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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xiaomi, 200 megapiksel kameralı telefon çıkarmaya hazırlanıyor

    Xiaomi'nin 200 megapiksel kamerayla donatılmış bir akıllı telefon üzerinde çalıştığı bildirildi. Çinli şirket cihazda Samsung imzalı bir sensöre yer vermeyi planlıyor.
    27 Nisan 2021, 12:00 (11 sa.)
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Xiaomi, 200 megapiksel kameralı telefon çıkarmaya hazırlanıyor
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    Geçtiğimiz günlerde Samsung'un megapiksel yarışından çekilme kararı aldığına yönelik haberler çıkmıştı. Yeni bir sızıntı Xiaomi'nin "daha fazla megapiksel" için için çabalamaya devam ettiğini gösteriyor.

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    Xiaomi, 108 megapiksel kamerayla donatılmış akıllı telefon çıkaran ilk şirketti. Çinli marka cihazda Samsung'un ISOCELLL sensörünü kullandı. Güney Koreli dev şu anda 200 megapiksellik bir sensör hazırlıyor.

    Xiaomi, 200 megapiksel kameralı telefon çıkarmaya hazırlanıyor
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    Yeni sensörden neler bekleniyor?

    Digital Chat Station isimli duyumcuya göre Samsung'un 200 megapiksellik sensörünü kullanan ilk firma yine Xiaomi olacak. Ancak bunun ne zaman gerçekleşeceğine dair herhangi bir zaman dilimi yok.

    Bununla birlikte sensörün 0.64 µm ile şimdiye kadarki en küçük piksel boyutuna sahip olacağı söyleniyor. Ayrıca, 4'ü 1 arada piksel gruplama teknolojisi ve iyi derecede zoom özelliği de beklentiler arasında.



    https://www.gsmarena.com/leakster_xiaomi_will_be_the_first_to_use_samsungs_upcoming_200_mp_sensor-news-48840.php
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    haktan24 11 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    yok olmaz 1000 mp isterük xiaomi yaparsan bunu sen yaparsın güveniyorum kocum sana ay da bir telefon cıkarıyorsun bunu yapsa yapsa xiaomi aslanım kaplanım yapar sizin yapacagınız işin ben.....
    yok olmaz 1000 mp isterük xiaomi yaparsan bunu sen yaparsın güveniyorum kocum sana ay da bir telefon cıkarıyorsun bunu yapsa yapsa xiaomi aslanım kaplanım yapar...
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    E Esxici (Mehmet Zülküf) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Telefonlu kamera.
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    N nuksws_99 (dasasd ) 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    200mp ama 16mp iphone ya da samsungdan daha kotu ceker
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    K Krone 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    Suyu çıkmaya başladı bu megapiksel işinin. Video, fotoğraf kalitesini megapiksel değerini arttırmadan da iyi hale getirebilirler. Yazılım tarafını sallıyorlar hep.
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    M mekan54 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    Suyunu çıkardılar. Yok 500 MP 😀
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    K kadir623 9 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Megapikseli arttırıyorlarda fotoğraf kalitesini koruyabiliyorlar mı acaba
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    voodoo child (voodoo child) 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    fotografta megepiksel'i onemli sanan cahilleri kandirmak yapilan hareket... en iyi kamerali telefonlara bakin, megapiksel ile kameranin ne kadar iyi oldugu ile ilgili bir ilgi goruyor musunuz? hayir... ee, 1 milyar mp cikarsan ne olacak ?
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    drjacob (... ) 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Şayomi çok iyi buradan zoomu bi koyuyorsun 😀😀😀
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    Mr. Jingles 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    Nikon D90 12 MP kamerasıyla ağzını burnunu kıracak yine bunların.
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    A alicandemir73 ( alicandemir) 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    Xioami b.k nu çıkarmaya hazırlanıyor....daha uygun bir başlık olurmuş.
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    asig (halit bYAR) 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    sony a7s3 tahmin edin kaç mega piksel 12 mp
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    1613 kez okundu.
    14 kişi, toplam 14 yorum yazdı.

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    samsung, xiaomi ve
    4 etiket daha akıllı telefon isocell 200 megapiksel Mobil Teknolojiler
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