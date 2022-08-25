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    Anlık Bildirim

    Xiaomi 12 Lite satışa çıktı: İşte Türkiye fiyatı

    Xiaomi 12 Lite orta seviye akıllı telefon pazarına yeni bir soluk getiriyor. Xiaomi 12 Lite tanıtımının ardından Türkiye'de satışa çıktı ve fiyatı belli oldu.  
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    Xiaomi 12 Lite türkiye fiyatı belli oldu
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    Xiaomi 12'nin uygun fiyatlı versiyonu olarak karşımıza çıkan Xiaomi 12 Lite, geçtiğimiz Temmuz ayından firma tarafından tanıtılarak ön siparişe açılmıştı. Tasarımsal açıdan serinin diğer üyelerine benzeyen cihaz, orta segmenti hedefleyen özelliklerle şekillendirilmiş durumda. Ülkemizdeki kullanıcıların da merak ettiği Xiaomi 12 Lite şimdi Türkiye'de satışa çıktı ve fiyatı belli oldu.

    Xiaomi 12 Lite Türkiye fiyatı

    Her ne kadar Xiaomi 12 Lite uygun fiyatlı olarak nitelendirilse de ne yazık ki çıkış fiyatıyla bekleyenlerini çok sevindiremeyecek gibi. Zira çevrimiçi platformlarda satışa sunulan telefon için biçilen fiyat 16.499 TL. Bu fiyat 256 GB depolama ve 8 GB RAM versiyonu için geçerli durumda. 

    Xiaomi 12 Lite özellikleri

    Xiaomi 12 Lite, Snapdragon'un orta seviye yongası olan Snapdragon 778G 5G'den gücünü alıyor. 67W hızlı şarjı destekleyen telefon, Bluetooth 5.2WiFi 6 ve çift hat özelliklerini destekliyor. Sahip olduğu 6.55 inçlik 1080×2400 çözünürlüklü AMOLED ekranında 120 Hz yenileme hızı sunan Xiaomi 12 Lite'nin diğer özellikleri ise şu şekilde:

    • Ekran: 6.55 inç DotDisplay FHD+ AMOLED
    • İşlemci: Snapdragon 778G
    • GPU: Adreno 642L
    • Arka kamera: 108MP, 8MP ultra geniş, 2MP makro
    • Ön kamera: 32MP
    • Batarya: 4300 mAh
    • Bellek ve depolama: 6GB + 128GB, 8GB + 128GB, 8GB + 256GB
    • Ses: Dolby Atmos, çift hoparlörler
    • Güvenlik: Ekran altı parmak izi okuyucu, yapay zeka yüz tanıma kilidi
    • Android ve UI: MIUI 13, Android 12
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    Dalgalardan elektrik üretiyor: Yüzen omurga

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    kraix 2 saat önce

    Bunun sunun zemininde olan versiyonu var. Kıyılara koyuyorlar hem karaya ulaşması daha basit hem de kimseye bir zararı yok bence bu gereksiz deniz eko sistemini de bozar.

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    Seto-Kaiba 1 gün önce

    Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?

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    Bloodin 1 gün önce

    1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...

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    Bloodin 1 gün önce

    Bazı problemlerin aşılması gerekiyor:

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    17 kişi, toplam 17 yorum yazdı.

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