Xiaomi 14 serisine ait kılıf görüntüleri ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör Xiaomi 14 ve 14 Pro için geri sayım sürerken, akıllı telefonlar hakkında yeni sızıntılar duymaya devam ediyoruz. Son olarak her iki cihazın koruyucu kılıf görüntüleri ortaya çıktı. Bu sızıntı, Xiaomi 14 serisinin tasarımına dair daha net bilgiler sunuyor. Gelin hep birlikte göz atalım.

Xiaomi 14 serisine ait kılıf görüntüleri sızdı

Bildiğiniz gibi Xiaomi 14 serisinin MIUI sisteminin yerini alacak HyperOS ve Leica Summilix kamera sensörüne sahip olacağı doğruladı. Ancak cihazların tasarımı ve diğer özellikleri halen belirsizliğini koruyor.

Tam Boyutta Gör Mevcut sızıntılar, Xiaomi 14 ve 14 Pro'nun dört taraftan kavisli ekran, daha ince ekran çerçeveleri ve daha büyük kamera sensörlerine sahip olacağı yönündeydi. Yeni görüntüler ise, cihazın düz ve metal bir çerçeve ile destekleneceğini gösteriyor. Ayrıca kasanın sol üst köşesinde dört kamera halkalı bir kamera modülü konumlandırılmış.

Dördüncü kamera halkasının bir Leica logosu için olması mümkün. Ancak Xiaomi 14 Pro'da dördüncü bir sensöre yer verilmesi daha olası. Niketim Xiaomi 14 ve 14 Pro'yu birbirinden ayıracak büyük bir fark açıklanmadı.

Tam Boyutta Gör Xiaomi 14 ve 14 Pro'nun çıkış tarihi henüz açıklanmadı. Ancak Snapdragon 8 Gen 3, 24 Ekim tarihli ''Snapdragon Summit'' etkinliğinde tanıtılacağı neredeyse doğrulandı. Dolayısıyla 27 Ekim'de sürpriz bir duyuru ile karşılaşabiliriz. Telefonların küresel tanıtım tarihi ise, kuvvetle muhtemel 2024'ün ilk haftalarında olacak.

Xiaomi 14 ve 14 Pro beklenen özellikler

Xiaomi 14 Pro'nun ön yüzünde 120Hz yenileme hızı ve 1,5K çözünürlük sunan 6,55 inç C8 12 bit OLED ekrana sahip olması bekleniyor. Aynı zamanda bu panel, 2.800 nit'e kadar parlaklık sunacak. Akıllı telefonun kalbinde ise, LPDDR5x RAM ve UFS 4.0 depolama ile eşleştirilen Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti bulunacak.

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Ayrıca bu işlemci, termal yönetim konusunda büyük bir VC sıvı soğutma sistemi ile desteklenecek. Cihazın diğer muhtemel özellikleri arasında IP68 sertifikası, stereo hoparlörler, IR ve 5G desteği yer alıyor. Xiaomi 14 ise, ön yüzünde abisi ile benzer özellikleri koruyor. Ancak daha küçük 6,44 inç boyutlarında ekrana sahip olacak. Kamera bölümünde ise üçlü bir kurumla karşılaşacağız.

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Xiaomi 14 serisine ait kılıf görüntüleri ortaya çıktı