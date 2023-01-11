Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Xiaomi 13 serisinin küresel çıkış tarihi açıklandı!

    Xiaomi 13 ailesini Çin pazarında tanıtan Xiaomi, yeni telefonları küresel pazara getirmeye hazırlanıyor. Teknoloji devi bugün, Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro'nun küresel çıkış tarihini paylaştı. 
    Oy Ver
    Xiaomi 13 serisinin küresel çıkış tarihi açıklandı! Tam Boyutta Gör
    Kısa süre önce Xiaomi, Çin’de gerçekleştirilen özel bir etkinlikte amiral gemisi Xiaomi 13 serisini duyurdu. Bu bağlamda yeni akıllı telefonların küresel pazara ne zaman adım atacağı da büyük bir merak konusu oldu diyebiliriz. Bugün teknoloji devi, nihayet Xiaomi 13 serisinin küresel lansman tarihini duyurdu.

    Xiaomi 13 küresel çıkış tarihi belli oldu

    Bugün erken saatlerde yeni bir duyuru paylaşan Xiaomi, Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro modellerinin yaklaşan MWC 2023 etkinliği sırasında küresel pazar için tanıtılacağını duyurdu. Bilmeyenler için her yıl düzenlenen MWC (Mobil Dünya Kongresi), çeşitli akıllı telefon ve ilgili teknolojilerin tanıtıldığı büyük bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Bu yıl yeni etkinlik, 27 Şubat ila 2 Mart arasında Barselona’da gerçekleştirilecek.

     

    Ayrıca Xiaomi, MWC 2023 etkinliğinde tanıtılacak yeni teknolojilere işaret eden bir tanıtım görseli de paylaştı. Ancak bu gelişmelerin neler olduğu şu an için bilinmiyor. Yakın zamanlı sızıntılar, etkinlik sırasında Xiaomi 13S Ultra veya Xiaomi 13 Ultra’nın da tanıtılacağını söylüyor. Zira Xiaomi 12S Ultra, Xiaomi 12 duyurusundan kısa bir süre sonra karşımıza çıkmıştı.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    SİPER füzesi 100 km menzilini aştı

    Profil resmi
    abstergo78GHOST 5 gün önce

    yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    OPPO A74
    OPPO A74
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Travelmate TMP414-51
    Acer Travelmate TMP414-51
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    SYSTEM-6500 XT
    SYSTEM-6500 XT
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız