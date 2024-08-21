Xiaomi 15S Pro’dan ilk sızıntılar gelmeye başladı

Xiaomi'nin yeni 15S Pro akıllı telefonu, merakla beklenen cihazlar arasında yer alıyor. Henüz Xiaomi 15 ve 15 Pro modelleri resmi olarak tanıtılmamış olsa da, Xiaomi 15S Pro şimdiden IMEI veritabanında göründü. Bu durum, markanın 15S Pro'yu şimdiden test ettiğini ve gelecekte piyasaya sürmeyi planladığını gösteriyor.
Xiaomi 15S Pro hangi bölgelerde satışa sunulacak?
Xiaomi 15S Pro'nun IMEI veritabanındaki model numarası 25042PN24C olarak kaydedildi ve bu cihazın yalnızca Çin'de satılacağı belirtiliyor. Bu model, Xiaomi 15 Pro'nun geliştirilmiş bir versiyonu olarak karşımıza çıkabilir. Xiaomi 15 Pro'nun kod adı "haotian" iken, Xiaomi 15S Pro'nun kod adı "dijun" olarak geçiyor. Mitolojik anlamlarıyla "haotian" gökyüzünün en yüksek yöneticisini, "dijun" ise güneş ve doğurganlık tanrıçasını temsil ediyor.
Xiaomi 15 serisinin Ekim ayında tanıtılması beklenirken, Xiaomi 15S Pro'nun 2025 yılından önce piyasaya sürülmeyeceği tahmin ediliyor. Model numarasındaki "2504" kodu, bu cihazın 2025 yılı Nisan ayında piyasaya çıkabileceğini işaret ediyor. Xiaomi 15 ve 15 Pro, HyperOS 2.0 işletim sistemiyle birlikte gelecek ve bu işletim sistemiyle birlikte resmi duyuru yapılacak. 15S Pro'nun ise Snapdragon 8+ Gen 4 işlemciyle gelmesi bekleniyor. Ancak, bu bilgi henüz kesinlik kazanmış değil ve cihazın tüm özellikleri zamanla ortaya çıkacak.
Xiaomi 15 Pro'nun yalnızca Çin pazarına yönelik olacağı, Xiaomi 15'in ise daha geniş bir coğrafyada satışa sunulacağı tahmin ediliyor. Xiaomi 15S Pro da tıpkı 15 Pro gibi sadece Çin'de satışa sunulacak. Bu yeni model, Xiaomi'nin ürün yelpazesini genişletmeye yönelik bir adım olarak dikkat çekiyor ve teknoloji meraklıları, cihazın piyasaya çıkış tarihini sabırsızlıkla bekliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.