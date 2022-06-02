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Xiaomi 2021 yılının sonunda Xiaomi 12 modellerini Çin'de tanıtmıştı. Şimdi ise yeni Xiaomi 12S ve Xiaomi 12S Pro modelleri piyasaya çıkmaya hazırlanıyor. Ancak cihazlar şimdiden sertifika sitelerinde kendisini gösteriyor.

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Xiaomi 12S Pro 3C sertifika sitesinde göründü

Xiaomi yakında Xiaomi 12S ve Xiaomi 12S Pro modellerini tanıtacak. Ancak bugün gelen bilgiler Xiaomi 12S Pro'nun Dimensity 9000 ile geleceğini ortaya koyuyor. Öte yandan cihazın 67W hızlı şarj desteğine sahip olacağı da sertifika sitesinde ortaya çıktı. Sertifika sitesine göre yeterli hızlı şarj desteği sunacak olan cihaz, 4500mAh'lik pilini kolayca dolduracak gibi duruyor.

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Öte yandan sızıntılara göre 6,55 inç büyüklüğünde AMOLED bir ekranla gelecek olan Xiaomi 12S Pro, bu ekranda FHD+ kalitesine görüntüler sunacak. 16MP'lik ön kamera ve 64MP ana kamera eşliğindeki arka kamera grubu ise Xiaomi 12S Pro'nun diğer bilinen özellikleri arasında.

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Xiaomi 12S Pro Dimensity 9000 ve 67W hızlı şarjla geliyor