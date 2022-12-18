Xiaomi, alışılmadık bir ekran çözünürlüğüne sahip tablet çıkaracak

2023 baharında tanıtılacak
Kaynağa göre, Xiaomi Pad 6 serisi tablet modellerinden biri, ekranın etrafında ince çerçeveler ve 120Hz yenileme hızı ile 2880x1880 çözünürlüklü büyük bir ekrana sahip olacak. Xiaomi Pad 6'nın 12,4 inç diyagonal ekran ve OLED teknolojisi ile gelmesi bekleniyor. Cihazın performansından ise Qualcomm'un amiral gemisi 2022 yongası Snapdragon 8+ Gen 1 sorumlu olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...