642L
- Arka kamera: 108MP, 8MP ultra geniş, 2MP makro
- Ön kamera: 32MP
- Batarya: 4300 mAh
- Bellek ve depolama: 6GB + 128GB, 8GB + 128GB, 8GB + 256GB
- Ses: Dolby Atmos, çift hoparlörler
- Güvenlik: Ekran altı parmak izi okuyucu, yapay zeka yüz tanıma kilidi
- Android ve UI: MIUI 13, Android 12
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
86 Kişi Okuyor (16 Üye, 70 Misafir) 21 Masaüstü 65 Mobil
GENEL İSTATİSTİKLER
1050 kez okundu.
17 kişi, toplam 17 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
xiaomi, Xiaomi 12 Lite ve