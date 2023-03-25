Xiaomi, 2022 yılı sonu için rekor gelir kaybı bildirdi

Xiaomi'nin dördüncü çeyrekteki geliri, 2021'in aynı dönemindeki 12,4 milyar dolardan yaklaşık yüzde 22,8 düşüşle yaklaşık 9,6 milyar dolar oldu. Şirket, uzmanların beklediğinden biraz daha iyi satışlar gerçekleştirmiş olsa da bu, gelirlerin azaldığı üst üste dördüncü çeyrek ve Xiaomi tarihindeki en önemli düşüş oldu.
Xiaomi rekor gelir kaybına aldırmıyor
2022'nin son üç ayındaki net kâr, bir önceki yılın 650,3 milyon dolarına kıyasla %67,3 oranında azalarak 212,3 milyon dolara geriledi. Şirketin 2022'deki geliri bir önceki yıla göre %14,7 düşüşle 40,7 milyar dolar olurken, net kâr da %50'den fazla düşüşle 1,2 milyar dolara geriledi. Her iki rakam için de analistlerin beklentileri karşılanmadı.
Ancak şirket iyimserliğini koruyor ve yeni iddialı projeleri hayata geçirmeye hazırlanıyor. Kısa süre önce Xiaomi'nin 2024 ortasına kadar kendi elektrikli otomobillerinin üretimine başlamayı planladığı bildirildi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz
Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sülün Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)