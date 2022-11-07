Xiaomi 13 Pro'nun tasarımı netleşti: İşte yeni görüntüler

Akıllı telefonun ön kısmı mevcut modele benzeyecek. Yuvarlatılmış kenarlara ve ön kamera için delik içeren 6.65 inçlik bir ekrana sahip olacak. Arka panelde ise değişiklik göze çarpıyor. Dikdörtgen kamera ünitesi yerini üç sensör ve bir LED flaşa ev sahipliği yapan kare modüle bıracak.
Xiaomi 13 Pro özellikleri nasıl olacak?
Xiaomi 13 Pro'nun 163.0 × 74.6 × 8.88 mm (kamera çıkıntısı ile 11.8 mm) boyutlarında olacağı söyleniyor. Kıyaslama açısından Xiaomi 12 Pro'nun 163.6 x 74.6 x 8.2 mm ebatlarında olduğunu hatırlatalım. Yeni model daha kısa ancak selefine göre daha kalın bir gövdeyle karşımıza çıkacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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DH iyice cıvıttı biri yatak almış onun reklamını yapar biri yurtdışından telefon almış vs vs konumuz bu mu konu uçan araba yapılan yorumlara ve onlara izin verenlere bakın.Artık saçma sapan haber yapan kanalların altındaki anonim yorumlar gibi oldu burası.Edit bu sorunu patrona bi ilet istersen,forumun az saygınlığı vardı o da kayboldu maalesef
Bel fıtığım vardı, birçok yatak denedim hiç birinde çözüme ulaşamadım. Birgün internette gezerken Lavitta Yatak firmasını gördüm. Lavita latex serisi yataklarını gördüm www.lavittasleep.com sayfasından sipariş ettim. Diğer firmalara güvenmediğimden korkarak yatak almıştım fakat ilk günden etkisini gösterdi. Belimi destekledi ilk günden artık yorgun uyanmıyorum bel ağrım tamamen geçti iyiki Lavitta Yatak ile tanışmışım herkese tavsiye ediyorum personeller çok ilgiliydi. Lavitta yatak benden geçer not aldı.
merhaba bir sorum olacaktı ben yurtdışından bir telefon aldım ancak türkiyeye henüz giriş yapmadım zamdan etkilenmemek adına türkiyeye giriş yapmadan da telefonu kayıt ettirebiliyor muyum
E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence