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    Anlık Bildirim

    Xiaomi 15 serisi, daha parlak ve kaliteli OLED panelle gelecek

    Yakında tanıtılacak olan Xiaomi 15 serisi, daha yüksek parlaklık ve daha iyi renk üretimi sunan OLED panelle gelecek. TCL'in yeni paneli Huaxing C9'un, ilk olarak seride kullanılması bekleniyor.
    Xiaomi 15 serisi, daha parlak ve kaliteli OLED panelle gelecek Tam Boyutta Gör
    Yakında tanıtılacak olan Xiaomi 15 serisi, daha yüksek parlaklık ve daha iyi renk üretimi sunan OLED panelle gelecek. Yeni telefonların daha önce TCL'in panellerini kullanacağı söylentileri vardı. TCL Huaxing, resmi WeChat hesabından yaptığı duyuruyla Huaxing C9 ekran panelinin yakında piyasaya sürüleceğini açıkladı.

    Xiaomi 15 serisi, daha parlak ve kaliteli ekrana sahip olacak

    Sektör kaynaklarına göre TCL, Huaxing C9 ışıldayan malzemeyle daha iyi renk üretimi ve daha yüksek parlaklık seviyesine ulaşmayı başardı. TCL, C9 ekran paneli için ilk müşterisini açıklamasa da, Xiaomi 13 ve Xiaomi 14 serilerinin sırasıyla TCL'nin C7 ve C8 panelleriyle piyasaya sürüldüğü göz önüne alındığında, Xiaomi 15 serisinin yeni C9 panellerini sunan ilk seri olabilir.

    Önceki söylentilere göre, Xiaomi 15 ve Xiaomi 15 Pro'nun ekranları geçen yıla benzer şekilde sırasıyla 1,5K ve 2K çözünürlüğe sahip olacak. Ayrıca her iki modelin de selefleriyle benzer ekran boyutlarıyla geleceği, dolayısıyla 460ppi ve 520ppi seviyesinde piksel yoğunluğu ile net ve canlı bir görsel deneyim sunacağı belirtiliyor.

    Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite işlemcisinden güç alacak olan Xiaomi 15 serisi, daha büyük ana kamera sensörü, telefoto makro, ultrasonik ekran içi parmak izi okuyucu, cam gövde, silikon anot piller, kablosuz hızlı şarj ve IP68 sertifikası gibi kapsamlı yükseltmeler sunacak. Telefonların 23 Ekim tarihinde tanıtılması bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 6 gün önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 3 hafta önce

    çöp

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    onderweb 3 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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