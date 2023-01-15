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    Xiaomi 14 hakkında ilk detaylar ortaya çıktı

    Xiaomi 13 akıllı telefonlar daha yeni piyasaya sürülmüş olmasına rağmen bir sonrak serinin hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Güvenilir bir kaynak Xiaomi 14 ile ilgili ilk ayrıntıları açıkladı.
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    Xiaomi 14 hakkında ilk detaylar ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi 13 serisi akıllı telefonlar kısa bir süre önce piyasaya sürülmesine rağmen devam modelleriyle ilgili bilgiler internete düşmeye başladı bile. Güvenilir sızıntıları ile tanıdığımız Digital Chat Station, Xiaomi 14 hakkındaki ilk detayları açıkladı.

    Çinli kaynağa göre Xiaomi 14 ve Xiaomi 14 Pro akıllı telefonlar bu yıl Aralık ayında tanıtılacak. Digital Chat Station standart Xiaomi 14 ile kullanılmak üzere tasarlanmış 90W şarj cihazı (20V/4.5A) geliştirildiğini söyledi. Söz konusu adaptör MDY-14-EC model numarası ile zaten onaylanmış durumda.

    Xiaomi 14 hakkında ilk detaylar ortaya çıktı Tam Boyutta Gör

    Xiaomi 13 Ultra için geri sayım başladı

    Xiaomi 13'ün standart versiyonunda 67W hızlı şarj teknolojisi sunulduğu için bunun önemli bir yükseltme olacağını söyleyebiliriz.

    Şirket bu arada Xiaomi 13 serisinin son modeli olacak Xiaomi 13 Ultra'yı çıkarmaya hazırlanıyor. Gelen bilgiler akıllı telefonun Nisan piyasaya sürüleceği yönünde. Xiaomi bu modeli 27 Şubat - 2 Mart arasında düzenlenecek 2023 Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtmayı düşünmüyor.

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