Xiaomi 14 Pro'nun bir özelliği daha belli oldu: Apple'dan ilham alacak

Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi akıllı telefon pazarında titanyum kasaya geçiş eğilimi bir hayli hız kazandı. Öyle ki bu gelişmenin çok yakında iPhone 14 Pro ve Pro Max modellerinde kullanılması bekleniyor. Ancak yalnızca Apple ile sınırlı kalmayabilir. Son raporlar, Xiaomi 14 Pro'nun da titanyum alaşımlı gövdeye sahip olacağını ortaya çıkardı.

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Xiaomi 14 Pro artık daha dayanıklı olacak

Bilmeyenler için Xiaomi 14 serisinin, Snapdragon 8 Gen 3 yonga setinin tanıtım etkinliğinin hemen ardından tanıtılması bekleniyor. Bu noktada Ekim ila Kasım ayına işaret edilirken, Xiaomi 14 serisi, Xiaomi 14 ve 14 Pro olmak üzere iki farklı modelde karşımıza çıkacak. Çin'den gelen yeni sızıntılar ise, amiral gemisi modelin daha dayanıklı titanyum alaşımlı gövdeye sahip olacağını söylüyor.

Peki Xiaomi 14 serisi neler sunacak? Akıllı telefon hakkında bildiklerimiz şu an için sınırlı. Ancak mevcut raporlar, son derece ince ekran çerçeveleri, Snapdragon 8 Gen 3 işlemci, 1./28 inç boyutlarında 50MP ana kamera sensörü ve 90W şarj destekli 4.820 mAh pil paketine (Xiaomi 14) işaret ediyor. Xiaomi 14 Pro ise, bu kapasiteyi 120W ve 5.000mAh'a taşıyacak.

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