Xiaomi 13 serisinin küresel çıkış tarihi açıklandı!

Tam Boyutta Gör Kısa süre önce Xiaomi, Çin’de gerçekleştirilen özel bir etkinlikte amiral gemisi Xiaomi 13 serisini duyurdu. Bu bağlamda yeni akıllı telefonların küresel pazara ne zaman adım atacağı da büyük bir merak konusu oldu diyebiliriz. Bugün teknoloji devi, nihayet Xiaomi 13 serisinin küresel lansman tarihini duyurdu.

Xiaomi 13 küresel çıkış tarihi belli oldu

Bugün erken saatlerde yeni bir duyuru paylaşan Xiaomi, Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro modellerinin yaklaşan MWC 2023 etkinliği sırasında küresel pazar için tanıtılacağını duyurdu. Bilmeyenler için her yıl düzenlenen MWC (Mobil Dünya Kongresi), çeşitli akıllı telefon ve ilgili teknolojilerin tanıtıldığı büyük bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Bu yıl yeni etkinlik, 27 Şubat ila 2 Mart arasında Barselona’da gerçekleştirilecek.

Amiral gemisi Xiaomi 13S Ultra için çıkış tarihi paylaşıldı! 1 gün önce eklendi

Ayrıca Xiaomi, MWC 2023 etkinliğinde tanıtılacak yeni teknolojilere işaret eden bir tanıtım görseli de paylaştı. Ancak bu gelişmelerin neler olduğu şu an için bilinmiyor. Yakın zamanlı sızıntılar, etkinlik sırasında Xiaomi 13S Ultra veya Xiaomi 13 Ultra’nın da tanıtılacağını söylüyor. Zira Xiaomi 12S Ultra, Xiaomi 12 duyurusundan kısa bir süre sonra karşımıza çıkmıştı.

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