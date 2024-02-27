Xiaomi 14 ve Xiaomi 14 Ultra rekora koşuyor: Xiaomi 13'ü katladı

Xiaomi 14 serisi Avrupa'da Xiaomi 13'ü katladı
Weibo'da yaptığı paylaşımda Lu Weibing, Xiaomi 14 ve 14 Ultra'nın selefi olduğu Xiaomi 13 serisinden çok daha fazla sattığını belirtti. Weibing'e göre Xiaomi 14 Ultra modelinin satışları, geçen yılki 13 Ultra'ya kıyasla üç katına çıktı. Xiaomi 14 ise, geçen yıl aynı dönemde satışa çıkan Xiaomi 13 modelinden tam altı kat daha fazla satmış durumda.
Xiaomi, akıllı telefonların detaylı satış rakamlarına değinmedi. Ancak satışların yeni olması nedeniyle, muhtemel olarak ilk parti rakamlarına atıfta bulunuyor.
Xiaomi 14 neler sunuyor?
Xiaomi 14 ve 14 Pro, sırasıyla 6,35 inç ve 6,73 inç boyutlarında LTPO AMOLED ekranla geliyor. Bu panel, 1Hz ila 120Hz uyarlanabilir yenileme hızına ve 3.000 nit tepe parlaklığa sahip. Ayrıca panelin üst bölümünde, selfie çekimleri ve görüntülü görüşmeler için 32MP delikli kamera sensörü bulunuyor.
Her iki model performans anlamında yeni VC soğutma çözümü ve Snapdragon 8 Gen 3 yonga setinden güç alıyor. Buna ise, standart modelde 8GB+256GB, 12GB+256GB, 16GB+512GB ve 16GB+1TB sürümleri eşlik ediyor. Pro modelde ise 12GB+256GB, 16GB+512GB ve 16GB+1TB RAM seçenekleri sunulacak.
Xiaomi 14, kutusundan 90W kablolu, 50W kablosuz şarj sunan 4.610mAh pil paketi ve Leica imzalı 50 MP f/1.6 birincil, 50 MP ultra geniş ve 50 MP telefoto sensörler ile çıkacak. Pro modelde ise 4.880mAh pil (120W kablolu, 50W kablosuz) ve f/1.42-4.0 50 MP birincil, f/2.2 50 MP ultra geniş, 50 MP telefoto sensör bulunuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.