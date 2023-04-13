Xiaomi 13 Ultra'nın kamera özellikleri sızdırıldı: Rakipsiz olabilir

Tam Boyutta Gör Xiaomi’nin yeni amiral gemisi telefonu Xiaomi 13 Ultra'nın özellikleri yavaş yavaş netleşmeye başladı. Akıllı telefonun dört kamera ve ana kamera için 1 inçlik 50 MP Sony IMX989 sensörü koruyacağını biliyorduk. Bugün Xiaomi, Xiaomi 13 Ultra’nın yardımcı sensörleri ve kamera tasarımını nihayet doğrulandı. Peki yeni amiral gemisi neler sunacak? Gelin hep beraber bakalım.

Xiaomi 13 Ultra'nın kamera özellikleri belli oldu

Bugün paylaşılan resmi Weibo gönderisinde Xiaomi, Xiaomi 13 Ultra’nın 50MP Sony IMX 989 birincil kameraya ek olarak üç adet 50MP Sony IMX858 sensörden destek alacağını doğruladı. Paylaşılan görüntü ayrıca, akıllı telefonun bazı gelişmiş gürültü azaltma özellikleri ve daha iyi HDR yeteneklerine dikkat çekiyor.

Tam Boyutta Gör Bilmeyenler için Sony IMX858, daha önce Honor Magic 5 Pro’da karşımıza çıkmıştı. Bu noktada uzun bir süre Dxomark kamera sıralamasına liderlik eden Honor Magic 5 Pro, kısa süre önce yerini Oppo Find X6 Pro’ya bırakarak ikinci sıraya geriledi.

Xiaomi 13 Ultra'nın dev kamerasından fotoğraf örnekleri geldi 1 gün önce eklendi

Görünüşe göre Xiaomi 13 Ultra, sadece daha iyi kameralara sahip olmakla kalmayacak, aynı zamanda daha çok yönlü bir donanım ile piyasaya çıkacak. Bu kombinasyonun pratikte neler sunacağını kestirmek biraz zor. Ancak Xiaomi 12 Ultra’nın yeteneklerini göz önünde tutarak, halefinin pazara iddialı bir giriş yapacağını söyleyebiliriz. Xiaomi 13 Ultra’nın 18 Nisan tarihinde tanıtılması bekleniyor.

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