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Xiaomi 12 serisi kapsamında bildiğiniz üzere Xiaomi 12, 12 Pro ve 12X olmak üzere üç model sunulmuştu. Ancak yakında bunların arasında bir yenisi daha katılacak. Xiaomi 12 Ultra'nın tasarımı hakkında bazı yeni detaylar internete düştü.

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Amiral gemisi akıllı telefonun cam, seramik ve vegan deri olmak üzere üç farklı model olarak sunulacağı bildiriliyor. Geçen yıl çıkış yapan Xiaomi Mi 11 Ultra'nın sadece seramik kasa seçeneğinin olduğunu hatırlatalım. Şirket bu kez çeşidi artıracak.

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Xiaomi 12 Ultra hakkında bilinenler

Seri üretim aşamasına geldiği bildirilen Xiaomi 12 Ultra'nın Haziran ayında piyasaya sürüleceği söyleniyor. Amiral gemisi akıllı telefonla ilgili bazı detaylar daha önce ortaya çıkmıştı. Gelen bilgiler Leica imzalı kamera sistemi içereceği yönünde.

Cihazla ilgili olarak Snapdragon 8 Gen 1 Plus yonga seti, 120 Hz QHD OLED ekran, 120 W hızlı şarj destekli 4.900 mAh pil de konuşuluyor. Xiaomi 12 Ultra'nın muhtemel tasarımı daha önce birçok kez internete sızdırılmıştı.

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Xiaomi 12 Ultra'nın deri, cam ve seramik versiyonları olacak