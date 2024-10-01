Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Yakında tanıtılacak olan Xiaomi 15 serisi, daha yüksek parlaklık ve daha iyi renk üretimi sunan OLED panelle gelecek. Yeni telefonların daha önce TCL'in panellerini kullanacağı söylentileri vardı. TCL Huaxing, resmi WeChat hesabından yaptığı duyuruyla Huaxing C9 ekran panelinin yakında piyasaya sürüleceğini açıkladı.

Xiaomi 15 serisi, daha parlak ve kaliteli ekrana sahip olacak

Sektör kaynaklarına göre TCL, Huaxing C9 ışıldayan malzemeyle daha iyi renk üretimi ve daha yüksek parlaklık seviyesine ulaşmayı başardı. TCL, C9 ekran paneli için ilk müşterisini açıklamasa da, Xiaomi 13 ve Xiaomi 14 serilerinin sırasıyla TCL'nin C7 ve C8 panelleriyle piyasaya sürüldüğü göz önüne alındığında, Xiaomi 15 serisinin yeni C9 panellerini sunan ilk seri olabilir.

Vivo X Fold4 ilk kez kendini gösterdi 8 sa. önce eklendi

Önceki söylentilere göre, Xiaomi 15 ve Xiaomi 15 Pro'nun ekranları geçen yıla benzer şekilde sırasıyla 1,5K ve 2K çözünürlüğe sahip olacak. Ayrıca her iki modelin de selefleriyle benzer ekran boyutlarıyla geleceği, dolayısıyla 460ppi ve 520ppi seviyesinde piksel yoğunluğu ile net ve canlı bir görsel deneyim sunacağı belirtiliyor.

Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite işlemcisinden güç alacak olan Xiaomi 15 serisi, daha büyük ana kamera sensörü, telefoto makro, ultrasonik ekran içi parmak izi okuyucu, cam gövde, silikon anot piller, kablosuz hızlı şarj ve IP68 sertifikası gibi kapsamlı yükseltmeler sunacak. Telefonların 23 Ekim tarihinde tanıtılması bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Xiaomi 15 serisi, daha parlak ve kaliteli OLED panelle gelecek