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    Xiaomi 15 Ultra sürpriz yapabilir: Tanıtım tarihi paylaşıldı

    Xiaomi 15 serisinin amiral gemisi telefonu Xiaomi 15 Ultra'nın tanıtım tarihi ortaya çıktı. Yeni "Ultra" modeli selefinden daha erken karşımıza çıkabilir. İşte detaylar...
    Xiaomi 15 Ultra sürpriz yapabilir: Tanıtım tarihi paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi'nin yeni nesil amiral gemisi akıllı telefon serisi hakkında sızıntılar hız kesmeden devam ediyor. Bildiğiniz gibi Xiaomi 15 ve Xiaomi 15 Pro modellerinin önümüzdeki birkaç ay içinde piyasaya çıkması bekleniyor. Xiaomi 15 Ultra ise, bu yıl beklenenden daha erken karşımıza çıkabilir. 

    Xiaomi 15 Ultra tanıtım tarihi ortaya çıktı

    Kaçıranlar için Xiaomi'nin mevcut amiral gemisi telefonları Xiaomi 14 ve 14 Pro Ekim 2023'te, Xiaomi 14 Ultra ise geçtiğimiz Şubat 2024'te tanıtıldı. Digital Chat Station'dan gelen son sızıntıda ise, bir sonraki Ultra sürümün normalden daha erken piyasaya çıkacağı söyleniyor. Bunun nedeni ise, Xiaomi'nin daha büyük bir lansmana hazırlanıyor olması. Böylece Ocak ayında piyasaya sürülmesi beklenen Samsung Galaxy S25 Ultra'ya yanıt vermiş olacak. 

    Xiaomi 15 Ultra beklenen özellikler

    Son raporlara göre Xiaomi 15 Ultra için 200MP çözünürlüğünde bir telefoto kameranın hazırlandığı iddia ediliyor. Ayrıca bu sensör, 4x kayıpsız zoom özelliğiyle karşımıza çıkacak. Daha önce telefonun 50MP çözünürlüğünde 1 inçlik ana kamera, 50MP ultra geniş açılı kamera ve 50MP 7X periskop kameradan güç alacağı söyleniyordu. Dolayısıyla büyük bir yükseltmeye bakıyor olacağız.  

    Kamera sensörlerine ek olarak Xiaomi 15 Ultra'nın en dikkat çekici özelliklerinden biri ekranı olacak. Ön yüzünde 2K çözünürlükte çift katmanlı OLED ekrandan güç alacak. Apple'ın yeni nesil iPad'lerinde "Tandem OLED" ismiyle yer alan bu teknooloji, tek katmanlı OLED panellere çok daha yüksek parlaklık ve dolayısıyla daha gelişmiş HDR performansı sunuyor.

    Ayrıca kutusundan 6.000mAh pil ile çıkacağı söylenen Xiaomi 15 Ultra, 24GB'a kadar RAM'e ve Xiaomi 15 Pro modellerinde olduğu gibi ultrasonik parmak izi tarayıcısına sahip olacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    limbesh 3 gün önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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