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    Anlık Bildirim

    Galaxy S23 serisinin fiyat etiketleri sızdırıldı

    Yakında çıkış yapacak Samsung Galaxy S23 serisi hakkında neredeyse tüm detayları biliyoruz. Şimdi de güvenilir bir kaynak Galaxy S23, Galaxy S23+ ve Galaxy S23 Ultra için belirlenen fiyatları açıkladı
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    Galaxy S23 serisinin fiyat etiketleri sızdırıldı Tam Boyutta Gör

    Samsung'un yeni amiral gemisi akıllı telefonları çok yakında tanıtılacak. Galaxy S23 serisi hakkında merak edilecek pek bir şey kalmamıştı. Son olarak Galaxy S23, Galaxy S23+ ve Galaxy S23 Ultra'nın fiyat etiketleri internete düştü.

    Daha önce kayda değer sızıntı ile gündeme gelen RGCloudS isimli Twitter kullanıcısı tüm modellerin tüketicilere kaça mal olacağını açıkladı. Kendisi aşağıda listelenen fiyatların akıllı telefonların piyasaya sürülmesine yakın bir zamanda düzenlenebileceğini söylüyor ancak şu an için görünen fiyatlar şu şekilde:

    • Galaxy S23 8/128 GB: 799 dolar
    • Galaxy S23 8/256 GB: 849 dolar
    • Galaxy S23+ 8/128 GB: 999 dolar
    • Galaxy S23+ 8/256 GB: 1.049 dolar
    • Galaxy S23 Ultra 8/256 GB: 1.249 dolar
    • Galaxy S23 Ultra: 12/512 GB: 1.349 dolar
    • Galaxy S23 Ultra 12 GB/1 TB: 1.499 dolar

    Galaxy S23 serisinin fiyat etiketleri sızdırıldı Tam Boyutta Gör

    Bazı versiyonlarda gecikme olabilir

    Kaynak ayrıca standart Galaxy S23'ün Galaxy S23+ ve Galaxy S23 Ultra'dan farklı olarak Wi-Fi 7'yi desteklemeyeceğini belirtti. Ancak UWB (ultra geniş bant) teknolojisi tüm modellerde olacak. Birkaç önemli detay daha var.

    RGCloudS, 1 TB depolama alanına sahip Galaxy S23 Ultra'nın 2 ila 6 hafta gecikebileceğini söylüyor. Aynı durum Samsung Store'a özel akıllı telefon renkleri için de geçerli olabilir. Güney Koreli şirket yeni Galaxy S23 serisini 1 Şubat'ta düzenleyeceği Galaxy Unpacked 2023 etkinliğinde tanıtacak.

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