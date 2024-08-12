Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Xiaomi 15 Pro'nun görüntüleri sızdı: İşte tasarımı

    Xiaomi'nin merakla beklenen telefonları Xiaomi 15 ve 15 Pro için geri sayım başladı. Bugünse Xiaomi 15 Pro'nun tasarımını gösteren yeni görüntüler internete sızdı. İşte karşınızda Xiaomi 15 Pro...
    Xiaomi 15 Pro'nun görüntüleri sızdı: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    Android telefonlar söz konusu olduğunda ilk akla gelen markalardan Xiaomi, yeni telefonları Xiaomi 15 serisi üzerinde hazırlıklarını tamamlamak üzere. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Xiaomi 15 ve 15 Pro'nun önümüzdeki Ekim ayında tanıtılması bekleniyor. Xiaomi 15 Pro'nun tasarımını gösteren yeni görüntüler sızdırıldı. Peki Xiaomi 15 Pro'dan neler bekleniyor? İşte bildiklerimiz

    Xiaomi 15 Pro'nun tasarımı sızdı

    Xiaomi 15 serisi hakkında şimdiye kadar birçok detay paylaşıldı ve mevcut raporlar Xiaomi 15 ve 15 Pro'nun genel olarak 14 ailesinin hatlarına sadık kalacağı yönünde. Yeni sızdırılan görüntülerde ise, Xiaomi 15 Pro'nun tasarımını ilk kez görüyoruz. Buna göre Beyaz, Siyah ve Yeşil renklerinde gelen model, arka yüzeyinde tıpkı selefinde olduğu gibi üçlü kamera kurulumuna sahip. Ancak kamera adası, bu sefer gövde rengi ile uyumlu hale getirilmiş.

    Xiaomi 15 Pro'nun görüntüleri sızdı: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    Ayrıca bu bölümde LECIA imzası yer alırken, led flaş artık dikey olarak kamera adasının dışına taşınıyor. Telefonun güç ve ses açma-kısma düşmesi ise sağ çerçevede bulunuyor. Çerçevenin altında ise, muhtemel olarak hoparlör ızgarası, ana mikrofon ve bir USB-C bağlantı noktası bulunacak. Telefonun ön yüzünü fotoğraflarda göremiyoruz. Ancak ortalanmış kamera sensörü ile kavisli ekrana sahip olacağı belirtiliyor.

    Xiaomi 15 Pro beklenen özellikler

    Xiaomi 15 Pro, Qualcomm’un yeni amiral gemisi modeli Snapdragon 8 Gen 4 yonga setinden güç alacak ve 24GB’a kadar RAM kapasitesi ile eşleştirilecek. Telefonun 6.000mAh pil kapasitesine ek olarak şarj hızının 90W'a gerilemesi bekleniyor. Ön yüzünde ise dört taraftan mikro kavisli tasarımla 6.73 inç OLED panel ile karşılaşacağız. Ekran, 2K çözünürlük, 120Hz yenileme hızını destekleyecek.

    Ekran içi ultrasonic parmak izi sensörüne sahip olacak Xiaomi 15 Pro, IP69 sertifikası ile geliyor. Kamera bölümünde ise 50MP üçlü kamera kurulumu bulunacak. Ana kamera OmniVision OV50K sensörünü taşırken  f/1.4 ile f/2.5 arasında değişen diyafram açıklığı sunacak. Diğer tarafta Sony IMX8 serisi periskop telefoto kameraının 5x’e kadar optik zoom yapabileceği söyleniyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    ccguven 1 ay önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 12 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 12 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 12 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    frigidaire çamaşır makinesi en iyi çeken hat muğlada yaşanır mı şok market çalışan yorumları esc ne demek argo

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6.000-8.000 TL Arası Telefonlar
    Vivo Y16
    Vivo Y16
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    MSI NB MODERN 15 B12MO-676XTR
    MSI NB MODERN 15 B12MO-676XTR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız