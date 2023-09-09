Xiaomi 14 Pro'nun bir özelliği daha belli oldu: Apple'dan ilham alacak

Bilmeyenler için Xiaomi 14 serisinin, Snapdragon 8 Gen 3 yonga setinin tanıtım etkinliğinin hemen ardından tanıtılması bekleniyor. Bu noktada Ekim ila Kasım ayına işaret edilirken, Xiaomi 14 serisi, Xiaomi 14 ve 14 Pro olmak üzere iki farklı modelde karşımıza çıkacak. Çin'den gelen yeni sızıntılar ise, amiral gemisi modelin daha dayanıklı titanyum alaşımlı gövdeye sahip olacağını söylüyor.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.