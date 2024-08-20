Oppo Find X8 serisinin tasarımı sızdırıldı: Çok önemli bir değişim yok gibi görünüyor

Oppo'nun Find X8 serisi, teknoloji dünyasında merakla beklenen bir gelişme olarak öne çıkıyor. Bu seride yer alacak olan Find X8, X8 Pro ve X8 Ultra modellerinin tanıtımına sadece iki ay kaldı. Find X8 ve X8 Pro modellerinin Çin pazarında Ekim ayında, X8 Ultra modelinin ise Ocak 2025'te satışa sunulması bekleniyor. Yeni sızan bilgilere göre, Find X8'in düz bir ekrana sahip olacağı, X8 Pro ve X8 Ultra'nın ise hafif kavisli ekran tasarımlarına yer vereceği belirtiliyor.
Bu bilgiler, teknoloji dünyasının önde gelen kaynaklarından Digital Chat Station tarafından paylaşılan şematik tasarımlarla destekleniyor. Paylaşılan görselde, Find X8'in düz ekranının yanı sıra cihazın üst kenarında yer alan kulaklık girişi, sol tarafında uyarı kaydırıcısı ve sağ kenarında ses ile güç düğmeleri dikkat çekiyor. Telefonun arka tarafında ise dört kameralı bir modül mevcut. Hasselblad logolu bu modül, üçlü bir kamera kurulumuna ev sahipliği yapıyor ve üst sol köşesinde de bir LED flaş bulunuyor.
Find X8'in özellikleri arasında, 6.4 veya 6.5 inçlik bir OLED ekran, 2760 x 1256 piksel çözünürlük ve 120Hz ekran yenileme hızı bulunuyor. Dimensity 9400 işlemci tarafından desteklenecek olan telefonun, 5,600mAh kapasiteli bir pil ile gelmesi bekleniyor ve Android 15 tabanlı ColorOS 15 işletim sistemini çalıştırması öngörülüyor. Cihazın arka kamerası ise 50 megapiksel Sony ana kamera, bir ultra geniş açı lensi ve Sony IMX882 periskop telefoto kamera içerecek. Telefonun siyah, beyaz, mavi ve pembe gibi renk seçenekleri ile sunulması planlanıyor.
Oppo'nun bu yeni serisi, tasarım ve teknoloji açısından önceki modelleriyle benzerlikler taşısa da, ekran ve kamera konfigürasyonları gibi alanlarda önemli yenilikler sunarak kullanıcıların beklentilerine cevap vermeyi hedefliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.