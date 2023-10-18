Xiaomi 14 serisinin kamera tasarımı netleşti: İlk olabilir

Tam Boyutta Gör Önümüzdeki haftalarda tanıtılması beklenen Xiaomi 14 serisinin neredeyse tüm özellikleri netleşti. Öyle ki tüm gözler, bu ayın sonlarında düzenlenecek lansman etkinliğine çevrildi demek doğru olur. Ancak geri sayım sürerken, sızıntıların ardı arkası kesilmiyor. Son olarak Xiaomi 14 ve 14 Pro, Leica ortaklığında sınırları zorlayabilir.

Xiaomi 14 serisi Leica Summilux lenslere sahip olacak

Bildiğiniz gibi son gelişmeler, Xiaomi 14 serisinin çok yakında piyasaya çıkacağını bizlere gösterdi. Öyle ki Xiaomi 14 ve Xiaomi 14 Pro, Çin'in Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı (MIIT) sertifikalarında doğrulanırken, 27 Ekim tarihine işaret edilmişti. Bugün ise tanınan sızıntı kaynağı Evan Blass, Xiaomi 14 serisine yönelik heyecanı daha körükledi.

Blass, hem Xiaomi 14 hem de Xiaomi 14 Pro'nun yepyeni Leica Summilux lenslere sahip olacağına dair bir ipucu verdi. Bu lenslerin, Xiaomi'nin şimdiye kadar kullandığı en iyi lensler olduğu ve akıllı telefon fotoğrafçılığında çıtayı yükselteceği söyleniyor. Ayrıntılar henüz paylaşılmamış olsa da, Xiaomi CEO'su Lei Jun da benzer düşüncelere sahip. Yakın tarihli paylaşımında Jun, "Bu seferki ürün çok, çok, çok daha güçlü." açıklamasında bulunmuştu.

Xiaomi 14 ve 14 Pro neler sunacak?

Xiaomi 14 ve 14 Pro'nun Snapdragon 8 Gen 3'ün tanıtılacağı ''Snapdragon Summit'' etkinliğinden sonra görücüye çıkması bekleniyor. Bu noktada Xiaomi 14, ön yüzünde 120Hz yenileme hızı ve 1.5K çözünürlük sunan 6,44 inç boyutlarında C8 OLED (12 bit) ekrana sahip olacak. Ayrıca bu panele, 2.800 nit parlaklık, Dolby Vision ve HDR10+ desteği eşlik edecek.

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Yukarıda da belirttiğimiz gibi her iki telefonun Snapdragon 8 Gen 3 platformundan güç alması bekleniyor. Bu işlemci ise, büyük VC sıvı soğutma, 12GB'a kadar RAM (LPDDR 5x) ve 1TB’a kadar depolama alanı (UFS 4.0) ile desteklenecek. Arka bölümde ise, Leica imzalı 50MP ultra geniş, 50MP telefoto ve 50MP OV50H 1/1.28” ana kamera bulunacak. Telefonun diğer özellikleri arasında, 90W kablolu şarj destekli 4.600mAh pil paketi ve çift stereo hoparlör yer alıyor.

Xiaomi 14 Pro ise ,ön yüzünde 2K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan C8 OLED (12 bit) ekrana sahip olacak. Bu panele ise 24GB'A kadar LPDDR5x RAM ve 1TB'a kadar UFS 4.0 depolama seçenekleri eşlik edecek. Ayrıca Android tarafında titanyum çerçeve kullanan ilk amiral gemisi model olacağı söyleniyor.

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