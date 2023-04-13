Xiaomi 13 Ultra'nın kamera özellikleri sızdırıldı: Rakipsiz olabilir

Xiaomi 13 Ultra'nın kamera özellikleri belli oldu
Bugün paylaşılan resmi Weibo gönderisinde Xiaomi, Xiaomi 13 Ultra’nın 50MP Sony IMX 989 birincil kameraya ek olarak üç adet 50MP Sony IMX858 sensörden destek alacağını doğruladı. Paylaşılan görüntü ayrıca, akıllı telefonun bazı gelişmiş gürültü azaltma özellikleri ve daha iyi HDR yeteneklerine dikkat çekiyor.
Görünüşe göre Xiaomi 13 Ultra, sadece daha iyi kameralara sahip olmakla kalmayacak, aynı zamanda daha çok yönlü bir donanım ile piyasaya çıkacak. Bu kombinasyonun pratikte neler sunacağını kestirmek biraz zor. Ancak Xiaomi 12 Ultra’nın yeteneklerini göz önünde tutarak, halefinin pazara iddialı bir giriş yapacağını söyleyebiliriz. Xiaomi 13 Ultra’nın 18 Nisan tarihinde tanıtılması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Üst düzey işadamı / bürokratlar için de ideal. Koy telefonunu mikrodalganın içine, bak istihbari dalganın keyfine.