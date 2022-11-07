Xiaomi 13 Pro'nun tasarımı netleşti: İşte yeni görüntüler

Tam Boyutta Gör Çinli teknoloji devi Xiaomi bu ay içerisinde Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro akıllı telefonlarını tanıtacak. Güvenilir sızıntıları ile tanıdığımız OnLeaks, Pro modelinin nasıl bir tasarıma sahip olacağını gözler önüne seren yüksek kaliteli görüntüler yayınladı.

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Akıllı telefonun ön kısmı mevcut modele benzeyecek. Yuvarlatılmış kenarlara ve ön kamera için delik içeren 6.65 inçlik bir ekrana sahip olacak. Arka panelde ise değişiklik göze çarpıyor. Dikdörtgen kamera ünitesi yerini üç sensör ve bir LED flaşa ev sahipliği yapan kare modüle bıracak.

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Xiaomi 13 Pro özellikleri nasıl olacak?

Xiaomi 13 Pro'nun 163.0 × 74.6 × 8.88 mm (kamera çıkıntısı ile 11.8 mm) boyutlarında olacağı söyleniyor. Kıyaslama açısından Xiaomi 12 Pro'nun 163.6 x 74.6 x 8.2 mm ebatlarında olduğunu hatırlatalım. Yeni model daha kısa ancak selefine göre daha kalın bir gövdeyle karşımıza çıkacak.

Tam Boyutta Gör Amiral gemisi akıllı telefonun Snapdragon 8 Gen 2 yonga setiyle güçlendirilmesi bekleniyor. Her ne kadar OnLeaks'in görsellerinde belirtilmese de Xiaomi'nin 13 Pro tıpkı Xiaomi 12S, 12S Pro ve 12S Ultra'da olduğu gibi kamera tarafında Leica ortaklığından faydalanacak.

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