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    Xiaomi 14 Pro tasarımı kesinleşti! Selfie ekranı ve daha fazlası

    Bugün Xiaomi, merakla beklenen Xiaomi 14 Pro'nun tasarımı hakkında çarpıcı detaylar paylaştı. Amiral gemisi telefon, Mi 11 Ultra'ya benzeyebilir. İşte detaylar 
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    Xiaomi 14 Pro tasarımı kesinleşti! Selfie ekranı ve daha fazlası Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz günlerde Xiaomi 13 ailesinin tepe modeli Xiaomi 13 Ultra'yı duyuran Xiaomi, kullanıcılardan olumlu eleştiriler almayı başardı. Bu bağlamda Xiaomi 14 serisinin neler sunacağı da büyük merak konusu oldu diyebiliriz. Bugün sessizliğini bozan Xiaomi, Xiaomi 14 Pro'nun tasarımına açıklık getirdi.

    Xiaomi 14 Pro tasarımı kesinleşti

    Xiaomi 14 Pro hakkında kullanıcıların sorularını yanıtlayan Xiaomi Endüstriyel Tasarım Departmanı tasarım direktörü Wei Xu, ''Xiaomi 14 Pro'nun tasarımını sonlandırdıklarını'' ve bu tasarımın ''Mi 11 Ultra'dan daha harika'' olduğunu dile getirdi. Bu açıklama, Xiaomi 14 Pro'nun tasarım konusunda Mi 11 Ultra'yı temel alacağını bizlere gösteriyor.

    Xiaomi 14 Pro tasarımı kesinleşti! Selfie ekranı ve daha fazlası Tam Boyutta Gör
    Bilmeyenler için Xiaomi'nin kamera odaklı ilk telefonu Mi 11 Ultra, Xiaomi Mi 10 Ultra ile başlayan 'Ultra' ailesinin ikinci modeli oldu. Amiral gemisi cihaz, kamera bölümünde yer alan 1,1 inçlik selfie ekranı ile benzersiz bir tasarıma sahipti. Ayrıca bu ekranın, bildirimler, hava durumu, müzik çalma kontrolleri gibi işlevsel özellikler sunduğunu da hatırlatalım. 

    Xiaomi 14 Pro'nun detaylarına gelirsek bu konuda hiçbir ayrıntıya sahip değiliz. Nitekim mevcut sızıntılar, Xiaomi 14 serisi için 2023 yılının son çeyreğine işaret ediyor. Ancak kuvvetle muhtemel, yeni nesil Snapdragon 8 Gen 3 platformu, daha yüksek şarj hızları ve yükseltilmiş kamera sensörleri ile karşılaşacağız.

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    Z
    zDest_ 2 gün önce

    2 gb ram kaldırır mı

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    haykoatmaca 2 gün önce

    forum çöktü galiba.. nginx hatası alıyorum hocalar...

    F
    Faydalıİnsan 4 gün önce

    son derece güzel

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    emrahmt 4 gün önce

    [resim] mükemmel

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    KiLLeR© 6 gün önce

    Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)

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