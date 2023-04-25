Xiaomi 14 Pro tasarımı kesinleşti! Selfie ekranı ve daha fazlası

Xiaomi 14 Pro tasarımı kesinleşti
Xiaomi 14 Pro hakkında kullanıcıların sorularını yanıtlayan Xiaomi Endüstriyel Tasarım Departmanı tasarım direktörü Wei Xu, ''Xiaomi 14 Pro'nun tasarımını sonlandırdıklarını'' ve bu tasarımın ''Mi 11 Ultra'dan daha harika'' olduğunu dile getirdi. Bu açıklama, Xiaomi 14 Pro'nun tasarım konusunda Mi 11 Ultra'yı temel alacağını bizlere gösteriyor.
Xiaomi 14 Pro'nun detaylarına gelirsek bu konuda hiçbir ayrıntıya sahip değiliz. Nitekim mevcut sızıntılar, Xiaomi 14 serisi için 2023 yılının son çeyreğine işaret ediyor. Ancak kuvvetle muhtemel, yeni nesil Snapdragon 8 Gen 3 platformu, daha yüksek şarj hızları ve yükseltilmiş kamera sensörleri ile karşılaşacağız.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2 gb ram kaldırır mı
forum çöktü galiba.. nginx hatası alıyorum hocalar...
son derece güzel
[resim] mükemmel
Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)