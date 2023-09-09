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    Anlık Bildirim

    Xiaomi 14 Pro'nun bir özelliği daha belli oldu: Apple'dan ilham alacak

    Xiaomi'nin merakla beklenen telefonları Xiaomi 14 serisi için geri sayım başladı. Bugün Xiaomi 14 Pro'nun bir özelliği daha doğrulandı. Peki amiral gemisi telefondan neler bekleniyor? İşte detaylar
    Xiaomi 14 Pro'nun bir özelliği daha belli oldu! Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi akıllı telefon pazarında titanyum kasaya geçiş eğilimi bir hayli hız kazandı. Öyle ki bu gelişmenin çok yakında iPhone 14 Pro ve Pro Max modellerinde kullanılması bekleniyor. Ancak yalnızca Apple ile sınırlı kalmayabilir. Son raporlar, Xiaomi 14 Pro'nun da titanyum alaşımlı gövdeye sahip olacağını ortaya çıkardı.

    Xiaomi 14 Pro artık daha dayanıklı olacak

    Bilmeyenler için Xiaomi 14 serisinin, Snapdragon 8 Gen 3 yonga setinin tanıtım etkinliğinin hemen ardından tanıtılması bekleniyor. Bu noktada Ekim ila Kasım ayına işaret edilirken, Xiaomi 14 serisi, Xiaomi 14 ve 14 Pro olmak üzere iki farklı modelde karşımıza çıkacak. Çin'den gelen yeni sızıntılar ise, amiral gemisi modelin daha dayanıklı titanyum alaşımlı gövdeye sahip olacağını söylüyor.

    Xiaomi 14 Pro'nun bir özelliği daha belli oldu!
    Peki Xiaomi 14 serisi neler sunacak? Akıllı telefon hakkında bildiklerimiz şu an için sınırlı. Ancak mevcut raporlar, son derece ince ekran çerçeveleri, Snapdragon 8 Gen 3 işlemci, 1./28 inç boyutlarında 50MP ana kamera sensörü ve 90W şarj destekli 4.820 mAh pil paketine (Xiaomi 14) işaret ediyor. Xiaomi 14 Pro ise, bu kapasiteyi 120W ve 5.000mAh'a taşıyacak. 
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    rszx247 3 gün önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 gün önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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