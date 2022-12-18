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    Anlık Bildirim

    Xiaomi, alışılmadık bir ekran çözünürlüğüne sahip tablet çıkaracak

    Çinli teknoloji üreticilerinden Xiaomi'nin önümüzdeki yıl 2.8K çözünürlüğe sahip olan amiral gemisi bir tablet modeli çıkaracağı bildirildi.                     
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    Xiaomi alışılmadık bir ekran çözünürlüğüne sahip tablet çıkaracak Tam Boyutta Gör
    Xiaomi önümüzdeki yıl 2.8K gibi alışılmadık bir ekran çözünürlüğüne sahip bir tablet tanıtacak. Bu sızıntı Çin sosyal ağı Weibo'da güvenilir bir haber kaynağı olan Digital Chat Station'dan geldi.

    2023 baharında tanıtılacak

    Kaynağa göre, Xiaomi Pad 6 serisi tablet modellerinden biri, ekranın etrafında ince çerçeveler ve 120Hz yenileme hızı ile 2880x1880 çözünürlüklü büyük bir ekrana sahip olacak. Xiaomi Pad 6'nın 12,4 inç diyagonal ekran ve  OLED teknolojisi ile gelmesi bekleniyor. Cihazın performansından ise Qualcomm'un amiral gemisi 2022 yongası Snapdragon 8+ Gen 1 sorumlu olacak.

    Xiaomi alışılmadık bir ekran çözünürlüğüne sahip tablet çıkaracak Tam Boyutta Gör
    Xiaomi'nin halihazırda 12,4 inç ekranlı bir tableti var, ancak standart 1600x2560 çözünürlüğe sahip bir IPS ekran kullanıyor. Xiaomi Pad 5 Pro 12.4, Snapdragon 870 çipinden güç alıyor ve yalnızca Çin'de satılıyor. Şirketin yeni tablet modelinin ise 2023 baharında tanıtılacağı belirtildi.
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    Yeşil lazer ışık tuttu: Sifonun saçtıkları

    X
    xteknik 4 gün önce

    virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.

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    pudinkk 4 gün önce

    zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.

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    PERİSKOP 4 gün önce

    Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.

    E
    Ekrem71.5 4 gün önce

    ow ye

    Profil resmi
    ugah6aiw 5 gün önce

    kapağı kapat sifona bas basit...

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