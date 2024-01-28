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    Xiaomi 14 Ultra'nın tanıtım tarihi ortaya çıktı

    Xiaomi'nin yeni amiral gemisi, Xiaomi 14 Ultra'nın lansman tarihi ortaya çıktı. Xiaomi 14 serisinin amiral gemisi, beklenenden daha erken tanıtılabilir. İşte detaylar...
    Xiaomi 14 Ultra'nın tanıtım tarihi ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz Ekim ayında tanıtılan Xiaomi 14 ve 14 Pro'nun çok yakında küresel pazara ulaşması bekleniyor. Bunu ise önceki serilerde olduğu gibi ''Ultra'' sürümü takip edecek. Son olarak Xiaomi 14 Ultra'ya ilişkin yepyeni bir lansman tarihi ortaya çıktı. Beklenenden erken geliyor.

    Xiaomi 14 Ultra'nın tanıtım tarihi ortaya çıktı

    Hatırlayacak olursak Xiaomi 13 Ultra, geçtiğimiz Nisan ayında tanıtılmış ve yalnızca Çin pazarında satışa sunulmuştu. Xiaomi 14 Ultra'yı konu alan ilk sızıntılar ise 2024'ün ilk çeyreği ve hemen ardından Mart ayına işaret etti. Ancak lansman programı çok daha erkene alınmış olabilir. Öyle ki amiral gemisi modelin MWC 2024 kapsamında tanıtılacağı belirtiliyor.

    Kaçıranlar için bu yılki Mobil Dünya Kongresi 26-29 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek. Ayrıca yakın tarihli paylaşımında Xiaomi Grup Başkanı ve Ortağı Lu Weibing, kamera deneyimini artıracak yepyeni bir telefonun yolda olduğunu ima etti. Dolayısıyla Xiaomi 14 Ultra'dan bahsediyor olması muhtemel diyebiliriz. Bnun yanında, Xiaomi Pad 7 serisinin de görücüye çıkması bekleniyor. 

    Xiaomi 14 Ultra neler sunacak?

    Mevcut raporlara göre Xiaomi 14 Ultra, ön yüzünde 2K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan 6,67 inç OLED ekrana sahip olacak. Kalbinde ise Snapdragon 8 Gen 3, 5,180mAh pil, 90W kablolu ve 50W kablosuz şarj desteği sunacak.

    Kamera bölümünde ise, f/1.63/ f4,3 diyafram açıklığı sunan Sony LYT900 birincil kamera sensörüne işaret edilmişti. Bilmeyenler için LYT900, Xiaomi 13 Pro'da kullanılan IMX989'in geliştirilmiş bir versiyonu niteliğinde. 1/0.98 inçlik optik formata sahip ve yüzde 9 daha iyi ışık verimliliği sunuyor. Bu sensöre ise, 50MP çözünürlüğünde üç adet yardımcı kamera eşlik edecek. Bunlar muhtemel olacak makro, geniş açı ve telefoto olacak. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 5 gün önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 3 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 4 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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