Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz Ekim ayında tanıtılan Xiaomi 14 ve 14 Pro'nun çok yakında küresel pazara ulaşması bekleniyor. Bunu ise önceki serilerde olduğu gibi ''Ultra'' sürümü takip edecek. Son olarak Xiaomi 14 Ultra'ya ilişkin yepyeni bir lansman tarihi ortaya çıktı. Beklenenden erken geliyor.

Xiaomi 14 Ultra'nın tanıtım tarihi ortaya çıktı

Hatırlayacak olursak Xiaomi 13 Ultra, geçtiğimiz Nisan ayında tanıtılmış ve yalnızca Çin pazarında satışa sunulmuştu. Xiaomi 14 Ultra'yı konu alan ilk sızıntılar ise 2024'ün ilk çeyreği ve hemen ardından Mart ayına işaret etti. Ancak lansman programı çok daha erkene alınmış olabilir. Öyle ki amiral gemisi modelin MWC 2024 kapsamında tanıtılacağı belirtiliyor.

Kaçıranlar için bu yılki Mobil Dünya Kongresi 26-29 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek. Ayrıca yakın tarihli paylaşımında Xiaomi Grup Başkanı ve Ortağı Lu Weibing, kamera deneyimini artıracak yepyeni bir telefonun yolda olduğunu ima etti. Dolayısıyla Xiaomi 14 Ultra'dan bahsediyor olması muhtemel diyebiliriz. Bnun yanında, Xiaomi Pad 7 serisinin de görücüye çıkması bekleniyor.

Xiaomi 14 Ultra neler sunacak?

Mevcut raporlara göre Xiaomi 14 Ultra, ön yüzünde 2K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan 6,67 inç OLED ekrana sahip olacak. Kalbinde ise Snapdragon 8 Gen 3, 5,180mAh pil, 90W kablolu ve 50W kablosuz şarj desteği sunacak.

Kamera bölümünde ise, f/1.63/ f4,3 diyafram açıklığı sunan Sony LYT900 birincil kamera sensörüne işaret edilmişti. Bilmeyenler için LYT900, Xiaomi 13 Pro'da kullanılan IMX989'in geliştirilmiş bir versiyonu niteliğinde. 1/0.98 inçlik optik formata sahip ve yüzde 9 daha iyi ışık verimliliği sunuyor. Bu sensöre ise, 50MP çözünürlüğünde üç adet yardımcı kamera eşlik edecek. Bunlar muhtemel olacak makro, geniş açı ve telefoto olacak.

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