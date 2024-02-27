Xiaomi 14 ve Xiaomi 14 Ultra rekora koşuyor: Xiaomi 13'ü katladı

Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi son dönemde adından sıkça bahsettiğimiz Xiaomi 14 ve 14 Ultra, Çin'in ardından nihayet küresel pazarda satışa sunuldu. Son gelen bilgiler ise, telefonların büyük bir ilgiyle karşılandığını gösteriyor. Xiaomi Başkanı Lu Weibing, Xiaomi 14 ve 14 Ultra'nın Avrupa satışlarına açıklık getirdi.

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Weibo'da yaptığı paylaşımda Lu Weibing, Xiaomi 14 ve 14 Ultra'nın selefi olduğu Xiaomi 13 serisinden çok daha fazla sattığını belirtti. Weibing'e göre Xiaomi 14 Ultra modelinin satışları, geçen yılki 13 Ultra'ya kıyasla üç katına çıktı. Xiaomi 14 ise, geçen yıl aynı dönemde satışa çıkan Xiaomi 13 modelinden tam altı kat daha fazla satmış durumda.

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Xiaomi, akıllı telefonların detaylı satış rakamlarına değinmedi. Ancak satışların yeni olması nedeniyle, muhtemel olarak ilk parti rakamlarına atıfta bulunuyor.

Xiaomi 14 neler sunuyor?

Xiaomi 14 ve 14 Pro, sırasıyla 6,35 inç ve 6,73 inç boyutlarında LTPO AMOLED ekranla geliyor. Bu panel, 1Hz ila 120Hz uyarlanabilir yenileme hızına ve 3.000 nit tepe parlaklığa sahip. Ayrıca panelin üst bölümünde, selfie çekimleri ve görüntülü görüşmeler için 32MP delikli kamera sensörü bulunuyor.

Her iki model performans anlamında yeni VC soğutma çözümü ve Snapdragon 8 Gen 3 yonga setinden güç alıyor. Buna ise, standart modelde 8GB+256GB, 12GB+256GB, 16GB+512GB ve 16GB+1TB sürümleri eşlik ediyor. Pro modelde ise 12GB+256GB, 16GB+512GB ve 16GB+1TB RAM seçenekleri sunulacak.

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Xiaomi 14, kutusundan 90W kablolu, 50W kablosuz şarj sunan 4.610mAh pil paketi ve Leica imzalı 50 MP f/1.6 birincil, 50 MP ultra geniş ve 50 MP telefoto sensörler ile çıkacak. Pro modelde ise 4.880mAh pil (120W kablolu, 50W kablosuz) ve f/1.42-4.0 50 MP birincil, f/2.2 50 MP ultra geniş, 50 MP telefoto sensör bulunuyor.

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