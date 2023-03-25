Tam Boyutta Gör Xiaomi, 2022'nin dördüncü çeyreği ve geçen yılın tamamına ilişkin mali sonuçlarını bildirdi. 2022'nin son çeyreğinde Çin'deki pazar yavaşlaması ve COVID-19 salgınları nedeniyle gelirlerin ve kârların rekor düzeyde düşük seviyelere gerilediği ortaya çıktı.

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Xiaomi'nin dördüncü çeyrekteki geliri, 2021'in aynı dönemindeki 12,4 milyar dolardan yaklaşık yüzde 22,8 düşüşle yaklaşık 9,6 milyar dolar oldu. Şirket, uzmanların beklediğinden biraz daha iyi satışlar gerçekleştirmiş olsa da bu, gelirlerin azaldığı üst üste dördüncü çeyrek ve Xiaomi tarihindeki en önemli düşüş oldu.

Xiaomi rekor gelir kaybına aldırmıyor

2022'nin son üç ayındaki net kâr, bir önceki yılın 650,3 milyon dolarına kıyasla %67,3 oranında azalarak 212,3 milyon dolara geriledi. Şirketin 2022'deki geliri bir önceki yıla göre %14,7 düşüşle 40,7 milyar dolar olurken, net kâr da %50'den fazla düşüşle 1,2 milyar dolara geriledi. Her iki rakam için de analistlerin beklentileri karşılanmadı.

Tam Boyutta Gör Çin'deki katı sağlık kısıtlamalarının aniden kaldırılması ülke genelinde çok sayıda COVID-19 salgınına yol açtı. Canalys'e göre, diğer büyük markaların satışları da aynı raporlama döneminde düştü. Bununla birlikte, Xiaomi de sevkiyatların neredeyse %37 oranında düşmesiyle yıllık bazda rekor kırdı - rakiplerinin hepsinden daha fazla.

Ancak şirket iyimserliğini koruyor ve yeni iddialı projeleri hayata geçirmeye hazırlanıyor. Kısa süre önce Xiaomi'nin 2024 ortasına kadar kendi elektrikli otomobillerinin üretimine başlamayı planladığı bildirildi.

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Xiaomi, 2022 yılı sonu için rekor gelir kaybı bildirdi