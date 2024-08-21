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    Xiaomi 15S Pro’dan ilk sızıntılar gelmeye başladı

    Çinli teknoloji devi Xiaomi’nin en güçlü amiral gemisi modeli olması beklenen Xiaomi 15S Pro modeline ait ilk bilgiler gelmeye başladı. Ancak gelen bilgiler arasında can sıkıcı olanlar da var.

    Xiaomi 15S Pro’dan ilk sızıntılar gelmeye başladı Tam Boyutta Gör

    Xiaomi'nin yeni 15S Pro akıllı telefonu, merakla beklenen cihazlar arasında yer alıyor. Henüz Xiaomi 15 ve 15 Pro modelleri resmi olarak tanıtılmamış olsa da, Xiaomi 15S Pro şimdiden IMEI veritabanında göründü. Bu durum, markanın 15S Pro'yu şimdiden test ettiğini ve gelecekte piyasaya sürmeyi planladığını gösteriyor.

    Xiaomi 15S Pro hangi bölgelerde satışa sunulacak?

    Xiaomi 15S Pro'nun IMEI veritabanındaki model numarası 25042PN24C olarak kaydedildi ve bu cihazın yalnızca Çin'de satılacağı belirtiliyor. Bu model, Xiaomi 15 Pro'nun geliştirilmiş bir versiyonu olarak karşımıza çıkabilir. Xiaomi 15 Pro'nun kod adı "haotian" iken, Xiaomi 15S Pro'nun kod adı "dijun" olarak geçiyor. Mitolojik anlamlarıyla "haotian" gökyüzünün en yüksek yöneticisini, "dijun" ise güneş ve doğurganlık tanrıçasını temsil ediyor.

    Xiaomi 15 serisinin Ekim ayında tanıtılması beklenirken, Xiaomi 15S Pro'nun 2025 yılından önce piyasaya sürülmeyeceği tahmin ediliyor. Model numarasındaki "2504" kodu, bu cihazın 2025 yılı Nisan ayında piyasaya çıkabileceğini işaret ediyor. Xiaomi 15 ve 15 Pro, HyperOS 2.0 işletim sistemiyle birlikte gelecek ve bu işletim sistemiyle birlikte resmi duyuru yapılacak. 15S Pro'nun ise Snapdragon 8+ Gen 4 işlemciyle gelmesi bekleniyor. Ancak, bu bilgi henüz kesinlik kazanmış değil ve cihazın tüm özellikleri zamanla ortaya çıkacak.

    Xiaomi 15 Pro'nun yalnızca Çin pazarına yönelik olacağı, Xiaomi 15'in ise daha geniş bir coğrafyada satışa sunulacağı tahmin ediliyor. Xiaomi 15S Pro da tıpkı 15 Pro gibi sadece Çin'de satışa sunulacak. Bu yeni model, Xiaomi'nin ürün yelpazesini genişletmeye yönelik bir adım olarak dikkat çekiyor ve teknoloji meraklıları, cihazın piyasaya çıkış tarihini sabırsızlıkla bekliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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