Xiaomi 15 Pro'nun bir özelliği daha belli oldu: Seride ilk olacak

Kaçıranlar için daha önceki sızıntılar Xiaomi 15 Pro'nun 6000 mAh kapasiteli silikon-karbon negatif elektrot bataryadan güç alacağı yönündeydi. Xiaomi 14 Pro’nun 4880 mAh batarya ile tanıtıldığı düşünüldüğünde bunun önemli bir yükseltme olacağı kesin. Ancak bir başka gelişme ise, bu kapasitenin herhangi bir kalınlık artışıyla sonuçlanmaması olacak.
Digital Chat Station'da paylaşılanlara göre Xiaomi 15 Pro, yalnızca 8,5 mm kalınlığa ve yaklaşık 220 gram ağırlığa sahip. Karşılaştırmak gerekirse Xiaomi 14 Pro'nun 8,5 mm kalınlığında ve 223 gram ağırlığında olduğunu hatırlatalım. Bu da Xiaomi 15 Pro'yu marka tarihindeki en ince ve en büyük pile sahip akıllı telefon yapıyor.
Xiaomi 15 Pro beklenen özellikleri
Xiaomi 15 Pro, artan pil kapasitesine rağmen biraz daha yavaş şarj olacak. Bu doğrultuda selefinde kullanılan 120W'a kıyasla hızların 90W'a gerilemesi bekleniyor. Xiaomi 15 Pro’nun dört yandan da mikro kavisli tasarımla 6.73 inç OLED panele sahip olması bekleniyor. Ekran, 2K çözünürlük, 120Hz yenileme hızını destekleyecek.
Ekran içi ultrasonic parmak izi sensörüne sahip olacak telefon, IP69 sertifikalı olacak. Telefonun 50MP üçlü kamera kurulumuyla gelmesi, ana kameranın OmniVision OV50K sensörünü taşıyacağı ve f/1.4 ile f/2.5 arasında değişen diyafram açıklığına sahip olacağı, Sony IMX8 serisi periskop telefoto kameraının 5x’e kadar optik zoom yapabileceği söyleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.