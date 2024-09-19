Xiaomi de üçe katlanabilir bir telefon çıkarabilir: Patent görselleri ortaya çıktı

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Tam Boyutta Gör Son dönemde, üçe katlanabilir telefonlar popüler olmaya başladı. Özellikle Huawei'nin geçtiğimiz günlerde duyurduğu Mate XT Ultimate büyük ilgi uyandırdı ve Çin'de 6 milyondan fazla ön sipariş almayı başardı. Son olarak Xiaomi'nin benzer bir cihaz için patent aldığı ortaya çıktı.

Çin Ulusal Fikri Mülkiyet İdaresi tarafından yayınlanan patent çizimleri muhtemel bir üçe katlanır Xiaomi telefonu hakkında fikir veriyor. Patentin Aralık 2022'de yayınlandığı ve o zamandan beri gizli tutulduğu belirtiliyor.

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Huawei Mate XT ile aynı tarzda katlanıyor

Xiaomi daha önce de üçe katlanabilir bir telefon patenti almıştı ancak bu patent uygulanabilir olmaktan uzak bir tasarıma sahipti. Yeni patent, Huawei Mate XT Ultimate ile aynı temel planı izliyor. Z şeklinde katlanan ve tek ekrana sahip olan bir tasarım. Telefon katlandığında bu ekranın üçte biri kullanılıyor.

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Geçtiğimiz ay ortaya çıkan bir söylentiye göre, bu üçe katlanır telefon Xiaomi Mix serisinin bir parçası olacak. Ancak bunun yeni Mix Fold mu yoksa ayrı bir seri mi olacağı henüz belli değil.

Huawei ve Xiaomi'nin dışında Samsung, Tecno ve TCL gibi firmalar da üçe katlanır telefonlar üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Samsung 2022 yılında iki kez içe doğru katlanan Flex G konseptini duyurmuştu. Son olarak geçtğimiz ay Tecno'dan yine benzer bir konsept telefon duyurusu gelmişti. Huawei'nin başarısından sonra, 2025 yılında çok sayıda üçe katlanabilir telefon piyasada görebiliriz.

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Xiaomi de üçe katlanabilir bir telefon çıkarabilir