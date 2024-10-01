Xiaomi 15 serisi, daha parlak ve kaliteli OLED panelle gelecek

Xiaomi 15 serisi, daha parlak ve kaliteli ekrana sahip olacak
Sektör kaynaklarına göre TCL, Huaxing C9 ışıldayan malzemeyle daha iyi renk üretimi ve daha yüksek parlaklık seviyesine ulaşmayı başardı. TCL, C9 ekran paneli için ilk müşterisini açıklamasa da, Xiaomi 13 ve Xiaomi 14 serilerinin sırasıyla TCL'nin C7 ve C8 panelleriyle piyasaya sürüldüğü göz önüne alındığında, Xiaomi 15 serisinin yeni C9 panellerini sunan ilk seri olabilir.
Önceki söylentilere göre, Xiaomi 15 ve Xiaomi 15 Pro'nun ekranları geçen yıla benzer şekilde sırasıyla 1,5K ve 2K çözünürlüğe sahip olacak. Ayrıca her iki modelin de selefleriyle benzer ekran boyutlarıyla geleceği, dolayısıyla 460ppi ve 520ppi seviyesinde piksel yoğunluğu ile net ve canlı bir görsel deneyim sunacağı belirtiliyor.
Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite işlemcisinden güç alacak olan Xiaomi 15 serisi, daha büyük ana kamera sensörü, telefoto makro, ultrasonik ekran içi parmak izi okuyucu, cam gövde, silikon anot piller, kablosuz hızlı şarj ve IP68 sertifikası gibi kapsamlı yükseltmeler sunacak. Telefonların 23 Ekim tarihinde tanıtılması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.