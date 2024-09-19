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    Xiaomi de üçe katlanabilir bir telefon çıkarabilir: Patent görselleri ortaya çıktı

    Son dönemde popüler olan üçe katlanabilir telefon furyasına Xiaomi de katılabilir. Şirketin aldığı patente ait görseller ortaya çıktı.                          
    Xiaomi de üçe katlanabilir bir telefon çıkarabilir Tam Boyutta Gör
    Son dönemde, üçe katlanabilir telefonlar popüler olmaya başladı. Özellikle Huawei'nin geçtiğimiz günlerde duyurduğu Mate XT Ultimate büyük ilgi uyandırdı ve Çin'de 6 milyondan fazla ön sipariş almayı başardı. Son olarak Xiaomi'nin benzer bir cihaz için patent aldığı ortaya çıktı. 

    Çin Ulusal Fikri Mülkiyet İdaresi tarafından yayınlanan patent çizimleri muhtemel bir üçe katlanır Xiaomi telefonu hakkında fikir veriyor. Patentin Aralık 2022'de yayınlandığı ve o zamandan beri gizli tutulduğu belirtiliyor.

    Xiaomi de üçe katlanabilir bir telefon çıkarabilir Tam Boyutta Gör

    Huawei Mate XT ile aynı tarzda katlanıyor

    Xiaomi daha önce de üçe katlanabilir bir telefon patenti almıştı ancak bu patent uygulanabilir olmaktan uzak bir tasarıma sahipti. Yeni patent, Huawei Mate XT Ultimate ile aynı temel planı izliyor. Z şeklinde katlanan ve tek ekrana sahip olan bir tasarım. Telefon katlandığında bu ekranın üçte biri kullanılıyor.

    Geçtiğimiz ay ortaya çıkan bir söylentiye göre, bu üçe katlanır telefon Xiaomi Mix serisinin bir parçası olacak. Ancak bunun yeni Mix Fold mu yoksa ayrı bir seri mi olacağı henüz belli değil.

    Huawei ve Xiaomi'nin dışında Samsung, Tecno ve TCL gibi firmalar da üçe katlanır telefonlar üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Samsung 2022 yılında iki kez içe doğru katlanan Flex G konseptini duyurmuştu. Son olarak geçtğimiz ay Tecno'dan yine benzer bir konsept telefon duyurusu gelmişti. Huawei'nin başarısından sonra, 2025 yılında çok sayıda üçe katlanabilir telefon piyasada görebiliriz.

    Kaynakça https://www.gsmarena.com/patent_reveals_possible_trifold_phone_from_xiaomi-news-64577.php https://www.91mobiles.com/hub/xiaomi-tri-fold-patent-design-cnipa/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 gün önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 3 gün önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 1 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 1 hafta önce

    çöp

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    onderweb 1 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 2 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 3 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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