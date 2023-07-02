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    Xiaomi 14 serisinin bir özelliği daha belli oldu

    Merakla beklenen Xiaomi 14 serisinden yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Çok yakında vitrine çıkacak akıllı telefon ailesi, selefinin kamera tasarımını koruyabilir. İşte detaylar
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    Xiaomi 14 serisinin bir özelliği daha belli oldu! Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon pazarının önde gelen isimlerinden Xiaomi, Xiaomi 14 serisi için hazırlıklara başladı. Öyle ki Xiaomi 14, 14 Pro ve 14 Ultra hakkında bir süredir sızıntılar duymaya devam ediyoruz. Son olarak telefonların kamera tasarımı hakkında önemli ayrıntılar ortaya çıktı.

    Birincil kamera sensörü aynı kalacak

    Bilmeyenler için Xiaomi 14 serisinin, selefinde kullanılan 1 inç sensöre kıyasla 1,33 inç (çapraz olarak 4:3 inç) birincil sensöre geçiş yapacağı söyleniyordu. Ancak bu yükseltme, gelecekteki modellere ertelenmiş olabilir. Yeni paylaşılan raporlara göre Xiaomi, yeni sensör için araştırma ve geliştirme çalışmalarını halen tamamlamadı.

    Hatırlayacak olursak Xiaomi, Xiaomi 12S Ultra'nın 1 inç Sony IMX989 birincil kamera sensörü ile ses getirmeyi başardı. Daha sonra bu tasarımın Xiaomi 13 Pro ve Xiaomi 13 Ultra başta olmak üzere birçok amiral gemisi telefonda kullanıldığını gördük. Görünüşe bakılırsa bu sensör, Xiaomi 14 serisinde de korunacak.

    Yardımcı sensör tarafında ise önemli bir yükseltme söz konusu. Bu noktada Xiaomi 14 Pro'da yer verilecek periskop sensörün 115mm odak uzaklığıyla 5x optik yakınlaştırma sunacağı belirtiliyor. Xiaomi 14 ise, 90mm odak uzaklığı ile 3.9x optik zoom sunacak.

    Xiaomi 14 beklenen özellikler

    Kamera tasarımına ek olarak Xiaomi 14 serisinin, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 yonga setinden güç alması bekleniyor. TSMC’nin 4nm mimarisiyle oluşturulan bu işlemci, selefine kıyasla yüzde 35'e kadar performans artışı sunacak. 

    Ayrıca mevcut bilgilere göre Xiaomi 14 90W'a kadar, Pro model ise 120W’a kadar hızlı şarj sunacak. Pil tarafında ise her iki model, 5.000mAh kapasiteye ev sahipliği yapacak. Xiaomi 14 serisi hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı. Ancak önümüzdeki haftalarda daha fazla detayın paylaşılacağını düşünüyoruz. Xiaomi 14 serisinin bu yılın sonlarına doğru tanıtılması planlanıyor.

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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.

    E
    ertu55 1 hafta önce

    DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.

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    DreamSs 1 hafta önce

    Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D

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