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    Xiaomi 14 serisine ait kılıf görüntüleri ortaya çıktı

    Çin'in perakende sitesi JD.com'da Xiaomi 14 ve 14 Pro modellerine ait kılıf görüntüleri yayınlandı. Paylaşılan fotoğraf cihazların kamera tasarımlarıyla ilgili fikir veriyor.
    Xiaomi 14 serisine ait kılıf görüntüleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi 14 ve 14 Pro için geri sayım sürerken, akıllı telefonlar hakkında yeni sızıntılar duymaya devam ediyoruz. Son olarak her iki cihazın koruyucu kılıf görüntüleri ortaya çıktı. Bu sızıntı, Xiaomi 14 serisinin tasarımına dair daha net bilgiler sunuyor. Gelin hep birlikte göz atalım.

    Xiaomi 14 serisine ait kılıf görüntüleri sızdı

    Bildiğiniz gibi Xiaomi 14 serisinin MIUI sisteminin yerini alacak HyperOS ve Leica Summilix kamera sensörüne sahip olacağı doğruladı. Ancak cihazların tasarımı ve diğer özellikleri halen belirsizliğini koruyor.

    Xiaomi 14 serisine ait kılıf görüntüleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Mevcut sızıntılar, Xiaomi 14 ve 14 Pro'nun dört taraftan kavisli ekran, daha ince ekran çerçeveleri ve daha büyük kamera sensörlerine sahip olacağı yönündeydi. Yeni görüntüler ise, cihazın düz ve metal bir çerçeve ile destekleneceğini gösteriyor. Ayrıca kasanın sol üst köşesinde dört kamera halkalı bir kamera modülü konumlandırılmış.

    Dördüncü kamera halkasının bir Leica logosu için olması mümkün. Ancak Xiaomi 14 Pro'da dördüncü bir sensöre yer verilmesi daha olası. Niketim Xiaomi 14 ve 14 Pro'yu birbirinden ayıracak büyük bir fark açıklanmadı. 

    Xiaomi 14 serisine ait kılıf görüntüleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi 14 ve 14 Pro'nun çıkış tarihi henüz açıklanmadı. Ancak Snapdragon 8 Gen 3, 24 Ekim tarihli ''Snapdragon Summit'' etkinliğinde tanıtılacağı neredeyse doğrulandı. Dolayısıyla 27 Ekim'de sürpriz bir duyuru ile karşılaşabiliriz. Telefonların küresel tanıtım tarihi ise, kuvvetle muhtemel 2024'ün ilk haftalarında olacak.

    Xiaomi 14 ve 14 Pro beklenen özellikler

    Xiaomi 14 Pro'nun ön yüzünde 120Hz yenileme hızı ve 1,5K çözünürlük sunan 6,55 inç C8 12 bit OLED ekrana sahip olması bekleniyor. Aynı zamanda bu panel, 2.800 nit'e kadar parlaklık sunacak. Akıllı telefonun kalbinde ise, LPDDR5x RAM ve UFS 4.0 depolama ile eşleştirilen Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti bulunacak.

    Ayrıca bu işlemci, termal yönetim konusunda büyük bir VC sıvı soğutma sistemi ile desteklenecek. Cihazın diğer muhtemel özellikleri arasında IP68 sertifikası, stereo hoparlörler, IR ve 5G desteği yer alıyor. Xiaomi 14 ise, ön yüzünde abisi ile benzer özellikleri koruyor. Ancak daha küçük 6,44 inç boyutlarında ekrana sahip olacak. Kamera bölümünde ise üçlü bir kurumla karşılaşacağız.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    saçmalama gel buraya 5 gün önce

    hurca parca veya komple araç alınır

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    SupremeMasterr 1 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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