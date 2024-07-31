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Tam Boyutta Gör Xiaomi 15 ve 15 Pro'nun duyurulmasına artık sadece birkaç ay kaldı ve telefonlar hakkında yeni sızıntılar duymaya devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi serinin Snapdragon 8 Gen 4 işlemcilerle çalışan ilk telefonlar olması bekleniyor. Ancak bundan daha fazlasıyla karşılaşabiliriz. Xiaomi 15 Pro'nun pil kapasitesi ve tasarımıyla Pro serisinde ilk olacağı söyleniyor.

Kaçıranlar için daha önceki sızıntılar Xiaomi 15 Pro'nun 6000 mAh kapasiteli silikon-karbon negatif elektrot bataryadan güç alacağı yönündeydi. Xiaomi 14 Pro’nun 4880 mAh batarya ile tanıtıldığı düşünüldüğünde bunun önemli bir yükseltme olacağı kesin. Ancak bir başka gelişme ise, bu kapasitenin herhangi bir kalınlık artışıyla sonuçlanmaması olacak.

Digital Chat Station'da paylaşılanlara göre Xiaomi 15 Pro, yalnızca 8,5 mm kalınlığa ve yaklaşık 220 gram ağırlığa sahip. Karşılaştırmak gerekirse Xiaomi 14 Pro'nun 8,5 mm kalınlığında ve 223 gram ağırlığında olduğunu hatırlatalım. Bu da Xiaomi 15 Pro'yu marka tarihindeki en ince ve en büyük pile sahip akıllı telefon yapıyor.

Xiaomi 15 Pro beklenen özellikleri

Xiaomi 15 Pro, artan pil kapasitesine rağmen biraz daha yavaş şarj olacak. Bu doğrultuda selefinde kullanılan 120W'a kıyasla hızların 90W'a gerilemesi bekleniyor. Xiaomi 15 Pro’nun dört yandan da mikro kavisli tasarımla 6.73 inç OLED panele sahip olması bekleniyor. Ekran, 2K çözünürlük, 120Hz yenileme hızını destekleyecek.

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Ekran içi ultrasonic parmak izi sensörüne sahip olacak telefon, IP69 sertifikalı olacak. Telefonun 50MP üçlü kamera kurulumuyla gelmesi, ana kameranın OmniVision OV50K sensörünü taşıyacağı ve f/1.4 ile f/2.5 arasında değişen diyafram açıklığına sahip olacağı, Sony IMX8 serisi periskop telefoto kameraının 5x’e kadar optik zoom yapabileceği söyleniyor.

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Xiaomi 15 Pro'nun bir özelliği daha belli oldu: Seride ilk olacak