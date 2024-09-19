Xiaomi de üçe katlanabilir bir telefon çıkarabilir: Patent görselleri ortaya çıktı

Çin Ulusal Fikri Mülkiyet İdaresi tarafından yayınlanan patent çizimleri muhtemel bir üçe katlanır Xiaomi telefonu hakkında fikir veriyor. Patentin Aralık 2022'de yayınlandığı ve o zamandan beri gizli tutulduğu belirtiliyor.
Huawei Mate XT ile aynı tarzda katlanıyor
Xiaomi daha önce de üçe katlanabilir bir telefon patenti almıştı ancak bu patent uygulanabilir olmaktan uzak bir tasarıma sahipti. Yeni patent, Huawei Mate XT Ultimate ile aynı temel planı izliyor. Z şeklinde katlanan ve tek ekrana sahip olan bir tasarım. Telefon katlandığında bu ekranın üçte biri kullanılıyor.
Geçtiğimiz ay ortaya çıkan bir söylentiye göre, bu üçe katlanır telefon Xiaomi Mix serisinin bir parçası olacak. Ancak bunun yeni Mix Fold mu yoksa ayrı bir seri mi olacağı henüz belli değil.
Huawei ve Xiaomi'nin dışında Samsung, Tecno ve TCL gibi firmalar da üçe katlanır telefonlar üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Samsung 2022 yılında iki kez içe doğru katlanan Flex G konseptini duyurmuştu. Son olarak geçtğimiz ay Tecno'dan yine benzer bir konsept telefon duyurusu gelmişti. Huawei'nin başarısından sonra, 2025 yılında çok sayıda üçe katlanabilir telefon piyasada görebiliriz.Kaynakça https://www.gsmarena.com/patent_reveals_possible_trifold_phone_from_xiaomi-news-64577.php https://www.91mobiles.com/hub/xiaomi-tri-fold-patent-design-cnipa/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...