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    Anlık Bildirim

    Xiaomi 15 Pro'nun bir özelliği daha belli oldu: Seride ilk olacak

    Xiaomi'nin bir sonraki amiral gemisi telefonu Xiaomi 15 Pro'nun bir özelliği daha belli oldu. Serinin Pro modeli, kalınlığında herhangi bir artış olmaksızın çok daha büyük pil kapasitesi sunacak.
    Xiaomi 15 Pro'nun bir özelliği daha belli oldu: Seride ilk olacak Tam Boyutta Gör
    Xiaomi 15 ve 15 Pro'nun duyurulmasına artık sadece birkaç ay kaldı ve telefonlar hakkında yeni sızıntılar duymaya devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi serinin Snapdragon 8 Gen 4 işlemcilerle çalışan ilk telefonlar olması bekleniyor. Ancak bundan daha fazlasıyla karşılaşabiliriz. Xiaomi 15 Pro'nun pil kapasitesi ve tasarımıyla Pro serisinde ilk olacağı söyleniyor.

    Kaçıranlar için daha önceki sızıntılar Xiaomi 15 Pro'nun 6000 mAh kapasiteli silikon-karbon negatif elektrot bataryadan güç alacağı yönündeydi. Xiaomi 14 Pro’nun 4880 mAh batarya ile tanıtıldığı düşünüldüğünde bunun önemli bir yükseltme olacağı kesin. Ancak bir başka gelişme ise, bu kapasitenin herhangi bir kalınlık artışıyla sonuçlanmaması olacak.

    Digital Chat Station'da paylaşılanlara göre Xiaomi 15 Pro, yalnızca 8,5 mm kalınlığa ve yaklaşık 220 gram ağırlığa sahip. Karşılaştırmak gerekirse Xiaomi 14 Pro'nun 8,5 mm kalınlığında ve 223 gram ağırlığında olduğunu hatırlatalım. Bu da Xiaomi 15 Pro'yu marka tarihindeki en ince ve en büyük pile sahip akıllı telefon yapıyor. 

    Xiaomi 15 Pro beklenen özellikleri

    Xiaomi 15 Pro, artan pil kapasitesine rağmen biraz daha yavaş şarj olacak. Bu doğrultuda selefinde kullanılan 120W'a kıyasla hızların 90W'a gerilemesi bekleniyor. Xiaomi 15 Pro’nun dört yandan da mikro kavisli tasarımla 6.73 inç OLED panele sahip olması bekleniyor. Ekran, 2K çözünürlük, 120Hz yenileme hızını destekleyecek.

    Ekran içi ultrasonic parmak izi sensörüne sahip olacak telefon, IP69 sertifikalı olacak. Telefonun 50MP üçlü kamera kurulumuyla gelmesi, ana kameranın OmniVision OV50K sensörünü taşıyacağı ve f/1.4 ile f/2.5 arasında değişen diyafram açıklığına sahip olacağı, Sony IMX8 serisi periskop telefoto kameraının 5x’e kadar optik zoom yapabileceği söyleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 2 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    projesiz kombi değişimi cezası yakıtta su var uyarısı sol kulağım tıkandı az duyuyorum araç değer kaybı için aradılar muayene tekrarında neye bakılır

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