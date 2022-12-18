Tam Boyutta Gör Xiaomi önümüzdeki yıl 2.8K gibi alışılmadık bir ekran çözünürlüğüne sahip bir tablet tanıtacak. Bu sızıntı Çin sosyal ağı Weibo'da güvenilir bir haber kaynağı olan Digital Chat Station'dan geldi.

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2023 baharında tanıtılacak

Kaynağa göre, Xiaomi Pad 6 serisi tablet modellerinden biri, ekranın etrafında ince çerçeveler ve 120Hz yenileme hızı ile 2880x1880 çözünürlüklü büyük bir ekrana sahip olacak. Xiaomi Pad 6'nın 12,4 inç diyagonal ekran ve OLED teknolojisi ile gelmesi bekleniyor. Cihazın performansından ise Qualcomm'un amiral gemisi 2022 yongası Snapdragon 8+ Gen 1 sorumlu olacak.

Tam Boyutta Gör Xiaomi'nin halihazırda 12,4 inç ekranlı bir tableti var, ancak standart 1600x2560 çözünürlüğe sahip bir IPS ekran kullanıyor. Xiaomi Pad 5 Pro 12.4, Snapdragon 870 çipinden güç alıyor ve yalnızca Çin'de satılıyor. Şirketin yeni tablet modelinin ise 2023 baharında tanıtılacağı belirtildi.

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Xiaomi alışılmadık bir ekran çözünürlüğüne sahip tablet çıkaracak