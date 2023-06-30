Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Xiaomi Pad 6, Avrupa'da göründü: İşte fiyatı

    Merakla beklenen Xiaomi Pad 6 modelinin Avrupa fiyatı ortaya çıktı. Peki Xiaomi Pad 5 modelinin halefi ne kadara mal olacak? İşte Xiaomi Pad 6 fiyatı ve özellikleri. 
    1
    Xiaomi Pad 6, Avrupa'da göründü: İşte fiyatı Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz Nisan ayında merakla beklenen Xiaomi Pad 6 serisini duyuran Xiaomi, tablet pazarında ses getirmeyi başardı. Ancak Xiaomi Pad 6 ve 6 Pro'nun Çin dışındaki ülkelerde piyasaya sürülüp sürülmeyeceği belirsizdi. Bunun ardından Hindistan pazarında satışa sunulan Xiaomi Pad 6, nihayet Avrupa pazarında görünmeye başladı. Gelin Xiaomi Pad 6 özelliklerine ve fiyatına göz atalım.

    Xiaomi Pad 6'nın Avrupa fiyatı sızdı

    Yeni paylaşılan raporlara göre, Xiaomi Pad 6'nın 6GB RAM ve 128GB depolama sürümü Avrupa'da 399 eurodan başlayan fiyatlara sahip olacak. Bir üst 8GB/256GB'lık sürümün fiyatı da 499 euro olacak. Ailenin amiral gemisi modeli Xiaomi Pad 6 Pro'nun ise Çin pazarına özel olacağı bildiriliyor.

    Bu haberin şaşırtıcı olmadığını belirtelim. Niketim Ağustos 2021'de vitrine çıkan Xiaomi Pad 5 serisinde de benzer bir durumla karşılaştık. Pad 5 Pro Çin'e özel olurken, Xiaomi Pad 5 ülkemizde (349 euro) 3.999 TL'den başlayan fiyatlar ile satışa sunulmuştu.

    Xiaomi Pad 6 özellikleri

    Bilmeyenler için Xiaomi Pad 6, ön tarafta 2880 x 1800 piksel çözünürlük ve 144 Hz yenileme hızı sunan 11'' boyutlarında IPS ekranla geliyor. Ayrıca bu panelin HDR10 ve Dolby Vision desteğine sahip olduğunu belirtelim.

    6/8GB LPDDR5 RAM ve 128GB/256 GB UFS 3.1 depolama seçenekleri ile eşleştirilen Xiaomi Pad 6, gücünü Qualcomm Snapdragon 870 platformundan alıyor. Kutusundan Android 13 destekli MIUI Pad 1433W hızlı şarj ve 8.840 mAh pil ile çıkan tablete, görüntülü görüşmeler ve selfie çekimleri için 8MP selfie, arka bölümde ise 13MP ana kamera eşlik ediyor. Xiaomi Pad 6 hakkında tüm ayrıntılara buradan ulaşabilirsiniz. 

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Microsoft Flight Simulator 2024 tanıtıldı

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 6 gün önce

    İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.

    E
    ertu55 1 hafta önce

    DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.

    Profil resmi
    DreamSs 1 hafta önce

    Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    whatsapp dökümü avukat yorumları crack siteleri adblue iptali zararları ses sistemi muayeneden geçer mi şase podye direk

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A34 5G
    Samsung Galaxy A34 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Aspire 7 A715-43G
    Acer Aspire 7 A715-43G
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    AFK-ONE
    AFK-ONE
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız