Xiaomi, 200 megapiksel kameralı telefon çıkarmaya hazırlanıyor

Geçtiğimiz günlerde Samsung'un megapiksel yarışından çekilme kararı aldığına yönelik haberler çıkmıştı. Yeni bir sızıntı Xiaomi'nin "daha fazla megapiksel" için için çabalamaya devam ettiğini gösteriyor.İlginizi Çekebilir 2021'in ikinci yarısında en az 5 ekran altı kameralı telefon çıkacak: Peki hangi modeller?
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Xiaomi, 108 megapiksel kamerayla donatılmış akıllı telefon çıkaran ilk şirketti. Çinli marka cihazda Samsung'un ISOCELLL sensörünü kullandı. Güney Koreli dev şu anda 200 megapiksellik bir sensör hazırlıyor.
Yeni sensörden neler bekleniyor?
Digital Chat Station isimli duyumcuya göre Samsung'un 200 megapiksellik sensörünü kullanan ilk firma yine Xiaomi olacak. Ancak bunun ne zaman gerçekleşeceğine dair herhangi bir zaman dilimi yok.
Bununla birlikte sensörün 0.64 µm ile şimdiye kadarki en küçük piksel boyutuna sahip olacağı söyleniyor. Ayrıca, 4'ü 1 arada piksel gruplama teknolojisi ve iyi derecede zoom özelliği de beklentiler arasında.
https://www.gsmarena.com/leakster_xiaomi_will_be_the_first_to_use_samsungs_upcoming_200_mp_sensor-news-48840.php Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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