Xiaomi 14 serisine ait kılıf görüntüleri ortaya çıktı

Xiaomi 14 serisine ait kılıf görüntüleri sızdı
Bildiğiniz gibi Xiaomi 14 serisinin MIUI sisteminin yerini alacak HyperOS ve Leica Summilix kamera sensörüne sahip olacağı doğruladı. Ancak cihazların tasarımı ve diğer özellikleri halen belirsizliğini koruyor.
Dördüncü kamera halkasının bir Leica logosu için olması mümkün. Ancak Xiaomi 14 Pro'da dördüncü bir sensöre yer verilmesi daha olası. Niketim Xiaomi 14 ve 14 Pro'yu birbirinden ayıracak büyük bir fark açıklanmadı.
Xiaomi 14 ve 14 Pro beklenen özellikler
Xiaomi 14 Pro'nun ön yüzünde 120Hz yenileme hızı ve 1,5K çözünürlük sunan 6,55 inç C8 12 bit OLED ekrana sahip olması bekleniyor. Aynı zamanda bu panel, 2.800 nit'e kadar parlaklık sunacak. Akıllı telefonun kalbinde ise, LPDDR5x RAM ve UFS 4.0 depolama ile eşleştirilen Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti bulunacak.
Ayrıca bu işlemci, termal yönetim konusunda büyük bir VC sıvı soğutma sistemi ile desteklenecek. Cihazın diğer muhtemel özellikleri arasında IP68 sertifikası, stereo hoparlörler, IR ve 5G desteği yer alıyor. Xiaomi 14 ise, ön yüzünde abisi ile benzer özellikleri koruyor. Ancak daha küçük 6,44 inç boyutlarında ekrana sahip olacak. Kamera bölümünde ise üçlü bir kurumla karşılaşacağız.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hurca parca veya komple araç alınır
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.