Xiaomi Pad 6, Avrupa'da göründü: İşte fiyatı

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz Nisan ayında merakla beklenen Xiaomi Pad 6 serisini duyuran Xiaomi, tablet pazarında ses getirmeyi başardı. Ancak Xiaomi Pad 6 ve 6 Pro'nun Çin dışındaki ülkelerde piyasaya sürülüp sürülmeyeceği belirsizdi. Bunun ardından Hindistan pazarında satışa sunulan Xiaomi Pad 6, nihayet Avrupa pazarında görünmeye başladı. Gelin Xiaomi Pad 6 özelliklerine ve fiyatına göz atalım.

Xiaomi Pad 6'nın Avrupa fiyatı sızdı

Yeni paylaşılan raporlara göre, Xiaomi Pad 6'nın 6GB RAM ve 128GB depolama sürümü Avrupa'da 399 eurodan başlayan fiyatlara sahip olacak. Bir üst 8GB/256GB'lık sürümün fiyatı da 499 euro olacak. Ailenin amiral gemisi modeli Xiaomi Pad 6 Pro'nun ise Çin pazarına özel olacağı bildiriliyor.

Bu haberin şaşırtıcı olmadığını belirtelim. Niketim Ağustos 2021'de vitrine çıkan Xiaomi Pad 5 serisinde de benzer bir durumla karşılaştık. Pad 5 Pro Çin'e özel olurken, Xiaomi Pad 5 ülkemizde (349 euro) 3.999 TL'den başlayan fiyatlar ile satışa sunulmuştu.

Xiaomi Pad 6 özellikleri

Bilmeyenler için Xiaomi Pad 6, ön tarafta 2880 x 1800 piksel çözünürlük ve 144 Hz yenileme hızı sunan 11'' boyutlarında IPS ekranla geliyor. Ayrıca bu panelin HDR10 ve Dolby Vision desteğine sahip olduğunu belirtelim.

6/8GB LPDDR5 RAM ve 128GB/256 GB UFS 3.1 depolama seçenekleri ile eşleştirilen Xiaomi Pad 6, gücünü Qualcomm Snapdragon 870 platformundan alıyor. Kutusundan Android 13 destekli MIUI Pad 14, 33W hızlı şarj ve 8.840 mAh pil ile çıkan tablete, görüntülü görüşmeler ve selfie çekimleri için 8MP selfie, arka bölümde ise 13MP ana kamera eşlik ediyor. Xiaomi Pad 6 hakkında tüm ayrıntılara buradan ulaşabilirsiniz.

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