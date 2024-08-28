Xiaomi 15 Ultra sürpriz yapabilir: Tanıtım tarihi paylaşıldı

Xiaomi 15 Ultra tanıtım tarihi ortaya çıktı
Kaçıranlar için Xiaomi'nin mevcut amiral gemisi telefonları Xiaomi 14 ve 14 Pro Ekim 2023'te, Xiaomi 14 Ultra ise geçtiğimiz Şubat 2024'te tanıtıldı. Digital Chat Station'dan gelen son sızıntıda ise, bir sonraki Ultra sürümün normalden daha erken piyasaya çıkacağı söyleniyor. Bunun nedeni ise, Xiaomi'nin daha büyük bir lansmana hazırlanıyor olması. Böylece Ocak ayında piyasaya sürülmesi beklenen Samsung Galaxy S25 Ultra'ya yanıt vermiş olacak.
Xiaomi 15 Ultra beklenen özellikler
Son raporlara göre Xiaomi 15 Ultra için 200MP çözünürlüğünde bir telefoto kameranın hazırlandığı iddia ediliyor. Ayrıca bu sensör, 4x kayıpsız zoom özelliğiyle karşımıza çıkacak. Daha önce telefonun 50MP çözünürlüğünde 1 inçlik ana kamera, 50MP ultra geniş açılı kamera ve 50MP 7X periskop kameradan güç alacağı söyleniyordu. Dolayısıyla büyük bir yükseltmeye bakıyor olacağız.
Kamera sensörlerine ek olarak Xiaomi 15 Ultra'nın en dikkat çekici özelliklerinden biri ekranı olacak. Ön yüzünde 2K çözünürlükte çift katmanlı OLED ekrandan güç alacak. Apple'ın yeni nesil iPad'lerinde "Tandem OLED" ismiyle yer alan bu teknooloji, tek katmanlı OLED panellere çok daha yüksek parlaklık ve dolayısıyla daha gelişmiş HDR performansı sunuyor.
Ayrıca kutusundan 6.000mAh pil ile çıkacağı söylenen Xiaomi 15 Ultra, 24GB'a kadar RAM'e ve Xiaomi 15 Pro modellerinde olduğu gibi ultrasonik parmak izi tarayıcısına sahip olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.