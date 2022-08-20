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Güvenilir sızıntı kaynaklarından biri, amiral gemisi akıllı telefon Xiaomi 12S Ultra'nın, anavatanı Çin dışında da piyasaya sürüleceğini duyurdu. Bunun ne zaman olacağı ve cihazın ne kadara mal olacağı belirtilmedi.

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Cihaza olan büyük talep, Xiaomi'nin fikrini değiştirdi

Akıllı telefonun en önemli özelliği, 50 megapiksel Sony IMX989 sensörlü devasa bir kamera. Ne yazık ki Xiaomi, piyasaya sürülmeden önce cihazı DxOMark uzmanlarına göndermeyi reddetmişti. Ancak cihazın kamera testleri önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek . Bazı raporlara göre, Xiaomi 12S Ultra şu anda piyasadaki en iyi kameralı cep telefonu. Cihaz ayrıca üst düzey Snapdragon 8+ Gen 1 işlemciye sahip.

Akıllı telefona yönelik büyük talep göz önüne alındığında, Xiaomi'nin fikrini değiştirmesi ve 12S Ultra'yı diğer ülkelerde piyasaya sürmeye karar vermesi gerçekten de muhtemel. Buna ek olarak, bilgiyi sağlayan teknoloji uzmanı Mukul Sharma güvenilir bir kaynak olarak kabul edilebilir. Örneğin, 108 megapiksel kameraya sahip Xiaomi Mi Note 10 akıllı telefon hakkında ilk bilgileri sağlayan da bu kaynaktı.

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Xiaomi 12S Ultra tüm dünyada satışa sunulabilir