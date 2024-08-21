Xiaomi 15S Pro’dan ilk sızıntılar gelmeye başladı

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Xiaomi'nin yeni 15S Pro akıllı telefonu, merakla beklenen cihazlar arasında yer alıyor. Henüz Xiaomi 15 ve 15 Pro modelleri resmi olarak tanıtılmamış olsa da, Xiaomi 15S Pro şimdiden IMEI veritabanında göründü. Bu durum, markanın 15S Pro'yu şimdiden test ettiğini ve gelecekte piyasaya sürmeyi planladığını gösteriyor.

Xiaomi 15S Pro hangi bölgelerde satışa sunulacak?

Xiaomi 15S Pro'nun IMEI veritabanındaki model numarası 25042PN24C olarak kaydedildi ve bu cihazın yalnızca Çin'de satılacağı belirtiliyor. Bu model, Xiaomi 15 Pro'nun geliştirilmiş bir versiyonu olarak karşımıza çıkabilir. Xiaomi 15 Pro'nun kod adı "haotian" iken, Xiaomi 15S Pro'nun kod adı "dijun" olarak geçiyor. Mitolojik anlamlarıyla "haotian" gökyüzünün en yüksek yöneticisini, "dijun" ise güneş ve doğurganlık tanrıçasını temsil ediyor.

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Xiaomi 15 serisinin Ekim ayında tanıtılması beklenirken, Xiaomi 15S Pro'nun 2025 yılından önce piyasaya sürülmeyeceği tahmin ediliyor. Model numarasındaki "2504" kodu, bu cihazın 2025 yılı Nisan ayında piyasaya çıkabileceğini işaret ediyor. Xiaomi 15 ve 15 Pro, HyperOS 2.0 işletim sistemiyle birlikte gelecek ve bu işletim sistemiyle birlikte resmi duyuru yapılacak. 15S Pro'nun ise Snapdragon 8+ Gen 4 işlemciyle gelmesi bekleniyor. Ancak, bu bilgi henüz kesinlik kazanmış değil ve cihazın tüm özellikleri zamanla ortaya çıkacak.

Xiaomi 15 Pro'nun yalnızca Çin pazarına yönelik olacağı, Xiaomi 15'in ise daha geniş bir coğrafyada satışa sunulacağı tahmin ediliyor. Xiaomi 15S Pro da tıpkı 15 Pro gibi sadece Çin'de satışa sunulacak. Bu yeni model, Xiaomi'nin ürün yelpazesini genişletmeye yönelik bir adım olarak dikkat çekiyor ve teknoloji meraklıları, cihazın piyasaya çıkış tarihini sabırsızlıkla bekliyor.

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