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Tam Boyutta Gör Xiaomi'nin yeni nesil amiral gemisi akıllı telefon serisi hakkında sızıntılar hız kesmeden devam ediyor. Bildiğiniz gibi Xiaomi 15 ve Xiaomi 15 Pro modellerinin önümüzdeki birkaç ay içinde piyasaya çıkması bekleniyor. Xiaomi 15 Ultra ise, bu yıl beklenenden daha erken karşımıza çıkabilir.

Xiaomi 15 Ultra tanıtım tarihi ortaya çıktı

Kaçıranlar için Xiaomi'nin mevcut amiral gemisi telefonları Xiaomi 14 ve 14 Pro Ekim 2023'te, Xiaomi 14 Ultra ise geçtiğimiz Şubat 2024'te tanıtıldı. Digital Chat Station'dan gelen son sızıntıda ise, bir sonraki Ultra sürümün normalden daha erken piyasaya çıkacağı söyleniyor. Bunun nedeni ise, Xiaomi'nin daha büyük bir lansmana hazırlanıyor olması. Böylece Ocak ayında piyasaya sürülmesi beklenen Samsung Galaxy S25 Ultra'ya yanıt vermiş olacak.

Xiaomi 15 Ultra beklenen özellikler

Son raporlara göre Xiaomi 15 Ultra için 200MP çözünürlüğünde bir telefoto kameranın hazırlandığı iddia ediliyor. Ayrıca bu sensör, 4x kayıpsız zoom özelliğiyle karşımıza çıkacak. Daha önce telefonun 50MP çözünürlüğünde 1 inçlik ana kamera, 50MP ultra geniş açılı kamera ve 50MP 7X periskop kameradan güç alacağı söyleniyordu. Dolayısıyla büyük bir yükseltmeye bakıyor olacağız.

Kamera sensörlerine ek olarak Xiaomi 15 Ultra'nın en dikkat çekici özelliklerinden biri ekranı olacak. Ön yüzünde 2K çözünürlükte çift katmanlı OLED ekrandan güç alacak. Apple'ın yeni nesil iPad'lerinde "Tandem OLED" ismiyle yer alan bu teknooloji, tek katmanlı OLED panellere çok daha yüksek parlaklık ve dolayısıyla daha gelişmiş HDR performansı sunuyor.

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Ayrıca kutusundan 6.000mAh pil ile çıkacağı söylenen Xiaomi 15 Ultra, 24GB'a kadar RAM'e ve Xiaomi 15 Pro modellerinde olduğu gibi ultrasonik parmak izi tarayıcısına sahip olacak.

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Xiaomi 15 Ultra sürpriz yapabilir: Tanıtım tarihi paylaşıldı