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    Xiaomi 14 ve Xiaomi 14 Ultra rekora koşuyor: Xiaomi 13'ü katladı

    Geçtiğimiz günlerde tanıtılan Xiaomi 14 Ultra ve Xiaomi 14, Avrupa pazarında rekora koşuyor. Her iki model toplam satışlarda Xiaomi 13'ü katladı. İşte detaylar...
    Xiaomi 14 ve Xiaomi 14 Ultra rekora koşuyor: Xiaomi 13'ü katladı Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi son dönemde adından sıkça bahsettiğimiz Xiaomi 14 ve 14 Ultra, Çin'in ardından nihayet küresel pazarda satışa sunuldu. Son gelen bilgiler ise, telefonların büyük bir ilgiyle karşılandığını gösteriyor. Xiaomi Başkanı Lu Weibing, Xiaomi 14 ve 14 Ultra'nın Avrupa satışlarına açıklık getirdi. 

    Xiaomi 14 serisi Avrupa'da Xiaomi 13'ü katladı

    Weibo'da yaptığı paylaşımda Lu Weibing, Xiaomi 14 ve 14 Ultra'nın selefi olduğu Xiaomi 13 serisinden çok daha fazla sattığını belirtti. Weibing'e göre Xiaomi 14 Ultra modelinin satışları, geçen yılki 13 Ultra'ya kıyasla üç katına çıktı. Xiaomi 14 ise, geçen yıl aynı dönemde satışa çıkan Xiaomi 13 modelinden tam altı kat daha fazla satmış durumda.

    Xiaomi, akıllı telefonların detaylı satış rakamlarına değinmedi. Ancak satışların yeni olması nedeniyle, muhtemel olarak ilk parti rakamlarına atıfta bulunuyor. 

    Xiaomi 14 neler sunuyor? 

    Xiaomi 14 ve 14 Pro, sırasıyla 6,35 inç ve 6,73 inç boyutlarında LTPO AMOLED ekranla geliyor. Bu panel, 1Hz ila 120Hz uyarlanabilir yenileme hızına ve 3.000 nit tepe parlaklığa sahip. Ayrıca panelin üst bölümünde, selfie çekimleri ve görüntülü görüşmeler için 32MP delikli kamera sensörü bulunuyor. 

    Her iki model performans anlamında yeni VC soğutma çözümü ve Snapdragon 8 Gen 3 yonga setinden güç alıyor. Buna ise, standart modelde 8GB+256GB, 12GB+256GB, 16GB+512GB ve 16GB+1TB sürümleri eşlik ediyor. Pro modelde ise 12GB+256GB, 16GB+512GB ve 16GB+1TB RAM seçenekleri sunulacak.

    Xiaomi 14, kutusundan 90W kablolu, 50W kablosuz şarj sunan 4.610mAh pil paketi ve Leica imzalı 50 MP f/1.6 birincil, 50 MP ultra geniş ve 50 MP telefoto sensörler ile çıkacak. Pro modelde ise 4.880mAh pil (120W kablolu, 50W kablosuz) ve f/1.42-4.0 50 MP birincil, f/2.2 50 MP ultra geniş, 50 MP telefoto sensör bulunuyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 6 gün önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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