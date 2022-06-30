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    Xiaomi 12S Ultra, 1 inç Sony IMX989 sensör ile geliyor

    Xiaomi 12S Ultra kamerası Sony’nin yeni IMX989 sensörünü kullanıyor. 1-inch Type olarak tanımlanan sensör Leica optimizasyonları ile rakiplerinden öne çıkacak.  
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    Xiaomi 12S Ultra
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    Xiaomi’nin büyük bir merakla beklenen Xiaomi 12S Ultra amiral gemisi için nihayet kamera detayı da ortaya çıktı. Sony’nin yeni IMX989 sensörü ilk kez Xiaomi 12S Ultra amiral gemisinde kullanılıyor.

    Xiaomi 12S Ultra kamerası nasıl?

    Xiaomi 12S Ultra ile ilgili henüz donanım detayları belli değil ancak firma kamera ile ilgili bir paylaşım yaptı. Paylaşımda 1 inçlik Sony IMX989 sensörünün kullanılacağı belirtildi. Xiaomi 12S ve Xiaomi 12S Pro ise farklı sensörlere yer verecek.

    Aslında Sony IMX989 sensörü köşeden köşeye 1 inç ve burada biraz pazarlama makyajı görüyoruz. Yani 1-inch Type olarak tanımlanan ve sensörün tamamını kullanmayan bir sensör diyebiliriz. Afişlerde Type eklentisi kullanılmadığı için biraz aldatıcı olabiliyor.

    1-inch Type sensörler biraz daha orta alanı kullanıyor ve böylece daha küçük lensler gerektiriyor. Gerçek 1 inçlik sensörün performansı yakalanamıyor. Xiaomi bu noktada Leica ile bir optimizasyon yapacak mı merak konusu. Zaten firma DxOMark testlerine girmeyeceğini açıklamıştı.

    Diğer taraftan Xiaomi 12S, Xiaomi 12S Pro ve Xiaomi 12S Ultra modellerinin ilk etapta Çin’de piyasaya çıkacağı belirtiliyor. Bu bakımdan global pazarın bir süre daha beklemesi gerekecek.

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    donanimhabercom Instagram

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    _Dominic_Toretto_ 15 saat önce

    Qualcomm taş mı yesin, her şeyi de kendin yapmayıver.

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