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    Anlık Bildirim

    Xiaomi, 2022 yılı sonu için rekor gelir kaybı bildirdi

    Çinli teknoloji devi Xiaomi, 2022'nin dördüncü çeyreğinin ve buna bağlı olarak bir bütün olarak geçen yılın tamamının mali sonuçlarını açıkladı.                   
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    Xiaomi, 2022 yılı sonu için rekor gelir kaybı bildirdi Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, 2022'nin dördüncü çeyreği ve geçen yılın tamamına ilişkin mali sonuçlarını bildirdi. 2022'nin son çeyreğinde Çin'deki pazar yavaşlaması ve COVID-19 salgınları nedeniyle gelirlerin ve kârların rekor düzeyde düşük seviyelere gerilediği ortaya çıktı.

    Xiaomi'nin dördüncü çeyrekteki geliri, 2021'in aynı dönemindeki 12,4 milyar dolardan yaklaşık yüzde 22,8 düşüşle yaklaşık 9,6 milyar dolar oldu. Şirket, uzmanların beklediğinden biraz daha iyi satışlar gerçekleştirmiş olsa da bu, gelirlerin azaldığı üst üste dördüncü çeyrek ve Xiaomi tarihindeki en önemli düşüş oldu.

    Xiaomi rekor gelir kaybına aldırmıyor

    2022'nin son üç ayındaki net kâr, bir önceki yılın 650,3 milyon dolarına kıyasla %67,3 oranında azalarak 212,3 milyon dolara geriledi. Şirketin 2022'deki geliri bir önceki yıla göre %14,7 düşüşle 40,7 milyar dolar olurken, net kâr da %50'den fazla düşüşle 1,2 milyar dolara geriledi. Her iki rakam için de analistlerin beklentileri karşılanmadı.

    Xiaomi, 2022 yılı sonu için rekor gelir kaybı bildirdi Tam Boyutta Gör
    Çin'deki katı sağlık kısıtlamalarının aniden kaldırılması ülke genelinde çok sayıda COVID-19 salgınına yol açtı. Canalys'e göre, diğer büyük markaların satışları da aynı raporlama döneminde düştü. Bununla birlikte, Xiaomi de sevkiyatların neredeyse %37 oranında düşmesiyle yıllık bazda rekor kırdı - rakiplerinin hepsinden daha fazla.

    Ancak şirket iyimserliğini koruyor ve yeni iddialı projeleri hayata geçirmeye hazırlanıyor. Kısa süre önce Xiaomi'nin 2024 ortasına kadar kendi elektrikli otomobillerinin üretimine başlamayı planladığı bildirildi.

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    S
    saçmalama gel buraya 2 gün önce

    bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz

    M
    MCCACA 4 gün önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 6 gün önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 1 hafta önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    sülün Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 1 hafta önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 1 hafta önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 hafta önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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