Xiaomi 12S Pro Dimensity 9000 ve 67W hızlı şarjla geliyor

Xiaomi 2021 yılının sonunda Xiaomi 12 modellerini Çin'de tanıtmıştı. Şimdi ise yeni Xiaomi 12S ve Xiaomi 12S Pro modelleri piyasaya çıkmaya hazırlanıyor. Ancak cihazlar şimdiden sertifika sitelerinde kendisini gösteriyor.
Xiaomi 12S Pro 3C sertifika sitesinde göründü
Xiaomi yakında Xiaomi 12S ve Xiaomi 12S Pro modellerini tanıtacak. Ancak bugün gelen bilgiler Xiaomi 12S Pro'nun Dimensity 9000 ile geleceğini ortaya koyuyor. Öte yandan cihazın 67W hızlı şarj desteğine sahip olacağı da sertifika sitesinde ortaya çıktı. Sertifika sitesine göre yeterli hızlı şarj desteği sunacak olan cihaz, 4500mAh'lik pilini kolayca dolduracak gibi duruyor.
Öte yandan sızıntılara göre 6,55 inç büyüklüğünde AMOLED bir ekranla gelecek olan Xiaomi 12S Pro, bu ekranda FHD+ kalitesine görüntüler sunacak. 16MP'lik ön kamera ve 64MP ana kamera eşliğindeki arka kamera grubu ise Xiaomi 12S Pro'nun diğer bilinen özellikleri arasında.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Gönder gelsin ne de olsa ona da bütçemiz yetmez..
Yerli üretim ithalata bağlı, yani dövize endeksli, ithal edebildiğiniz sürece üretebiliyorsunuz, hammadde ve ara madde alırken usd kullanılıyor, arabanın ucuz olması gerekirdi ama pahalı olacak, yurtiçinden ziyade yurtdışına satmak gerekecek, pazar payını neye göre alacağı belli değil. Akp için kurtuluş bileti gibi bir şey olsa da ekonomiyi şimdiden çökerttikleri için zaten sade vatandaşın alamayacağı bu ürün, imaj dışında çok bir şey ifade etmeyecek. Sonuç olarak Ankapark gibi bir hezimet ile sonlanır diyorum.
Fiyatı: 1 Trilyon + Dar gelirliler için yerlî ve millî.