Xiaomi 15 Ultra piyasaya Snapdragon 8 Elite ile çıkacak

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Tam Boyutta Gör Yılın en çok beklenen akıllı telefonlarından Xiaomi 15 Ultra için geri sayım başlamış durumda. Telefonun bu ay bitmeden tanıtılacağı neredeyse kesinleşirken yonga seti konusunda da soru işaretleri giderildi.

Xiaomi 15 Ultra en iyisi olabilir

Xiaomi 15 Ultra amiral gemisinin daha önce Snapdragon 8 Elite ile piyasaya çıkacağına dair iddialar gündeme gelmişti ancak bu hafta Geekbench AI yapay zekâ testinde ortaya çıkan bir prototip, iddiaları doğrular nitelikte.

Xiaomi 15 Ultra'nın tanıtım tarihi ortaya çıktı 1 gün önce eklendi

Adreno 830 grafik birimini işaret eden test, Snapdragon 8 Elite yonga setini de doğrulamış oluyor. Android 15 temelli HyperOS 2.0 işletim sistemiyle gelecek Xiaomi 15 Ultra modelinin Çin'de 16 GB'a kadar LPDDR5x RAM ve 1 TB'a kadar UFS 4.0 depolama sunacağı belirtiliyor.

6.8 inçlik dört taraftan mikro kavisli AMOLED LTPO ekran, 90W kablolu ve 50W kablosuz şarj desteğine sahip 6.000 mAh kapasiteli batarya, 32MP ön kamera, ultrasonik parmak izi okuyucu gibi özelliklere sahip telefonun dikkat çekici kısmı ise arka kamera dizilimi olacak.

Arka kamerada Sony 1 inçlik 50MP LYT-900 ana sensör, 50MP Samsung JN5 ultra geniş sensör, 3x optik yakınlaştırma/makro çekim yeteneklerine sahip 50MP Sony IMX858 telefoto sensör ve 4.3x optik yakınlaştırma yapabilen 200MP Samsung HP9 periskop telefoto sensör ile türünün tek örneği haline gelecek.

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