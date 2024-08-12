Xiaomi 15 Pro'nun görüntüleri sızdı: İşte tasarımı

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Android telefonlar söz konusu olduğunda ilk akla gelen markalardan Xiaomi, yeni telefonları Xiaomi 15 serisi üzerinde hazırlıklarını tamamlamak üzere. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Xiaomi 15 ve 15 Pro'nun önümüzdeki Ekim ayında tanıtılması bekleniyor. Xiaomi 15 Pro'nun tasarımını gösteren yeni görüntüler sızdırıldı. Peki Xiaomi 15 Pro'dan neler bekleniyor? İşte bildiklerimiz

Xiaomi 15 Pro'nun tasarımı sızdı

Xiaomi 15 serisi hakkında şimdiye kadar birçok detay paylaşıldı ve mevcut raporlar Xiaomi 15 ve 15 Pro'nun genel olarak 14 ailesinin hatlarına sadık kalacağı yönünde. Yeni sızdırılan görüntülerde ise, Xiaomi 15 Pro'nun tasarımını ilk kez görüyoruz. Buna göre Beyaz, Siyah ve Yeşil renklerinde gelen model, arka yüzeyinde tıpkı selefinde olduğu gibi üçlü kamera kurulumuna sahip. Ancak kamera adası, bu sefer gövde rengi ile uyumlu hale getirilmiş.

Tam Boyutta Gör Ayrıca bu bölümde LECIA imzası yer alırken, led flaş artık dikey olarak kamera adasının dışına taşınıyor. Telefonun güç ve ses açma-kısma düşmesi ise sağ çerçevede bulunuyor. Çerçevenin altında ise, muhtemel olarak hoparlör ızgarası, ana mikrofon ve bir USB-C bağlantı noktası bulunacak. Telefonun ön yüzünü fotoğraflarda göremiyoruz. Ancak ortalanmış kamera sensörü ile kavisli ekrana sahip olacağı belirtiliyor.

Xiaomi 15 Pro beklenen özellikler

Xiaomi 15 Pro, Qualcomm’un yeni amiral gemisi modeli Snapdragon 8 Gen 4 yonga setinden güç alacak ve 24GB’a kadar RAM kapasitesi ile eşleştirilecek. Telefonun 6.000mAh pil kapasitesine ek olarak şarj hızının 90W'a gerilemesi bekleniyor. Ön yüzünde ise dört taraftan mikro kavisli tasarımla 6.73 inç OLED panel ile karşılaşacağız. Ekran, 2K çözünürlük, 120Hz yenileme hızını destekleyecek.

HyperOS 2.0, Xiaomi kullanıcıları için hangi yenilikleri sunacak? 6 sa. önce eklendi

Ekran içi ultrasonic parmak izi sensörüne sahip olacak Xiaomi 15 Pro, IP69 sertifikası ile geliyor. Kamera bölümünde ise 50MP üçlü kamera kurulumu bulunacak. Ana kamera OmniVision OV50K sensörünü taşırken f/1.4 ile f/2.5 arasında değişen diyafram açıklığı sunacak. Diğer tarafta Sony IMX8 serisi periskop telefoto kameraının 5x’e kadar optik zoom yapabileceği söyleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.