Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Xiaomi 12 Ultra'nın deri, cam ve seramik versiyonları olacak

    Xiaomi geçen yıl piyasaya sürdüğü Mi 11 Ultra'da sadece seramik gövde seçeneği sunmuştu. Çinli şirket yaz başında çıkış yapacak Xiaomi 12 Ultra da ise çeşitleri artıracak.
    Oy Ver

    Xiaomi 12 Ultra'nın deri, cam ve seramik versiyonları olacak
    Tam Boyutta Gör

    Xiaomi 12 serisi kapsamında bildiğiniz üzere Xiaomi 12, 12 Pro ve 12X olmak üzere üç model sunulmuştu. Ancak yakında bunların arasında bir yenisi daha katılacak. Xiaomi 12 Ultra'nın tasarımı hakkında bazı yeni detaylar internete düştü.

    Amiral gemisi akıllı telefonun cam, seramik ve vegan deri olmak üzere üç farklı model olarak sunulacağı bildiriliyor. Geçen yıl çıkış yapan Xiaomi Mi 11 Ultra'nın sadece seramik kasa seçeneğinin olduğunu hatırlatalım. Şirket bu kez çeşidi artıracak.

    Xiaomi 12 Ultra'nın deri, cam ve seramik versiyonları olacak
    Tam Boyutta Gör

    Xiaomi 12 Ultra hakkında bilinenler

    Seri üretim aşamasına geldiği bildirilen Xiaomi 12 Ultra'nın Haziran ayında piyasaya sürüleceği söyleniyor. Amiral gemisi akıllı telefonla ilgili bazı detaylar daha önce ortaya çıkmıştı. Gelen bilgiler Leica imzalı kamera sistemi içereceği yönünde.

    Cihazla ilgili olarak Snapdragon 8 Gen 1 Plus yonga seti, 120 Hz QHD OLED ekran, 120 W hızlı şarj destekli 4.900 mAh pil de konuşuluyor. Xiaomi 12 Ultra'nın muhtemel tasarımı daha önce birçok kez internete sızdırılmıştı.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Hava temizleyici kulaklık: Dyson Zone

    C
    Ceydaglc05 2 gün önce

    Durum çok ince bir ayrıntı. Türk telekomuna zam yapınca iletişim nasıl olacak.

    S
    serpilxarslann 3 gün önce

    Kimsenin hakkı kimsede kalmasın.

    B
    Berringer 3 gün önce

    direk 10k

    LooF 3 gün önce

    Ulan arkadaşlar 2018 den beri çıkmadı şu oyun ya, 2018 den beri ön sipariş olur mu abi siz kimsiniz yaaa

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi POCO X3 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    HP 3H930EA
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    ARCHITECT-MASTER
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız