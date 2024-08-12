Xiaomi 15 Pro'nun görüntüleri sızdı: İşte tasarımı

Xiaomi 15 Pro'nun tasarımı sızdı
Xiaomi 15 serisi hakkında şimdiye kadar birçok detay paylaşıldı ve mevcut raporlar Xiaomi 15 ve 15 Pro'nun genel olarak 14 ailesinin hatlarına sadık kalacağı yönünde. Yeni sızdırılan görüntülerde ise, Xiaomi 15 Pro'nun tasarımını ilk kez görüyoruz. Buna göre Beyaz, Siyah ve Yeşil renklerinde gelen model, arka yüzeyinde tıpkı selefinde olduğu gibi üçlü kamera kurulumuna sahip. Ancak kamera adası, bu sefer gövde rengi ile uyumlu hale getirilmiş.
Xiaomi 15 Pro beklenen özellikler
Xiaomi 15 Pro, Qualcomm’un yeni amiral gemisi modeli Snapdragon 8 Gen 4 yonga setinden güç alacak ve 24GB’a kadar RAM kapasitesi ile eşleştirilecek. Telefonun 6.000mAh pil kapasitesine ek olarak şarj hızının 90W'a gerilemesi bekleniyor. Ön yüzünde ise dört taraftan mikro kavisli tasarımla 6.73 inç OLED panel ile karşılaşacağız. Ekran, 2K çözünürlük, 120Hz yenileme hızını destekleyecek.
Ekran içi ultrasonic parmak izi sensörüne sahip olacak Xiaomi 15 Pro, IP69 sertifikası ile geliyor. Kamera bölümünde ise 50MP üçlü kamera kurulumu bulunacak. Ana kamera OmniVision OV50K sensörünü taşırken f/1.4 ile f/2.5 arasında değişen diyafram açıklığı sunacak. Diğer tarafta Sony IMX8 serisi periskop telefoto kameraının 5x’e kadar optik zoom yapabileceği söyleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.